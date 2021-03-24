Lyrecon logistiikkakeskus käsittelee 3000 lähetystä päivässä
DC Manager Juha Forsström ja siivooja Toni Allonen ovat olleet tyytyväisiä uuden yhdistelmäkoneen tehoon. Kun pinta-alaa on paljon, niin koneen 900 mm työleveys on tervetullut ominaisuus.
10 000 lattianeliötä pysyy puhtaina oman siivoojan ja tehokkaan yhdistelmäkoneen avulla
Vantaan Jumbon kauppakeskuksen lähellä sijaitseva Lyreco Finland Oy:n logistiikkakeskus käsittelee vuosittain yli miljoona tilausriviä. Yritys tunnetaan työpaikka- ja toimistotarvikkeiden tukkurina ja sen ranskalainen emoyhtiö on toimialallaan yksi maailman suurimpia. Tuotevalikoima kattaa kaiken aina paperiliittimistä tulostimiin ja liikelahjoihin sekä työsuojelu- ja terveydenhuollon tuotteisiin. Vantaan logistiikkakeskuksen tehtävänä on ylläpitää valikoimaa, jonka avulla tilaukset saadaan suomalaisille asiakkaille seuraavana arkipäivänä.
”Varastoitavien nimikkeiden määrä on noin 12 500. Tavaratoimitukset tulevat pääasiassa keskusvarastoilta Euroopasta. Suomestakin tulee paljon myyntiartikkeleita ja näistä tietysti suurin volyymi muodostuu kopiopaperista. Olemme myös merkittävä kahvin toimittaja, sitä menee toimistoihin todella paljon”, kertoo DC Manager Juha Forsström.
Etätyöboomi ja puheet paperittomasta konttorista eivät siis olekaan romauttaneet kopiopaperin suosiota?
”Paperi näyttää olevan vielä vahvasti mukana työpaikkojen arjessa. Kopiopaperia menee edelleen paljon ja sen myötä myös värikasetit ovat meille tärkeä tuoteryhmä”, Juha Forsström jatkaa.
”Luonnollisesti menekki on laskenut koronaepidemian aikana ja sen sijaan erilaisten hygienia- ja suojaustuotteiden volyymi on kasvanut räjähdysmäisesti.”
Oma siivooja löytyi talon sisältä
Logistiikkakeskuksen vuosittainen miljoonan keräysrivin urakka saadaan kerättyä, pakattua ja lastattua 45 henkilön voimin. Keskuksen operatiivisesta toiminnasta vastaavan Juha Forsströmin apuna on kolme Team Leaderia. Syksyllä 2020 toteutettiin organisaatiomuutos, jota edelsi huolellinen pohdinta.
”Sain idean, että palkkaamme varastolle oman siivoojan. Tiimin jäsenen, jonka tehtävänä on pitää paikat puhtaina ja auttaa näin kerääjiä heidän työssään. Näillä vapautetaan aikaa keräystyöhön, parannetaan työviihtyvyyttä ja myös työturvallisuutta. Päätös on osoittautunut todella hyväksi ja saamme tämän panostuksen kyllä moninkertaisena takaisin”, Juha Forsström vakuuttaa.
Vielä tarvittiin tekijä ja hänelle sopivat työkalut. Rekrytointi onnistui talon sisältä, kun viisi vuotta sitten Lyrecolla aloittanut Toni Allonen otti pestin vastaan. Kun hallissa on 10 000 lattianeliötä ja ovesta lähtee päivittäin 3 000 pakettia, on helppo ymmärtää, että siivoojalle on töitä koko päiväksi.
”Päivä alkaa yhdeksältä roskisten tyhjäyksellä. Halli on jaettu neljään siivousvyöhykkeeseen ja ne ajetaan yhdistelmäkoneella kiertävän viikkoaikataulun mukaan. Konetta käytetään viitenä päivänä viikossa. Lastausalue likaantuu kaikista herkimmin ja sen ajan yhdistelmäkoneella neljän maissa joka päivä”, Toni Allonen kertoo.
Pahvijäte tehokkaasti talteen ja kierrätykseen
Varaston keräilyliikennettä seuraamalla selviää nopeasti, että näillä volyymeilla jo pelkästään roska-astioiden tyhjääminen vie päivittäin paljon aikaa. Pahvia, muovia ja muuta pakkausjätettä syntyy väistämättä paljon, vaikka jätteen määrää on koko ketjussa jatkuvasti pystytty vähentämään. Tehokkaalla lajittelulla eri jakeet saadaan eroteltua niin, että sekajätettä syntyy entistä vähemmän. Laatu- ja ympäristöasiat ovat Lyrecolla erityisen tärkeitä: Vantaan toimipiste toimii WWF:n Green Office -ohjelman mukaisesti ja tekemisen laatua ohjaavat ISO 9001 ja ISO 14 001 -sertifioinnit.
Jokainen luonnollisesti huolehtii oman työalueensa siisteydestä, mutta silloin, kun tarvitaan kiireesti apua, on siivouspartiokin lähellä.
”Kun liikun varastolla, niin pystyn auttamaan muita, jos on tarvetta. Minulle myös ilmoitetaan, jos vaikka joku paketti on mennyt rikki ja se on levinnyt lattialle. Kun sotkut siivotaan heti, niin sisältö ei leviä laajemmalle”, Toni Allonen kertoo.
Tehokas yhdistelmäkone pitää pölyt pois varaston lattioilta
Työkaluna lattioiden hoidossa on istualtaan ajettava yhdistelmäkone, Kärcher B 150 R. Koneen valintaan vaikuttivat 900 mm työleveys ja suuri ajonopeus, joka on valttia pitkillä ja leveillä pääkäytävillä. Etuharjojen avulla irtolika lähtee hyvin myös lattialla olevien lavojen vierestä ja seinänvierustoilta.
”Tonin lisäksi myös yhdistelmäkone on ollut todella hyvä valinta. Siivoustyön laadun huomaa kyllä sisäilmassa. Pölyä on nyt selvästi vähemmän ja lattiat ovat puhtaampia. Pahvia käsitellään meillä todella paljon, kun tulevat kollit puretaan ja lähtevät pakataan. Kaikesta tulee pölyä ja jos sitä ei kerätä talteen, niin se leijailee kyllä trukkiliikenteen mukana joka paikkaan. Pölytön hengitysilma on tärkeä osa työviihtyvyyttä”, Juha Forsström painottaa.
Lyrecon varastolla lattiamateriaalina on pinnoitettu betoni. Pinta on hyvässä kunnossa, joten lika lähtee hyvin yhdistelmäkoneella irti. Telaharjoilla toimiva yhdistelmäkone poimii hyvin myös lavatikut pois. Pienet puutikut ovat jokaisen logistiikkakeskuksen harmina. Lavoista irtoavat puunsäleet jauhautuvat trukkien pyörien alla pienemmiksi ja kulkeutuvat herkästi ympäri varastoa.
Toni Allonen kertoo, että uuden koneen toiminnot oli helppo oppia. Myös latausrutiinit sekä säiliöiden täyttö ja tyhjennys käyvät nopeasti.
Lyrecon logistiikkakeskuksen käytävät ovat leveitä, joten yhdistelmäkone mahtuu hyvin liikkumaan trukkiliikenteen mukana. Koneen huippunopeus on 6,1 km/h ja lattianpesussa ajonopeus on noin 3,5 km/h. Telaharjoilla varustettu yhdistelmäkone osaa poimia myös lavoilta irtoavat pienet puutikut tehokkaasti talteen.
Toimitukset seuraavana päivänä perille
Lyrecon logistiikkakeskus on yhdistelmä modernia tietotekniikkaa ja vanhoja hyväksi havaittuja menetelmiä. Varastoitavat nimikkeet ovat eri mittaisia, muotoisia ja painoisia sekä pakattu mitä monimuotoisemmin. Pienikin asiakastoimitus saattaa sisältää kymmeniä tilausrivejä. Tämän vuoksi manuaalinen keräys on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi. Käytävillä risteilee seisaaltaan ajettavia keräilytrukkeja, vastapainotrukkeja ja työntömastotrukkeja, jotka yltävät viisikerroksisten hyllyjen ylimmille paikoille, kahdeksan metrin korkeuteen.
Halli on jaettu neljään lohkoon ja kukin keräilijä työskentelee yhdessä näistä. Tämän ansiosta he tuntevat alueensa hyvin ja trukkien siirtoajoa tulee vähemmän.
”Asiakas saa valita tilaako puhelimella tai verkkokaupasta. Lisäksi teemme asiakkaillemme myös hyllytyspalvelua. Meidän palvelulupauksemme on laittaa kaikki ennen kello 16 saapuneet tilaukset matkaan niin, että ne ovat asiakkailla seuraavana arkipäivänä. Yksi laatumittari on tilatut rivit vs. toimitetut rivit. Tällä hetkellä se näyttää 98 % onnistumista”, Juha Forsström kertoo.
Haastattelupäivänä lastauslaituriin on kiinnitettynä kaksi puoliperävaunua. Ne kerätään täyteen ja seuraavana päivänä tuotteet ovat asiakkailla eri puolella Suomea. Myös pakkaustekniikka on kehittynyt jatkuvasti parempaan suuntaan.
”Tavara saapuu Suomeen isoissa erissä, jolloin pakkausmateriaalia per artikkeli syntyy melko vähän. Pakkausten täyteaineina suositaan kierrätyskuidusta valmistettua ryttypaperia aikaisempien muovitäytteiden sijaan”, Juha Forsström selvittää. ”Huomioimme ympäristöasiat myös näin toiminnassamme”.
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