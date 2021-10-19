Puuseinän puhdistus painepesurilla, jatkovarrella ja pyörivällä harjalla
Puuseinän puhdistus painepesurilla ja jatkovarren päässä olevalla pyörivällä harjalla
Kävimme katsomassa pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa kohteessa, kuinka harmaat pilkut saadaan poistettua laudoitetusta ulkovuorauksesta. Kyseessä oli yli 10 vuoden ikään ehtinyt rakennus, jonka ulkovuorauksen materiaalina oli maalaamaton mänty, joka oli tehtaalla käsitelty niin, että se ei ime itseensä kosteutta. Pinnassa oli lisänä palonsuojauskäsittely.
Kyseisessä kohteessa ulkovuorauksen tuuletus oli puutteellinen, jonka vuoksi materiaali ei ollut harmaantunut odotetusti, vaan pintaan oli muodostunut mustia pilkkuja. Puhdistustyöstä vastannut Find Group Oy:n Kirill Rinne löysi työhön soveltuvat välineet Kärcherin valikoimasta. Painepesuriksi valittiin Kärcher HD 5/12 ja se varustettiin seitsemään metriin yltävällä TL 7 -teleskooppivarrella ja pyörivällä pesuharjalla.
Mekaaninen hankaus irrottaa tehokkaasti likaa pienelläkin vesimäärällä
Kokeilujen jälkeen parhaaksi yhdistelmäksi löytyi keskikova (punainen) rullaharja sekä RM 624 puunpuhdistusaine. Työ eteni siten, että seinään levitettiin ensin painepesurin viuhkasuuttimella pesuaine. Ja kun se oli saanut tarpeeksi vaikutusaikaa, vaihdettiin työkaluksi pyörivä pesuharja. Näin saatiin sopiva yhdistelmä mekaanista hankausta ja kemiaa. Samalla pystyttiin minimoimaan veden käyttö sekä estämään kosteuden pääsy rakenteisiin. Kun varsinainen harjapesu suoritettiin ilman pesuainetta, saatiin pinta huuhdeltua hyvin.
Harjapaineen suuruus oli ratkaisevan tärkeä siinä, kuinka pitkään yksi kohta vaati pesua. Pienen kokeilun jälkeen löytyi sopiva työskentelyetäisyys, jolloin pesuharjan ja teleskooppivarren paino kohdistui tehokkaasti seinäpintaan. Teleskooppivarren ansiosta ensimmäisen kerroksen pinnat voitiin pestä maasta käsin. Loppuviimeistely suoritettiin kuivalla harjalla.
Jatkovarret sopivat myös korkeapainepesuun ja imurointiin
Kärcher TL-jatkovarsia on saatavissa kolmena eri pituutena: 7, 10 ja 14 metriä. Pisinkin malli on kokoon laitettuna vain 2,5 metriä pitkä, joten se mahtuu kulkemaan jopa tavallisella henkilöautolla. Pyöriviä harjoja käytettäessä varsi varustetaan matalapaineadapterilla. Painetta käytetään sen verran, että se riittää nostamaan veden korkealle ja pyörittämään harjoja. Pyörivät harjat soveltuvat hyvin julkisivujen ja aurinkopaneelien puhdistamisen. Suuria ikkunapintoja puhdistettaessa käytetään usein puhdistettua vettä. Tähän työhön sopii teleskooppivarteen suunniteltu tasoharja, jossa on valmis liitäntä puhdistetulle vedelle.
Samalla teleskooppivarrella voidaan suorittaa myös korkeapainepesua. Tällöin varren päähän asennetaan harjojen tilalle korkeapainesuutin. Kahteen pisimpään teleskooppivarteen on saatavilla myös adapterit imuria varten. Tämä mahdollistaa pölyjen poiston turvallisesti esimerkiksi ilmastointiputkien ja valaisinkiskojen päältä.
Pesuaineen levitys
Puunpesuaine levitettiin seinään painepesurilla käyttäen pientä määrää vettä. Näin aine jäi hyvin pintaan kiinni ja sai sopivasti vaikutusaikaa ennen varsinaista harjapesua.
Painepesurin valinta
Harjapesu ei vaadi suurta vesimäärää eikä painetta, joten työhön riittää pienempikin, ammattikäyttöön suunniteltu painepesuri. Kuva malli on Kärcher HD 5/12, jota voidaan käyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa.
Pinnan puhdistus
Varsinainen pinnan puhdistus sujui nopeasti tehokkaan harjan ja nosturin avulla. Teleskooppivarren ansiosta alin kerros voitiin puhdistaa maasta käsin ilman nosturia.
Ennen ja jälkeen
Ennen ja jälkeen. Mustat pilkut lähtivät seinästä pois ja seinä on jälleen puhtaan näköinen. Kohteessa käytetyn pintamateriaalin ominaisuus on, että se patinoituu ajan kuluessa ja saa harmaan pinnan.
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Pyörivä harja irrottaa likaa tehokkaasti ja teleskooppivarrella yltää korkealle, sillä käyttöympäristö määrittelee puhdistustarpeen.
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