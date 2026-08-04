Pesuharja, pyörivä, punainen, keskikova
Pyörivä pesuharja / rullaharja, jonka keskikovat harjakset sopivat hyvin julkisivujen pesuun.
Harja on suunniteltu käytättäväksi yhdessä 500-pyöritinmoottorin kanssa (1.762-584.0)
Ominaisuudet ja edut
Hyvä ulottuvuus myös reunoihin ja kulmiin
- Rullan päissä olevat harjakset muotoiltu viistoon jolloin myös reunat saadaan hyvin puhtaiksi
- Ei jätä raitoja
Selkä värikoodaus
- Värikoodaus neuvoo käyttäjää harjan valinnassa
Nopea vaihtaa
- Nopea harjanvaihto pikalukituksen avulla
Tiedot
Tekniset tiedot
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|40
|Väri
|punainen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,7
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Julkisivut, luonnonkivet, puupinnat nopeasti puhtaiksi
- Auringonsuojarakenteiden puhdistamiseen
- Katoksissa olevien tekstiilien puhdistamiseen