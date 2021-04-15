Painepesuri ammattikäyttöön
Kolme erilaista käyttökohdetta, kolme erilaista laitekokonaisuutta. Seinän puhdistuksessa vaaditaan kovaa painetta, kun taas pihan pesussa vedentuottokyky on ratkaiseva ominaisuus. Suuria ajoneuvoja pestessä pesuaineen levitys on oleellinen osa tehokasta ja taloudellista pesuprosessia.
Miten valita sopiva painepesuri?
Painepesureita on ammattikäytössä mitä moninaisimmissa kohteissa aina elintarviketeollisuudesta kiinteistöhuoltoliikkeisiin ja rekkapesuloihin. Yhteistä niille on se, että laitteet on tarkoitettu puhdistamiseen, jossa käyttötunteja voi tulla päivässä saman verran kuin kotitalouslaitteille tulee vuodessa. Ammattilaiset arvostavat laitteiden tehokkuutta, käyttövarmuutta sekä pitkää elinkaarta, jonka toteutumisessa varaosien ja huollon saatavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Kärcherin aluepäällikkö Esa-Pekka Seppäläinen suosittelee valitsemaan ammattikohteisiin aina ammattikäyttöön suunnitellun laitteen:
"Painepesurin toimintaperiaate on kotitalouslaitteilla ja ammattilaitteilla periaatteessa sama. Molemmissa veden painetta kasvatetaan moottorista käyttövoimansa saavien mäntien avulla. Ammattikäytössä erot tulevat hyvin nopeasti esille. Laitteilta vaaditaan ihan toisenlaista tehoa ja erityisesti tarkoitukseen suunniteltuja varusteita, jotka kestävät kovaa käyttöä."
Työergonomia on viety ammattilaitteissa pidemmälle. Joku saattaa tehdä kokonaisen työpäivän painepesurilla, joten siinä vaiheessa erilaisten työkalujen soveltuvuus ja käytön helppous ovat myös työturvallisuuskysymyksiä.
Myös monet materiaalit poikkeavat toisistaan. Tämä selviää helposti laitteiden kokoa ja painoa vertailemalla. Ammattikoneissa käytetään enemmän metalliosia, jotka kestävät paremmin kovempaa painetta ja korkeita lämpötiloja. Esimerkiksi suihkuputkien sisusta on Kärcherin pesureissa metallia, vaikka ulkokuori onkin muovia. Myös letkut ovat metallivahvisteisia ja pumpun päätyjen materiaalina on messinki.
Kaikki ammattikoneet suunnitellaan siten, että ne suurehkosta koostaan huolimatta soveltuvat myös siirtelyyn. Muotoilussa ja materiaalien valinnassa otetaan huomioon esimerkiksi toistuvien autokuljetusten aiheuttama rasitus.
Ammattipesureissa on pesuaineen syöttömahdollisuus joko pesuaineinjektorilla tai vaahdotuslaitteella toteutettuna. Vaahdotuslaitteen avulla pesuaineen levitys tapahtuu suurillekin pinnoille nopeasti ja oikeassa muodossa.
Kun kuumavesipesurin teholuokka kasvaa, vaativat ne herkästi myös neliön verran lattiatilaa. Laitteet toimivat kolmivaihevirralla ja veden lämmitys hoituu oman, dieselillä tai polttoöljyllä käyvän vedenlämmittimen avulla. Pesureita esittelee Esa-Pekka Seppäläinen.
Pienimmät painepesurit liikkuvat golf-kärryn tapaan paikasta toiseen ja mahtuvat niin auton tavaratilaan kuin siivouskomeroon. Valovirtaliitännän ansiosta niitä voidaan käyttää joustavasti erilaisissa käyttökohteissa.
Vedentuotto ja paine valitaan kohteen mukaan
Entä mitä ominaisuuksia tulisi ottaa huomioon, kun valitaan painepesuria ammattikäyttöön? Esa-Pekka Seppäläinen kertoo, että tärkeimmät luvut ovat laiteen vedentuotto (litraa minuutissa) ja sillä saavutettava paine (baareja).
"Ja nimenomaan suutinpaine on se luku, jotka pitää verrata. Ei pumpun tuottamaa maksimipainetta, vaan painetta, joka saavutetaan suuttimen päässä. Se ratkaisee, irtoaako lika odotetusti vai ei."
"Vedentuottoa tarvitaan toisissa kohteissa enemmän kuin toisissa. Kerrostalon rappausta puhdistettaessa saatetaan valita laite, jossa on 250 baarin paine ja vedentuotto tuhat litraa tunnissa. Kun vieressä pestään pihaa, niin paineeksi riittää 180 baaria, mutta vettä tarvitaan 1300 litraa tunnissa. Painoltaan, kooltaan kilowateiltaan nuo laitteet ovat samaa luokkaa, mutta suunniteltu eri käyttökohteisiin."
Lisävarusteilla nopeampaa ja helpompaa lian irrotusta
Kun hankitaan työkaluja, niin joskus yksinkertaiselta tuntuvat varusteet saattavat osoittautua käytössä kullanarvoisiksi. Jos painepesuria siirretään kohteesta toiseen, niin jo pelkkään letkun pakkaamiseen saatava parannus voi kehittää huomattavasti työergonomiaa. Saatavilla on perinteisiä kampikeloja sekä itsepalautuvia keloja. Itsepalautuvat mallit helppoja ja nopeita käyttää, sillä ne lukittuvat ja palautuvat automaattisesti.
"Vielä suuremmat säästöt saadaan pesukahvan päähän asennettavalla pesuaineen vaahdotuslaitteella. Olen ihan omin silmin todennut, kuinka valtava hyöty siitä saadaan rekkapesussa, jossa pinta-alaa on paljon. Vaahdotuslaite vähentää pesuaineen kulutusta 50 %. Ja mikä parasta, nipistää myös pesuaineen levittämiseen kuluvan ajan puoleen."
Akkutekniikka kehittyy
Akkukäyttöiset koneet ovat yleistyneet sekä kotitalouksissa että ammattikäytössä. Akkuteknologia kehittyy vauhdilla ja on tullut myös ammattikäyttöön tarkoitettuihin painepesureihin.
"Meillä on tarjota myös yksi ammattikäyttöön suunniteltu akkukäyttöinen painepesurimalli, HD 4/11 C Bp. Siitä on saatu hyvää palautetta. Se sopii erinomaisesti pieniin kohteisiin, joissa ei ole saatavilla verkkovirtaa ja joissa ketterä liikuteltavuus on tärkeä. Näitä voivat olla katokset, pienet koneet tai vaikkapa maatilan työkone, joka käydään puhdistamassa pellolla. Laitteessa on viiden metrin imuletku, joten se toimii, kunhan on vettä saatavilla."
Kärcherin akkutoiminen, ammattikäyttöön suunniteltu painepesuri pitää sisällään kaksi tehoakkua.
Jäljellä olevan varaus näkyy akun päällä ja auttaa näin ennakoimaan lataustarpeen.
Kylmää vai lämmintä vettä?
Markkinoilla on kylmävesipesureita (HD) ja kuumavesipesureita (HDS). Nimestään huolimatta, ammattikäyttöön suunniteltu kylmävesipesuri kestää myös 60 asteista vettä ja jotkut erikoismallit jopa 85 asteista. Kuumavesipesureissa on oma vedenlämmitin, jonka saa käyttövoimansa diesel- tai polttoöljystä.
"Olen aina sanonut, että kuuma vesi on parasta pesuaine. Yleensä laitteen oma, juuri sille suunniteltu pesuaine irrottaa likaa parhaiten. Jos käytetään pelkkää kylmää vettä, niin pesuteho jää selvästi huonommaksi, ellei lisätä pesukemikaalin määrää", Esa-Pekka Seppäläinen vertailee.
"Kilowatit ja pesuteho kulkevat aina käsi kädessä. Tehokkaassa koneessa on aina enemmän kokoa ja samalla myös painoa tulee lisää."
Valovirtaa, voimavirtaa ja polttomoottoreita
Entä mitä pitäisi ottaa huomioon sähköliitäntöjen suhteen? Painepesuri vaatii aina riittävän sulakekoon. Nykyaikaisissa rakennuksissa sulakkeet yleensä riittävät valovirtalaitteille. Kolmivaihelaitteiden vaatimia pistorasioita on sen sijaan harvemmassa.
"Pienimmät laitteet toimivat lähes poikkeuksetta valovirralla. Kun mennään isompaan kokoluokkaan, niin silloin puhutaan aina voimavirtalaitteista. Suuret pesutehot vaativat myös suuremman sähkönsyötön. Isommissa laitteissa on dieselillä tai polttoöljyllä toimiva lämmitin, joten kun sellainen asennetaan sisätiloihin, niin tulee huolehtia myös riittävästä ilmastoinnista", Esa-Pekka Seppäläinen neuvoo.
Erilaisia suuttimia erilaisiin tarkoituksiin
Pesupistoolin päähän asennettava suutin ei vaikuta laitteen työpaineeseen. Se kuitenkin saa aikaan halutun pesutehon. Viuhkasuuttimella pintapaine on pienin ja se sopii useimpiin kohteisiin. Kaikkein kovimman pintapaineen antaa pistesuutin, joka sopi erilaisten kolojen ja rakojen puhdistamiseen. Kun tarvitaan lisää mekaanista pesutehoa, niin oikea valinta on Rotojet-suutin. Sen pyörivä liike yhdessä kovan pintapaineen kanssa ikään kuin repii lian irti. Tehoa voidaan säätää etäisyyttä ja pesukulmaa säätämällä.
"Rotojet-suutiin voi olla pinnasta parin sentin etäisyydellä, jos halutaan tehokkain repimisvoima. Viuhkasuuttimella paras teho saadaan noin 10–30 cm etäisyydellä pesupinnasta. Liian lähellä tai liian kaukana kohteesta oleva viuhkasuutin ei toimi parhaalla tehoalueella. Suuttimen päässä on jatkuva veden virtaus. Tämän jälkeen vesi muuttuu rakeiksi ja sitten sumuksi. Paras teho saadaan, kun valitaan etäisyys, jossa vesi tulee likaiseen pintaan rakeina."
Säännöllinen huolto jatkaa laitteen käyttöikää
Entä miten pitkään ammattilaitteet siten kestävät?
"Olen aloittanut näissä hommissa -86 ja aina silloin tällöin tulee vastaan ensimmäisten vuosien laitekantaa. Ammattilaitteilla taloudellinen käyttöikä lasketaan tietyn tuntimäärän mukaan. Kun sen jakaa työpäiville ja käyttötunneille, niin koneet kestävät vuosia. Haasteellisissa kohteissa, kuten esimerkiksi sikaloissa käyttöaika voi olla lyhempi", Esa-Pekka Seppäläinen kertoo.
Tärkeintä on säilyttää laitetta oikein ja käyttää sitä oikein. Tähän kuuluu esimerkiksi tuloveden puhtaudesta ja vedensuodattimista huolehtiminen.
Entä loppuun aluepäällikön viikon käyttövinkki?
"Suomessa kun ollaan, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että laitetta ei saa päästää jäätymään. Jos painepesuri jää talvella kylmään tilaan niin se pitäisi tyhjätä. Sen jälkeen tulisi imeä glykolit sisälle ja kierrättää pesuria vähän. Näin saadaan ainetta myös letkuun ja käsikahvaan. Ja sitten vielä yksi paikka, jossa painepesuria ei kannata säilyttää. Pannuhuone on liian kuiva tila ja pilaa nopeasti tiivisteet. Mutta tähänkin auttaa glykoli. Jos sitä on laitteen sisällä, niin suojelee myös kuivumiselta."
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