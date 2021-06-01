Suolahden Rengaskanava täydentää palveluaan laadukkaalla autonpesulla
Rengaskanava Oy tarjoaa rengaspalvelujen lisäksi autohuoltoa ja nyt myös Suolahdella autopesuja Kärcherin toimittamassa autonpesukoneessa.
Uudella pesukoneella saadaan myös pakettiautot puhtaiksi
”Kyllä sinä tällä itsesi elätät”, rohkaisi rengasliikettään kaupitellut yrittäjä Mikko Kauppista 15 vuotta siten. Näin syntyi Kauppisen yritys, Rengaskanava, joka työllistää Laukaassa ja Suolahdella yhteensä 10 ammattilaista. Sesonkiaikana työntekijämäärä tuplaantuu. Nimestään huolimatta yritys tarjoaa muitakin kuin rengaspalveluja. Talosta löytyy myös autohuolto ja jatkossa Suolahdessa voi myös pestä autonsa Kärcherin toimittamassa autonpesukoneessa.
”Pienellä paikkakunnalla pärjää, kun tarjoaa kattavan paketin ja palvelee jokaista asiakasta niin hyvin, ettei ole tarve lähteä kauemmas asioimaan. Ollaan vähän kuin sellainen vanhan ajan huoltoasema. Vaihdetaan pyyhkimen sulat ja polttimot ja vaikka ajetaan se asiakkaan puolesta hänen autonsa pesuhalliin, jos se häntä mietityttää”, Mikko Kauppinen luettelee.
Rengaskanavan palvelupaketti on kehittynyt pikkuhiljaa asiakkaiden toiveita kuunnellen. Vaikka autotekniikka on edennyt koko ajan kohti erikoistyökaluja vaativaa syväosaamista, pystytään Suolahden toimipisteessä tekemään yleisimmät huolto- ja korjaustyöt lähes kaikkiin autoihin.
Rengashotelli kasvattaa suosiotaan
Yrityksen varastotiloihin tutustuminen paljastaa, että myös renkaiden kausisäilytys on suosittu palvelu. Se ei siis olekaan pelkästään kaupunkikeskittymien ilmiö.
”No ei missään nimessä. Jo pelkästään kasvaneet rengaskoot ovat lisänneet palvelun suosiota. Harvassa autossa renkaat mahtuvat enää takakonttiin. Täältä saa aina puhtaat renkaat alle ja asiakas voi unohtaa kaikenlaisen pesemisen, nostelun ja varastoimisen. Eikä sitä tilaakaan ole ihmisillä loputtomiin. Myös jotkut taloyhtiöt ovat alkaneet rajoittamaan renkaiden säilyttämistä häkkikomeroissa”, Mikko Kauppinen kertoo.
”Myös renkaiden kotipihassa vaihtaminen on selvästi vähentynyt. Uusissa autoissa on ilmajousitusta ja muuta tekniikkaa. Meidän palveluun kuuluu aina myös rengaspainejärjestelmän kuittaus. Sekin saattaa olla esimerkiksi iäkkäämmille autoilijoille hankala toimenpide.”
Renkaita autoihin ja työkoneisiin
Rengaskanava myy vuosittain noin 10 000 rengasta. Paikkakunnalla on paljon maataloutta ja teollisuutta, joten valikoima on täydentynyt erikoistuotteilla. Hallissa vaihdetaan renkaita niin kuorma-autoihin kuin teollisuustrukkeihin ja maatalouskoneisiin. Mikko Kauppinen kertoo, että autotekniikan kehittyminen näkyy pienellä viiveellä aina myös rengaskaupassa.
”Rengaspainevaroittimet ovat kyllä erinomainen keksintö. Niin monta rengasta on pilattu, kun paineiden tarkistaminen on unohtunut ja renkailla on ajettu tyhjinä. Yksi muutos on se, että hajonneiden renkaiden vaihtaminen tien päällä alkaa olla mennyttä aikaa. Vararenkaita on yhä harvemmissa autoissa. On paikkauspullo ja jos sillä ei pärjätä, niin vakuutusyhtiö kustantaa auton hinauksen rengasliikkeen pihaan.”
Suomen talvi laittaa autonpesukoneet testiin
Haastatteluhetkellä uuden Kärcher-autonpesukoneen asennus oli viimeistelyvaiheessa: Mikko Kauppinen suunnitteli uuden palvelun markkinointia yhdessä Mikko Puttosen kanssa. Puttonen siirtyy Rengaskanavan vahvuuteen suunnilleen samaan aikaan, kun uusi kone otetaan käyttöön. Autonpesukoneiden operointi on hänelle tuttua.
”Olen ollut pitkään bensa-asemalla töissä ja autonpesuun pääsin tutustumaan ensimmäisen kerran jo 20 vuotta sitten. Tuona aikana koneellinen pesu on tullut entistä suositummaksi ja asiakkaat osaavat käyttää yhä paremmin hyväkseen eri pesuohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Pesut ostetaan hyvin usein itsepalvelusta ja kysymyksiä tulee melko harvoin”, Mikko Puttonen kertoo.
Entä tuleeko konepesulla aina puhdasta?
”Jos pesuohjelma on valittu oikein, niin yleensä autot saadaan puhtaiksi. Tietyt likatyypit saattavat olla joskus todella lujassa, jos pesuvälit ovat venähtäneet pitkiksi. Hyönteisistä tuleva orgaaninen lika on haastava pestävä, kun aurinko pääsee polttamaan sen pintaan kiinni. Samoin linnunjätökset, jotka pitäisi muistaa puhdistaa maalipinnasta aina välittömästi. Talvella pesua hankaloittaa teiden pinnasta irtoava bitumi ja nestemäinen maantiesuola. Muistan, kuinka Mikkelin tiellä kokeiltiin joku talvi uutta paikkausmenetelmää. Useampaankin autoon jäi konepesun jälkeen mustia pilkkuja, jotka eivät lähteneet kuin erikoispesuaineella irti”, Mikko Puttonen muistelee.
”Suomen talvikelit pistävät joskus myös vanteet hurjaan kuntoon. Tiestä irronneen pien ja suolan yhdistelmä tulee joskus vastaan rengassäilytyksen puolella, kun pestään talven jäljiltä asiakkaiden vanteita. Siinä on likatyyppi, joka ei lähde pelkän painepesurin ja harjaamisen avulla”, Mikko Kauppinen täydentää.
Uusi pesukone pesee myös pakettiautot
Mikko Kauppinen kartoitti eri pesukonevaihtoehtoja ja päätyi Kärcherin ratkaisuun muutamia referenssejä kartoittamalla. Yrityksellä on 10 vuoden kokemus autojen käsin pesemisestä ja se on opettanut, että pinttynyt tai muuten tavallisuudesta poikkeava lika vaatii aina erityishuomion.
”Täytyy muistaa, että nyt ollaan harvemman asutuksen alueella. Joku voisi käyttää termiä syrjäseutu. Ei täällä kukaan kulje pelkästään asfaltoituja teitä pitkin. Autolla ajetaan paljon myös sorateitä ja pesuun tulleessa ne ovat ihan oikeasti likaisia. Kunnon likakerros pinnassa ja usein selvästi näkyvä määrä hiekkaa.”
”Haluttiin laadukas kone, jolla tulee puhdasta jälkeä. Ei lähdetä hakemaan volyymia hinnoilla, vaan lähtökohtana on se, että saadaan aina puhdas auto ja tyytyväinen asiakas. Koneen valinnassa oli tärkeää, että saadaan korkeat pakettiautotkin pestyä. Ja niitä täällä riittää, jo pelkästään tällä teollisuusalueella, jossa toimipisteemme sijaitsee”, Mikko Kauppinen kertoo.
Kevään merkkejä! Kuvauspäivänä Rengaskanavan halliin ajoi sesongin ensimmäinen kesärenkaita vaihtava asiakas. Mersuun tuli alle 18-tuuman kesärenkaat, jonka yhteydessä tarkistettiin myös pyöränkulmat.
Mikko Kauppinen (vasemmalla) ja Mikko Puttonen kertovat, että pakettiautoilijat ovat merkittävä asiakasryhmä sekä huolto- että rengaspalveluiden puolella. Uuden autonpesukoneen pesukorkeus on 290 cm, joten myös kuvassa oleva, korkea MB Sprinter mahtuu hyvin sisään.
Palvelukyky mitataan sesonkiaikana
Suomalaisten renkaanvaihtoruletti ajoittuu keväällä ja syksyllä rajattuun aikajaksoon. Lämpömittarin heilahdus näkyy nopeasti rengaskaupan ovella. Tämän vuoksi Rengaskanavan työntekijämäärä tuplaantuu sesonkiaikana.
”Hyvien työntekijöiden ansiosta ollaan saatu pidettyä jonot lyhyinä. Erityisen tärkeää se on rengashotellin asiakkaille. Kun palvelusta on maksettu, niin talvirenkaat pitää saada alle ilman kohtuutonta odottelua. Kevät tulee aina pidemmällä aikavälillä, joten se on huomattavasti helpompi hallita kuin lyhyeen aikaväliin osuva syksyn sesonki. ”
Entä mistä niitä hyviä työntekijöitä sitten löytyy?
”No sepä tässä onkin haasteena. Kun olen jo palkannut kaikki tuntemani kaverit meille töihin”, Mikko Kauppinen nauraa.
”Paikkakunnan nuorisosta on löytynyt uusia osaajia. Työssäoppijoita on ollut meillä useita ja se on nuorille hyvä kanava uuteen ammattiin. Hallissa on nytkin kolme asentajaa, jotka ovat tulleet työharjoittelun kautta meille töihin.”
Nastoilla vai ilman?
Kun rengasmyymälässä ollaan, niin lopuksi on ihan pakko kysyä jokerikysymys: nastat vai kitkat?
”Nastat! Meidän myynnistä alle 3 prosenttia on kitkarenkaita. Paikkakunnan pikkutiet ovat talvella siinä kunnossa, että nastarengas on sinne oikea vaihtoehto. Muistan, kuinka leudompien talvien aikana kitkojen suosio kasvoi, mutta kyllä sieltä tultiin nopeasti takaisin, kun seuraavana talvena oli taas normaalit kelit”, Mikko Kauppinen kuvailee.
Entä vieläkö ovesta tulee asiakkaita, jotka haluavat ostaa testivoittajarenkaat?
”Autolehtien rengastestejä kyllä luetaan, mutta ei niillä ole enää samanlaista painoarvoa kuin ennen. Meillä on edustuksessa kaikki yleisimmät rengasmerkit, joten ei tarvitse väkisin tuputtaa mitään tiettyä merkkiä. Joskus noita vaihtoehtoja katsotaan pitkäänkin, jotta löydetään asiakkaan tarvetta vastaava rengas. Testejäkin pitää tulkita oikein, katsoa miten eri tekijöitä on painotettu ja verrata niitä omiin tarpeisiin”, Mikko Kauppinen neuvoo.
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