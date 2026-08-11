Teleskooppivarsi TL 14 C
Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka sopii niin imurin kuin painpesurin työkaluksi. Pikasäätö mahdollistaa varren nopean jatkamisen aina 14 metriin saakka. Kestävä hiilikuiturakenne.
Teleskooppivarsi, jonka materiaalina käytetty hiilikuitu (mallimerkintä C) tarjoaa kevyen mutta äärimmäisen kestävän rakenteen. Nopea jatkaa ja lyhentää värikoodattujen pikalukkojen avulla. Paineletkun avulla tätä vartta voidaan käyttää painepesurin jatkeena esimerkiksi aurinkopaneeleita tai julkisivuja pestessä. Pesutyökaluiksi on valittavina laaja valikoima erilaisia harjoja. Varsi sopii myös imuriin, jolloin sen avulla voidaan poistaa pölyä esimerkiksi ilmastointikanavien ja valaisinkiskojen päältä.
Ominaisuudet ja edut
Monikäyttöinen apuvälineIkkunoiden, lasijulkisivujen ja aurinkopaneeleiden puhdistamiseen. Korkeapainepesuun ja harjan kanssa suoritettavaan matalapainepesuun.
Pitkälle mietitty ergonomia kaikissa yksityiskohdissaKiertymisenestojärjestelmä lisää turvallisuutta ja nopeuttaa työtä. Nopeat pikakiinnikkeet värikoodauksilla. Pyöritettävä rakenne mahdollistaa ergonomisen työskentelyn.
KäyttäjäystävällinenPikakiinnikkeet, asennus ilman työkaluja Kiinnikkeet vesiletkulle. Kiinnikkeet kantolaitteelle.
Turvallinen
- Selkeät merkit maksimi pituussäädölle.
- Suojaus sähkövirtaa vastaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Teleskooppivarren pituus (m)
|2,4 - 14
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 60
|Materiaali
|Hiilikuitu
|Elementit
|10
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,2
Toimitus sisältää
- Imurointi
- Säätö ilman työkaluja
- Kiertymisenesto
- Säätö ilman työkaluja
- Letkunpidike
- Pysäytin
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Puhdistaa tehokkaasti julkisivut, lasikatokset ja aurinkopanelit
- Mahdollistaa imuroinnin korkeilta paikoilta