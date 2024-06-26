eco!Booster -suutin

VAU, mikä pesutulos ultratehokkaalla Kärcher eco!Booster -suuttimella! Uutuuden pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella. Erityisen mahtavaa on se, että paremman vesi- ja energiatehokkuuden ansiosta kulutetaan vähemmän arvokkaita luonnonvaroja. Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten esimerkiksi terassilautojen tai rapattujen seinien puhdistukseen.