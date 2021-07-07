Joustavampi. Mukavampi. Parempi.

Pyörivät harjat. Parempi puhdistusteho. Melko yksinkertaista, eikö?

Vettä hyödyntävät, pyörivät rullaharjojat laajentavat ammattikäyttöön suunniteltujen korkeapainepesureidemme käyttömahdollisuuksia – myös kompaktien ja keskikokoisten painepesureiden, joissa on matalampi virtaamisnopeus. Integroitu suihkuputki mahdollistaa eri kovuusasteisten harjojen käytön. Harjat on helppo vaihtaa pikajärjestelmän ansiosta ja ne voidaan liittää turvallisesti suihkuputkeen. Rullaharja voidaan vaihtoehtoisesti asentaa suoraan suihkuputkeen tai teleskooppivarteen. Lisävarusteet soveltuvat tehtävästä riippuen vaativiin puhdistustöihin aurinkopaneelien, lasipintojen ja karkeiden julkisivujen sekä patioiden kivi- tai puupintojen puhdistamiseen. Julkisivujen puhdistuksessa harjat nousevat automaattisesti ylöspäin, mikä vähentää käyttäjän fyysistä rasitusta.