Teleskooppivarsi, jonka materiaalina käytetty hiilikuitu (mallimerkintä C) tarjoaa kevyen mutta äärimmäisen kestävän rakenteen. Nopea jatkaa ja lyhentää värikoodattujen pikalukkojen avulla. Paineletkun avulla tätä vartta voidaan käyttää painepesurin jatkeena esimerkiksi aurinkopaneeleita tai julkisivuja pestessä. Pesutyökaluiksi on valittavina laaja valikoima erilaisia harjoja. Varsi sopii myös imuriin, jolloin sen avulla voidaan poistaa pölyä esimerkiksi ilmastointikanavien ja valaisinkiskojen päältä.