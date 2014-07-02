Sertifioitu ja standardien mukainen henkilökohtainen turvajärjestelmä turvalliseen työskentelyyn katolla. Paketti sisältää turvavaljaat, köydessä liikkuvan putoamisen pysäyttävän köysitarrainen, 15 m köyden nykäyksenvaimentimella ja ankkurointihihnan. Pakattu helposti mukana kulkevaan peltilaatikkoon, joka tarjoaa valjaille suojaa rasvoilta ja muilta epäpuhtauksilta sekä auringonvalolta.