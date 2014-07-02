Rotojet - pyörivä pistesuutin

Kärcher Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni

Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni

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Kärcher Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso

Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso

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Kärcher Rotary nozzle classic

Rotary nozzle classic

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