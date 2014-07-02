iSolar putoamissuojainpaketti

Sertifioitu putoamissuojainpaketti. suunniteltu erityisesti kattotyöskentelyyn.

Sertifioitu ja standardien mukainen henkilökohtainen turvajärjestelmä turvalliseen työskentelyyn katolla. Paketti sisältää turvavaljaat, köydessä liikkuvan putoamisen pysäyttävän köysitarrainen, 15 m köyden nykäyksenvaimentimella ja ankkurointihihnan. Pakattu helposti mukana kulkevaan peltilaatikkoon, joka tarjoaa valjaille suojaa rasvoilta ja muilta epäpuhtauksilta sekä auringonvalolta.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,4
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