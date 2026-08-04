Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1000 l
iSolar 800 harjapää. 800 mm leveä, veden virtausnopeudelle 700 - 1000 l/h. Kaksi vastakkain pyörivää kiekkoharjaa ja joustava kulmaliitos. Suurten aurinkopaneelijärjestelmien puhdistamiseen
Suunniteltu korkeapainepesureille, joiden veden virtausnopeus on 700 - 1100 l / h. Suuri työleveys takaa tehokkaan puhdistamisen iSolar 800 sisältää kaksi vastakkain pyörivää kiekkoharjaa. Nämä tasapainottavat poikittaisvoimia ja helpottavat puhdistusta. Harjapään joustava kulmaliitos varmistaa, että harjakset ovat aina täydellisesti pintakosketuksessa, jolloin puhdistustulos aina täydellinen ja tasainen. Jopa erittäin suuret aurinkopaneelijärjestelmät voidaan puhdistaa nopeasti ja ergonomisesti
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|700 / 1000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäkierre
|M 18
|Halkaisija (mm)
|800
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,5
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Käyttökohteet
- Aurinkopaneelien puhdistamiseen
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