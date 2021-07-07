Joustavampi. Mukavampi. Parempi.
Uusi järjestelmä julkisivun, lasin, aurinkopaneelien ja lattian puhdistukseen.
Uusi järjestelmämme, joka koostuu harjoista, teleskooppivarsista, lisävarusteista ja sovittimista, tarjoaa nyt lisää joustavuutta erilaisiin puhdistustehtäviin. Olipa kyse matalasta, keski- tai korkeapaineesta tai sitten imuroimisesta: julkisivujen, lasipintojen, aurinkopaneelien ja lattioiden puhdistaminen on nyt joustavampaa, mukavampaa ja perusteellisempaa sijainneissa, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa.
Pyörivät harjat. Parempi puhdistusteho. Melko yksinkertaista, eikö?
Vettä hyödyntävät, pyörivät rullaharjojat laajentavat ammattikäyttöön suunniteltujen korkeapainepesureidemme käyttömahdollisuuksia – myös kompaktien ja keskikokoisten painepesureiden, joissa on matalampi virtaamisnopeus. Integroitu suihkuputki mahdollistaa eri kovuusasteisten harjojen käytön. Harjat on helppo vaihtaa pikajärjestelmän ansiosta ja ne voidaan liittää turvallisesti suihkuputkeen. Rullaharja voidaan vaihtoehtoisesti asentaa suoraan suihkuputkeen tai teleskooppivarteen. Lisävarusteet soveltuvat tehtävästä riippuen vaativiin puhdistustöihin aurinkopaneelien, lasipintojen ja karkeiden julkisivujen sekä patioiden kivi- tai puupintojen puhdistamiseen. Julkisivujen puhdistuksessa harjat nousevat automaattisesti ylöspäin, mikä vähentää käyttäjän fyysistä rasitusta.
Tutustu myös iSolar-varusteisiin (soveltuvat ainoastaan aurinkopaneelien puhdistamiseen):
Harjat. Monipuolisiin ratkaisuihin. Jokaiseen siivoustilanteeseen.
Monipuolisia harjojamme on saatavilla eri kovuusasteissa ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kun puhdistat herkkiä lasipintoja tai aurinkopaneeleja, kaksi matalapainesuutinta takaavat optimaalisen vesisuihkun harjasten välillä. Korkeapainesuutin mahdollistaa myös korkeapainepesurin käytön erityisen sitkeään likaan. Maksimaalinen monipuolisuus tehokkaaseen puhdistukseen.
Teleskooppivarret. Maksimaalinen joustavuus. Kaikkialla.
Yksi järjestelmä, neljä puhdistustyyppiä: monitoimisillä teleskooppivarsilla saavutat kaukaisimmatkin paikat matalapainepesun aikana. Valinnaiset varusteet ja adapterit mahdollistavat myös keski- ja korkeapainesovellusten sekä jopa Kärcherin märkä-kuivaimurien käytön. Tarjoamme joustavuutta, jota tarvitset työhösi.
Maksimaalinen hallinta
Kiinnitys voidaan asentaa yksitellen eikä lisätyökaluja tarvita. Jokaisessa kiinnityselementissä on erillinen säätöruuvi.
Maksimaalinen turvallisuus
Innovatiivinen, pyörimisen estävä toimintomme estää luotettavasti teleskooppivarsien ei-toivotut vääntymiset. Tämä helpottaa käsittelyä pitkällä aikavälillä.
Maksimaalinen ergonomia
Korkeapaineletku ohjataan jatkuvasti ulos pyörivän peruselementin ansiosta. Tämä vähentää sivuttaisvoimia ja käyttäjän fyysistä vaivaa.
Teleskooppivarret
TL-adapterit
Kantolaite. Väsymättömään työntekoon. Yleiskäyttöinen.
Väsymätöntä työskentelyä, lisääntynyttä tuottavuutta: yleiskäyttöinen kantolaite koostuu pehmustetuista valjaista, joita käytetään mukavasti selässä. Siinä on tasapainottava jousi sekä koukku työkalujen turvalliseen kuljettamiseen. Kantolaitejärjestelmä siirtää teleskooppivarsien, korkeapaineputkien tai puutarhatyökalujen painon käyttäjän koko vartaloon niin, että tarvittava pitovoima käsivarsissa vähenee lähes nollaan. Sisäänvedettävällä ja jatkettavalla teräsköydellä valmistettu jousitasapaino varmistaa, että voimansiirto on joustavasti sovitettu haluttuun pitoasentoon.