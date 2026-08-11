Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1300 l
iSolar 400 harjapää. 400 mm leveä, veden virtausnopeudelle 1100 - 1300 l / h. Pienten ja keskisuurien aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen.
iSolar 400 on suunniteltu korkeapainepesureille, joiden veden virtausnopeus on 1100–1300 l / h. Harjan työleveys on 400 mm ja se soveltuu erityisesti pienempien tai keskikokoisten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistukseen. Kevyen painonsa ja helpon käsittelynsä ansiosta myös hyvin korkealla olevat järjestelmät voidaan puhdistaa kätevästi.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|1100 / 1300
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäkierre
|M 18
|Halkaisija (mm)
|400
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,5
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Käyttökohteet
- Aurinkopaneelien puhdistamiseen
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