Pyöritinmoottori pesuharjaan
500 mm leveille pesuharjoille / pesurullille suunniteltu pyöritinmoottori, joka muuttaa veden paineen harjan pyörimisliikkeeksi.
Sisältää pikaliittimet, joiden ansiosta harjarullien vaihto käy nopeasti.
Ominaisuudet ja edut
Veden paineella toimiva pyöritinmoottoriEi erillistä ulkoista pyöritinmoottoria Pienet ulkomitat, kevyt paino. Vankka rakenne, ruostumatonta terästä
Vaihdettavat harjaosatTehokas harjaustulos kaikilla pinnoilla Turvallinen käyttää ja asentaa Värikoodaus neuvoo käyttäjää harjan valinnassa
Integroitu pesusuutinHelppo säätää
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|350 / 1000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|40
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,1
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Sopii lasipinnoille ja muovikatteille
- Julkisivujen ja auringonsuojarakenteiden puhdistamiseen
- Katoksissa olevien tekstiilien puhdistamiseen
- Ulkona olevien kivilaattojen ja terassien puhdistamiseen
Varusteet
Varaosat
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