Teleskooppivarsi TL 14 C

Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.

Teleskooppivarsi, jonka materiaalina käytetty hiilikuitu (mallimerkintä C) tarjoaa kevyen mutta äärimmäisen kestävän rakenteen. Nopea jatkaa ja lyhentää värikoodattujen pikalukkojen avulla. Paineletkun avulla tätä vartta voidaan käyttää painepesurin jatkeena esimerkiksi aurinkopaneeleita tai julkisivuja pestessä. Pesutyökaluiksi on valittavina laaja valikoima erilaisia harjoja. Varsi sopii myös imuriin, jolloin sen avulla voidaan poistaa pölyä esimerkiksi ilmastointikanavien ja valaisinkiskojen päältä.

Ominaisuudet ja edut
Teleskooppivarsi TL 14 C: Monikäyttöinen apuväline
Monikäyttöinen apuväline
Ikkunoiden, lasijulkisivujen ja aurinkopaneeleiden puhdistamiseen. Korkeapainepesuun ja harjan kanssa suoritettavaan matalapainepesuun.
Teleskooppivarsi TL 14 C: Pitkälle mietitty ergonomia kaikissa yksityiskohdissa
Pitkälle mietitty ergonomia kaikissa yksityiskohdissa
Kiertymisenestojärjestelmä lisää turvallisuutta ja nopeuttaa työtä. Nopeat pikakiinnikkeet värikoodauksilla. Pyöritettävä rakenne mahdollistaa ergonomisen työskentelyn.
Teleskooppivarsi TL 14 C: Käyttäjäystävällinen
Käyttäjäystävällinen
Pikakiinnikkeet, asennus ilman työkaluja Kiinnikkeet vesiletkulle. Kiinnikkeet kantolaitteelle.
Turvallinen
  • Selkeät merkit maksimi pituussäädölle.
  • Suojaus sähkövirtaa vastaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Teleskooppivarren pituus (m) 2,4 - 14
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 60
Materiaali Hiilikuitu
Elementit 10
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,2

Toimitus sisältää

  • Imurointi
  • Säätö ilman työkaluja
  • Kiertymisenesto
  • Säätö ilman työkaluja
  • Letkunpidike
  • Pysäytin
Videot
Käyttökohteet
  • Puhdistaa tehokkaasti julkisivut, lasikatokset ja aurinkopanelit
  • Mahdollistaa imuroinnin korkeilta paikoilta
Varusteet