iSolar korkeapaineletku TL 10
Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 10 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.
Korkeapaineletku, joka asennetaan teleskooppivarren sisään. Letkun rakenne mahdollistaa teleskooppivarren nopean pidentämisen ja lyhentämisen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Teleskooppivarren pituus (m)
|11,5
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 155
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,2
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