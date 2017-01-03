EASY!Lock -adapterivalitsin

Miltä näyttää täydellinen liitos. Saatavilla on 8 erilaista sovitinta, joiden avulla voidaan kattaa erilaiset liitännät painepesurista suuttimeen, samoin kuin uuden ja vanhan yhteensopivuus. Näin varmistetaan, että kaikkia olemassa olevia koneita ja varusteita voidaan edelleen käyttää uusien EASY!Lock-liitännällä olevien koneiden ja varusteiden kanssa. Adapterivalitsimessa kaikki sovittimet on listattu niille soveltuvan yhdistelmän mukaan. Esimerkiksi mikä tahansa M22 × 1,5 -liitännällä oleva painepesuri voidaan nopeasti muuttaa uuteen EASY!Lock-järjestelmään, sovittimen nro. 2 avulla.