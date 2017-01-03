Täydet tehot. Rasitus nolla. Uusi EASY!Force-pesukahva.

EASY!Lock : Nopea ja helppo liitos

Patentoitu EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta liittäminen on nopeaa ja helppoa. Jopa 5 kertaa nopeampaa verrattuna perinteisiin ruuviliitäntöihin. EASY!Lock-pikakiinnitys on vähintäänkin yhtä kestävä ja vankka.

Nopeammin käyttövalmiina – nopeammin valmis.

Tähän asti painepesurin käyttökuntoon laitto on ollut aikaavievää työtä. Siihen liittyy erilaisten laitteiden kytkemistä tai irrottamista. Ja sama piti paikkansa lisävarusteita vaihdettaessa. Mutta nyt se on menneisyyttä! EASY!Lock-järjestelmässä yhdistyvät pikakiinnityksen ja ruuviliitoksen edut. Tämä säästää aikaa noin 80%. Aikaa, jota tarvitaan varsinaisen työn tekemiseen tai muihin tärkeisiin asioihin.

Ainutlaatuinen, nopea, turvallinen ja kestävä.

Mikään ei ole turvallisempi, luotettavampi ja pitkäikäisempi kuin ruuviliitos. Mikään ei ole niin aikaa säästävä kuin pikalukko. Mutta yksi asia on yhtä hyvä kuin nämä kaksi yhdessä: Uusi EASY!Lock on yhtä vahva kuin tavanomainen ruuviliitos ja yhtä joustava kuin pikalukko. Kierre lukkiutuu kartion avulla. Yksinkertainen 360° käännös on kaikki mitä tarvitaan yhdistämään lisävarusteet korkeapaineletkusta suuttimiin – moninkertaisen kierteen ansiosta liitokset menevät helposti paikoilleen. Nopeaa ja turvallista, kerta toisensa jälkeen.

Edistyminen on näin helppoa.

Innovatiivisella EASY!Lock-järjestelmällä paino ei ole ongelma, sillä se ei paina enempää kuin perinteiset ruuviliitokset. Pieni parannus suurella vaikutuksella – suuttimen tiiviste on suihkuputkessa. Tiiviste on nyt sijoitettu suoraan kierteen eteen, jonka ansiosta se on paljon pitävämpi ja kestävämpi.