iSolar putoamissuojainpaketti
Sertifioitu putoamissuojainpaketti. suunniteltu erityisesti kattotyöskentelyyn.
Sertifioitu ja standardien mukainen henkilökohtainen turvajärjestelmä turvalliseen työskentelyyn katolla. Paketti sisältää turvavaljaat, köydessä liikkuvan putoamisen pysäyttävän köysitarrainen, 15 m köyden nykäyksenvaimentimella ja ankkurointihihnan. Pakattu helposti mukana kulkevaan peltilaatikkoon, joka tarjoaa valjaille suojaa rasvoilta ja muilta epäpuhtauksilta sekä auringonvalolta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,4
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1000 l
- Pesuharja iSolar 400 Advanced, 1300 l
- Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1000 l
- Pesuharja iSolar 800 Advanced, 1300 l
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