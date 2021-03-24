Lyrecon logistiikkakeskus käsittelee 3000 lähetystä päivässä

Pahvijäte tehokkaasti talteen ja kierrätykseen

Varaston keräilyliikennettä seuraamalla selviää nopeasti, että näillä volyymeilla jo pelkästään roska-astioiden tyhjääminen vie päivittäin paljon aikaa. Pahvia, muovia ja muuta pakkausjätettä syntyy väistämättä paljon, vaikka jätteen määrää on koko ketjussa jatkuvasti pystytty vähentämään. Tehokkaalla lajittelulla eri jakeet saadaan eroteltua niin, että sekajätettä syntyy entistä vähemmän. Laatu- ja ympäristöasiat ovat Lyrecolla erityisen tärkeitä: Vantaan toimipiste toimii WWF:n Green Office -ohjelman mukaisesti ja tekemisen laatua ohjaavat ISO 9001 ja ISO 14 001 -sertifioinnit.



Jokainen luonnollisesti huolehtii oman työalueensa siisteydestä, mutta silloin, kun tarvitaan kiireesti apua, on siivouspartiokin lähellä.

”Kun liikun varastolla, niin pystyn auttamaan muita, jos on tarvetta. Minulle myös ilmoitetaan, jos vaikka joku paketti on mennyt rikki ja se on levinnyt lattialle. Kun sotkut siivotaan heti, niin sisältö ei leviä laajemmalle”, Toni Allonen kertoo.