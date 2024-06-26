eco!Booster-suutin
VAU, mikä pesutulos ultratehokkaalla Kärcher eco!Booster -suuttimella! Uutuuden pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella. Erityisen mahtavaa on se, että paremman vesi- ja energiatehokkuuden ansiosta kulutetaan vähemmän arvokkaita luonnonvaroja. Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten esimerkiksi terassilautojen tai rapattujen seinien puhdistukseen.
TÄMÄ EI VAIN SÄÄSTÄ AIKAA - SE MUUTTAA KOKO PELIN
eco!Booster-suutin nostaa painepesun tehokkuuden ja vastuullisuuden uudelle tasolle kasvattamalla suorituskykyä 50 prosentilla. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti herkkien pintojen puhdistukseen sekä kevyen tai kohtalaisesti pinttyneen lian puhdistamiseen.
50% suurempi pinta-alateho
eco!Boost-suutin tarjoaa suuremman pesuleveyden samalla pintapaineella ja tehostaa näin koko pesuprosessia. Puhdistaminen käy entistä nopeammin samalla, kun veden kulutus ja pesukemian tarve vähenevät. Uutuuden pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella.
Apu herkkien ja/tai isojen pintojen puhdistamiseen
Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten esimerkiksi terassilautojen ja rapattujen seinien puhdistukseen. Suuremman pesupinta-alan tarjoava pesusuihku on erinomainen apu myös kookkaiden ajoneuvojen ja suuria pinta-aloja omaavien työkoneiden puhdistamisessa.
Valitse painepesuriin sopiva eco!Booster-suutin
eco!Booster-suutin sopii käytettäväksi Kärcherin HD-kylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa aina 85 asteen pesulämpötilaan ja 300 baariin saakka. Sopiva eco!Booster-suutin valitaan painepesurin suutinkoon perusteella.Tutustu Kärcher Professional -painepesureihin