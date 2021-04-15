Painepesuri ammattikäyttöön

Säännöllinen huolto jatkaa laitteen käyttöikää

Entä miten pitkään ammattilaitteet siten kestävät?



"Olen aloittanut näissä hommissa -86 ja aina silloin tällöin tulee vastaan ensimmäisten vuosien laitekantaa. Ammattilaitteilla taloudellinen käyttöikä lasketaan tietyn tuntimäärän mukaan. Kun sen jakaa työpäiville ja käyttötunneille, niin koneet kestävät vuosia. Haasteellisissa kohteissa, kuten esimerkiksi sikaloissa käyttöaika voi olla lyhempi", Esa-Pekka Seppäläinen kertoo.



Tärkeintä on säilyttää laitetta oikein ja käyttää sitä oikein. Tähän kuuluu esimerkiksi tuloveden puhtaudesta ja vedensuodattimista huolehtiminen.

Entä loppuun aluepäällikön viikon käyttövinkki?



"Suomessa kun ollaan, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että laitetta ei saa päästää jäätymään. Jos painepesuri jää talvella kylmään tilaan niin se pitäisi tyhjätä. Sen jälkeen tulisi imeä glykolit sisälle ja kierrättää pesuria vähän. Näin saadaan ainetta myös letkuun ja käsikahvaan. Ja sitten vielä yksi paikka, jossa painepesuria ei kannata säilyttää. Pannuhuone on liian kuiva tila ja pilaa nopeasti tiivisteet. Mutta tähänkin auttaa glykoli. Jos sitä on laitteen sisällä, niin suojelee myös kuivumiselta."