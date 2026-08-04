Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova

Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.

Harja on suunniteltu käytättäväksi yhdessä 500-pyöritinmoottorin kanssa (1.762-584.0)

Ominaisuudet ja edut
Hyvä ulottuvuus myös reunoihin ja kulmiin
  • Rullan päissä olevat harjakset muotoiltu viistoon jolloin myös reunat saadaan hyvin puhtaiksi
  • Ei jätä raitoja
Selkä värikoodaus
  • Värikoodaus neuvoo käyttäjää harjan valinnassa
Nopea vaihtaa
  • Nopea harjanvaihto pikalukituksen avulla
Tiedot

Tekniset tiedot

Syöttöveden lämpötila (°C) 40
Väri punainen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,7
Videot
Käyttökohteet
  • Julkisivut, luonnonkivet, puupinnat nopeasti puhtaiksi
  • Auringonsuojarakenteiden puhdistamiseen
  • Katoksissa olevien tekstiilien puhdistamiseen