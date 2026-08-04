Pyöritinmoottori pesuharjaan

500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyöritinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.

Sisältää pikaliittimet, joiden ansiosta harjarullien vaihto käy nopeasti.

Ominaisuudet ja edut
Pyöritinmoottori pesuharjaan: Veden paineella toimiva pyöritinmoottori
Veden paineella toimiva pyöritinmoottori
Ei erillistä ulkoista pyöritinmoottoria Pienet ulkomitat, kevyt paino. Vankka rakenne, ruostumatonta terästä
Pyöritinmoottori pesuharjaan: Vaihdettavat harjaosat
Vaihdettavat harjaosat
Tehokas harjaustulos kaikilla pinnoilla Turvallinen käyttää ja asentaa Värikoodaus neuvoo käyttäjää harjan valinnassa
Pyöritinmoottori pesuharjaan: Integroitu pesusuutin
Integroitu pesusuutin
Helppo säätää
Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 350 / 1000
Syöttöveden lämpötila (°C) 40
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,1
Videot
Käyttökohteet
  • Sopii lasipinnoille ja muovikatteille
  • Julkisivujen ja auringonsuojarakenteiden puhdistamiseen
  • Katoksissa olevien tekstiilien puhdistamiseen
  • Ulkona olevien kivilaattojen ja terassien puhdistamiseen
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