eco!Booster-suutin

VAU, mikä pesutulos ultratehokkaalla Kärcher eco!Booster -suuttimella! Uutuuden pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella. Erityisen mahtavaa on se, että paremman vesi- ja energiatehokkuuden ansiosta kulutetaan vähemmän arvokkaita luonnonvaroja. Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten esimerkiksi terassilautojen tai rapattujen seinien puhdistukseen. 

ultratehokas eco!Booster

TÄMÄ EI VAIN SÄÄSTÄ AIKAA - SE MUUTTAA KOKO PELIN

eco!Booster-suutin nostaa painepesun tehokkuuden ja vastuullisuuden uudelle tasolle kasvattamalla suorituskykyä 50 prosentilla. Tämä ratkaisu sopii erinomaisesti herkkien pintojen puhdistukseen sekä kevyen tai kohtalaisesti pinttyneen lian puhdistamiseen.

50% suurempi pinta-alateho

eco!Boost-suutin tarjoaa suuremman pesuleveyden samalla pintapaineella ja tehostaa näin koko pesuprosessia. Puhdistaminen käy entistä nopeammin samalla, kun veden kulutus ja pesukemian tarve vähenevät. Uutuuden pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella. 

Suurempi pinta-alateho

Apu herkkien ja/tai isojen pintojen puhdistamiseen

Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten esimerkiksi terassilautojen ja rapattujen seinien puhdistukseen. Suuremman pesupinta-alan tarjoava pesusuihku on erinomainen apu myös kookkaiden ajoneuvojen ja suuria pinta-aloja omaavien työkoneiden puhdistamisessa.

Kärcher eco!Booster -suutin

Valitse painepesuriin sopiva eco!Booster-suutin

eco!Booster-suutin sopii käytettäväksi Kärcherin HD-kylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa aina 85 asteen pesulämpötilaan ja 300 baariin saakka. Sopiva eco!Booster-suutin valitaan painepesurin suutinkoon perusteella.

Tutustu Kärcher Professional -painepesureihin

Ammattikäyttöön suunnitellut suuttimet: