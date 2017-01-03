Täydet tehot. Rasitus nolla. Uusi EASY!Force-pesukahva.
Voima on Sinulla! Vain yksi asia voi tulla sinun ja tehtäväsi väliin: uusi EASY!Force-pesukahva. Se antaa sinulle voimaa käyttää korkeapainetta helposti. Vallankumouksellisen toimintakonseptin omaava EASY!Force-pesukahva käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipasimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. Aivan nollaan. Suunniteltu vaivattomaan ja ergonomiseen käyttöön, joka ei rasita käyttäjää. Kokeile uutta EASY!Force-pesukahvaa – et enää halua luopua siitä.
EASY!Force: Paineen hallitseminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.
Koe uusi ulottuvuus painepesun ergonomiassa: uudella EASY!Force-pesukahvalla, et tarvitse puristusvoimaa liipasimen painamiseen ja voit puhdistaa ilman rasitusta.
Kysymys on ergonomiasta.
Painepesurilla työskentely on fyysisesti vaativaa. Siksi ergonomia on tärkeää. Tavanomaisessa pesukahvassa liipasimen jatkuva pohjassa pitäminen johtaa pian väsymiseen, kipeisiin käsiin ja kramppaavaan työasentoon. Laaja-alainen puhdistaminen on hankalaa pitämättä usein taukoja tai jopa vaihtaa käyttäjää. EASY!Force-teknologia muuttaa tämän lopullisesti. Ei enää pitovoimaa - ei ole koskaan ollut näin helppoa puhdistaa korkeapaineella.
Pidempi käyttöikä keraamisella venttiilillä.
Kun pesukahvat menevät epäkuntoon, se johtuu yleensä siitä, että epäpuhtaudet vaurioittavat venttiiliä. EASY!Force tekee lopun myös tästä: venttiili koostuu keraamisesta kuulasta ja tiivistysistukasta, joka kestää kaikki epäpuhtaudet, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa. Tämä antaa sille 5 kertaa pidemmän käyttöiän kuin tavanomaisilla venttiileillä varustetut pesukahvat.
Turvallista työskentelyä.
Uuden EASY!Force-pesukahvan liipaisinvarmistin estää tahattoman käytön ja tarjoaa käytettäessä maksimaalisen turvallisuuden – helppokäyttöisyydestä tinkimättä. Kertapainallus liipasimesta riittää vapauttamaan korkeapainesuihkun; yksinkertaista ja helppokäyttöistä. EASY!Force-pesukahva pysyy auki niin kauan kuin ote kahvasta vapautetaan. Kun vapautat otteen pesukahvasta, vedentulo loppuu välittömästi.
Mukavuus kaikissa tilanteissa.
Huolehdimme ergonomiasta, jotta sinä voit työskennellä rennosti kaikissa tilanteissa. EASY!Force-pesukahva tarjoaa optimaalisen ergonomian helpottamaan työskentelyä missä tahansa työasennossa. Tietyissä tilanteissa, erityisesti kun työskennellään yläpuolella tai eri työskentelykulmissa, ylimääräistä kahvaa voidaan käyttää.
Tukeva ote.
Uuteen EASY!Lock-järjestelmään saa lisävarusteena suihkuputkeen kiinnitettävän lisäkahvan, joka mahdollistaa työskentelyasennon säätämisen erilaisten työtehtävien mukaan. Säännöllisesti työasentoa vaihdettaessa voit työskennellä pidempään ja rennommalla tavalla.
Lisäkahva voidaan kiinnittää suihkuputkeen. Kahva voidaan säätää sopivaksi käyttäjän pituuden ja ihanteellisen työskentelykulman mukaan. Tämä on nopeaa ja kätevää yksinkertaisen säätöruuvin avulla. Kahvan ergonominen muotoilu tarjoaa kaksi lisätartunta-aluetta, olitpa sitten oikea tai vasenkätinen. 360° kääntyvän suihkuputki mahdollistaa joustavuuden, kun lisäkahvaa voidaan yksinkertaisesti kääntää työskenneltäessä.
EASY!Lock: Nopea ja helppo liitos
Patentoitu EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmän ansiosta liittäminen on nopeaa ja helppoa. Jopa 5 kertaa nopeampaa verrattuna perinteisiin ruuviliitäntöihin. EASY!Lock-pikakiinnitys on vähintäänkin yhtä kestävä ja vankka.
Nopeammin käyttövalmiina – nopeammin valmis.
Tähän asti painepesurin käyttökuntoon laitto on ollut aikaavievää työtä. Siihen liittyy erilaisten laitteiden kytkemistä tai irrottamista. Ja sama piti paikkansa lisävarusteita vaihdettaessa. Mutta nyt se on menneisyyttä! EASY!Lock-järjestelmässä yhdistyvät pikakiinnityksen ja ruuviliitoksen edut. Tämä säästää aikaa noin 80%. Aikaa, jota tarvitaan varsinaisen työn tekemiseen tai muihin tärkeisiin asioihin.
Ainutlaatuinen, nopea, turvallinen ja kestävä.
Mikään ei ole turvallisempi, luotettavampi ja pitkäikäisempi kuin ruuviliitos. Mikään ei ole niin aikaa säästävä kuin pikalukko. Mutta yksi asia on yhtä hyvä kuin nämä kaksi yhdessä: Uusi EASY!Lock on yhtä vahva kuin tavanomainen ruuviliitos ja yhtä joustava kuin pikalukko. Kierre lukkiutuu kartion avulla. Yksinkertainen 360° käännös on kaikki mitä tarvitaan yhdistämään lisävarusteet korkeapaineletkusta suuttimiin – moninkertaisen kierteen ansiosta liitokset menevät helposti paikoilleen. Nopeaa ja turvallista, kerta toisensa jälkeen.
Edistyminen on näin helppoa.
Innovatiivisella EASY!Lock-järjestelmällä paino ei ole ongelma, sillä se ei paina enempää kuin perinteiset ruuviliitokset. Pieni parannus suurella vaikutuksella – suuttimen tiiviste on suihkuputkessa. Tiiviste on nyt sijoitettu suoraan kierteen eteen, jonka ansiosta se on paljon pitävämpi ja kestävämpi.
Miltä täydelliset liitokset näyttävät
Saatavilla on 8 erilaista sovitinta, joiden avulla voidaan kattaa erilaiset liitännät painepesurista suuttimeen, samoin kuin uuden ja vanhan yhteensopivuus. Näin varmistetaan, että kaikkia olemassa olevia koneita ja varusteita voidaan edelleen käyttää uusien EASY!Lock-liitännällä olevien koneiden ja varusteiden kanssa. Adapterivalitsimessa kaikki sovittimet on listattu niille soveltuvan yhdistelmän mukaan. Esimerkiksi mikä tahansa M22 × 1,5 -liitännällä oleva painepesuri voidaan nopeasti muuttaa uuteen EASY!Lock-järjestelmään, sovittimen nro. 2 avulla.