Suolahden Rengaskanava täydentää palveluaan laadukkaalla autonpesulla

Suomen talvi laittaa autonpesukoneet testiin

Haastatteluhetkellä uuden Kärcher-autonpesukoneen asennus oli viimeistelyvaiheessa: Mikko Kauppinen suunnitteli uuden palvelun markkinointia yhdessä Mikko Puttosen kanssa. Puttonen siirtyy Rengaskanavan vahvuuteen suunnilleen samaan aikaan, kun uusi kone otetaan käyttöön. Autonpesukoneiden operointi on hänelle tuttua.



”Olen ollut pitkään bensa-asemalla töissä ja autonpesuun pääsin tutustumaan ensimmäisen kerran jo 20 vuotta sitten. Tuona aikana koneellinen pesu on tullut entistä suositummaksi ja asiakkaat osaavat käyttää yhä paremmin hyväkseen eri pesuohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Pesut ostetaan hyvin usein itsepalvelusta ja kysymyksiä tulee melko harvoin”, Mikko Puttonen kertoo.

Entä tuleeko konepesulla aina puhdasta?

”Jos pesuohjelma on valittu oikein, niin yleensä autot saadaan puhtaiksi. Tietyt likatyypit saattavat olla joskus todella lujassa, jos pesuvälit ovat venähtäneet pitkiksi. Hyönteisistä tuleva orgaaninen lika on haastava pestävä, kun aurinko pääsee polttamaan sen pintaan kiinni. Samoin linnunjätökset, jotka pitäisi muistaa puhdistaa maalipinnasta aina välittömästi. Talvella pesua hankaloittaa teiden pinnasta irtoava bitumi ja nestemäinen maantiesuola. Muistan, kuinka Mikkelin tiellä kokeiltiin joku talvi uutta paikkausmenetelmää. Useampaankin autoon jäi konepesun jälkeen mustia pilkkuja, jotka eivät lähteneet kuin erikoispesuaineella irti”, Mikko Puttonen muistelee.

”Suomen talvikelit pistävät joskus myös vanteet hurjaan kuntoon. Tiestä irronneen pien ja suolan yhdistelmä tulee joskus vastaan rengassäilytyksen puolella, kun pestään talven jäljiltä asiakkaiden vanteita. Siinä on likatyyppi, joka ei lähde pelkän painepesurin ja harjaamisen avulla”, Mikko Kauppinen täydentää.