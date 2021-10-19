Puuseinän puhdistus painepesurilla, jatkovarrella ja pyörivällä harjalla

Mekaaninen hankaus irrottaa tehokkaasti likaa pienelläkin vesimäärällä

Kokeilujen jälkeen parhaaksi yhdistelmäksi löytyi keskikova (punainen) rullaharja sekä RM 624 puunpuhdistusaine. Työ eteni siten, että seinään levitettiin ensin painepesurin viuhkasuuttimella pesuaine. Ja kun se oli saanut tarpeeksi vaikutusaikaa, vaihdettiin työkaluksi pyörivä pesuharja. Näin saatiin sopiva yhdistelmä mekaanista hankausta ja kemiaa. Samalla pystyttiin minimoimaan veden käyttö sekä estämään kosteuden pääsy rakenteisiin. Kun varsinainen harjapesu suoritettiin ilman pesuainetta, saatiin pinta huuhdeltua hyvin.



Harjapaineen suuruus oli ratkaisevan tärkeä siinä, kuinka pitkään yksi kohta vaati pesua. Pienen kokeilun jälkeen löytyi sopiva työskentelyetäisyys, jolloin pesuharjan ja teleskooppivarren paino kohdistui tehokkaasti seinäpintaan. Teleskooppivarren ansiosta ensimmäisen kerroksen pinnat voitiin pestä maasta käsin. Loppuviimeistely suoritettiin kuivalla harjalla.