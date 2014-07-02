iSolar korkeapaineletku TL 14

Laadukas, joustava korkeapaineletku, jonka pituus on sovitettu iSolar TL 14 -teleskooppivarsille. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet, joten se on helppo asentaa.

Korkeapaineletku, joka asennetaan teleskooppivarren sisään. Letkun rakenne mahdollistaa teleskooppivarren nopean pidentämisen ja lyhentämisen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Teleskooppivarren pituus (m) 15
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,8
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