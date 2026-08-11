iSolar 400 on suunniteltu korkeapainepesureille, joiden veden virtausnopeus on 1100–1300 l / h. Harjan työleveys on 400 mm ja se soveltuu erityisesti pienempien tai keskikokoisten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistukseen. Kevyen painonsa ja helpon käsittelynsä ansiosta myös hyvin korkealla olevat järjestelmät voidaan puhdistaa kätevästi.