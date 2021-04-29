Siirrettävä, ympäristöystävällinen, tehokas: rikkaruohojen poistaminen kuumalla vedellä
Käyttämällä Kärcherin varusteita rikkaruohonpoistoon sekä kuumavesipainepesuria voit päästä eroon haittakasvustosta ilman torjunta-aineita: pelkkä kuuma vesi riittää.
Koska haluat poistaa rikkaruohot pysyvästi.
Mitä rikkaruohot ovat?
Viljely- ja koristekasveista poiketen rikkaruohot ovat kasveja, jotka kasvavat luonnollisesti ilman ihmisen toimia.
Miksi rikkaruohoja kitketään?
Rikkaruohojen poistoon on monia hyviä syitä. Maataloudessa rikkaruohoja kitketään sadon suojaamiseksi. Kaupungeissa niitä kitketään julkisten tilojen pitämiseksi siisteinä sekä teiden, avointen tilojen ja rakennusten suojaamiseksi vaurioilta. Monet rikkaruohot voivat levitä äärimmäisen nopeasti ja/tai aiheuttaa vakavia vaurioita juurillaan. Lisäksi ne rumentavat ympäristöään.
Hukutko rikkaruohoihin? Kuuma vesi auttaa.
Rikkaruohojen tuhoaminen kuumentamalla perustuu biokemian perussääntöön: useimmat proteiinit denaturoituvat noin 42 °C:n lämpötilassa.
Tällöin proteiinit muuttuvat ja hajoavat eivätkä enää pysty täyttämään tehtäviään. Tähän tarvittava lämpö voidaan tuottaa ja sitä voidaan käyttää eri tavoin – suoraan liekkinä tai epäsuorasti lämpösäteilyn kautta kuumana vetenä tai höyrynä. Kuuma vesi on ainoa kemikaaliton menetelmä, joka yltää myös juuriin.
Vaikka juuret eivät tuhoutuisi heti kokonaan, jokainen kuumavesikäsittely heikentää rikkaruohoja. Jos kuumaa vettä käytetään säännöllisesti kasvukauden alusta alkaen, uudelleenkasvu heikkenee ja tarvittavien käsittelyjen väliä voidaan pidentää merkittävästi jo toisena vuonna. Yleensä kolmesta neljään käsittelyä vuodessa riittää.
Mahdollista myös ilman kasvimyrkkyjä
Ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi kasvimyrkkyjen käyttö rikkaruohojen torjuntaan on tiukasti säänneltyä tai kiellettyä erityisesti julkisilla alueilla. Kuuman veden käyttöön perustuva menetelmämme on ympäristöystävällinen ja äärimmäisen tehokas vaihtoehto. Kuuma vesi tuhoaa rikkaruohot tunkeutumalla juureen ja denaturoimalla kasviproteiinit lämpötilan äkillisen nousun myötä, jolloin rikkaruoho vaurioituu pysyvästi ja kuolee.
Mitä kuumempi sen parempi
Kuuma vesi tunkeutuu ihanteellisella tavalla kasvin juuriin asti. Tässä suhteessa veden lämpötila on ratkaisevan tärkeä seikka: ihanteellinen lämpötila on juuri höyrystymisrajan alapuolella. Kärcherin HDS-koneet tuottavat kuumaa vettä tasaisen korkeissa lämpötiloissa 98 °C:seen asti, mikä sopii ihanteellisesti rikkaruohojen poistoon kuumalla vedellä. Lisäksi ne ovat äärimmäisen energiatehokkaita erittäin tehokkaan polttimen ansiosta.
Ei vaaraa, ei vaurioita
Toisin kuin mekaanisia menetelmiä käytettäessä kuuma vesi ei aiheuta pinnoille vahingoittumisen tai tuhoutumisen vaaraa. Alhainen käyttöpaine (alle 1 bar) varmistaa hellävaraisen käsittelyn ja sopii siksi kaikille pinnoille. Lisäksi, toisin kuin liekkiä käytettäessä, tulipalovaaraa ei ole.
Yleiskäyttöinen järjestelmäratkaisu
Kärcherin järjestelmän ansiosta voit hyödyntää maailman johtavan puhdistustekniikan toimittajan ratkaisuosaamista, joten saat käyttöösi kaikkein laadukkainta tekniikkaa – paitsi rikkaruohojen poistoon kuuman veden avulla myös kaikille ammattimaisen puhdistuksen alueille niin sisällä kuin ulkonakin.
Joustavampi kuin mikään rikkaruoho
Käyttämällä kuumaa vettä hyödyntävää painepesuria ja WR 10-, WR 20-, WR 50- tai WR 100 -rikkaruohonpoistajaa pääset rikkaruohoista eroon käytännöllisesti katsoen kaikkialla, myös vaikeapääsyisissä paikoissa, joissa muiden menetelmien käyttö ei ole mahdollista. Kuumavesi- eli HDS-trailereiden avulla voit eliminoida rikkaruohot käyttämällä kuumaa vettä täysin ilman virtalähdettä ja vesiliitäntää.
Olemme aina valmiina auttamaan
Kärcherin kattavan ja maailmanlaajuisen myynti- ja huoltoverkoston ansiosta emme koskaan ole kaukana ja voimme aina tarjota apua nopeasti. Lisäksi neuvomme sinua mielellämme paikan päällä.
Ennen kuuman veden käyttöä
Voimakasta ruoho-, sammal- ja voikukkakasvustoa mukulakivien välissä.
Kuuman veden käytön jälkeen
Viikko kuumalla vedellä käsittelyn jälkeen rikkaruohot ovat kuolleet, ja ruoho on jo suurelta osin kulunut pois sään vaikutuksesta.
Ennen kuuman veden käyttöä
Voikukkakasvustoa betoniseinän juuressa.
Kuuman veden käytön jälkeen
Viikon kuluttua voikukat ovat nuutuneet huomattavasti.
Tähän kohtaan ei enää toistaiseksi kasva rikkaruohoa.
Vinkki: Tee käsittely oikeaan aikaan
Paras hetki poistaa rikkaruohoja on iltapäivällä. Kasvien varastoiman veden määrä vaihtelee vuorokauden ajan mukaan. Lisäksi ensimmäinen kuumavesikäsittely kannattaa tehdä keväällä pian sen jälkeen, kun rikkaruohot ovat alkaneet kasvaa. Kun kasvit vanhenevat, ne kestävät kuumaa vettä paremmin.
Vinkki: Suutintangon ja pinnan välinen etäisyys
Ihanteellinen etäisyys Kärcher-rikkaruohonpoistajan ja pinnan välillä on 5–15 senttimetriä. Voit työskennellä miellyttävästi tällä alueella ilman, että rikkaruohonpoistaja koskee maahan. Lisäksi veden lämpötila laskee tällöin mahdollisimman vähän veden kulkiessa maahan.
Tehokasta, turvallista ja kätevää
Vuosikymmenten aikana keräämämme kokemus ja asiantuntemus korkeapainetekniikan kehittämisestä ja tuotannosta laadukkaita ja kestäviä komponentteja käyttäen on nyt ulottuvillasi siirrettävissä, kuumaan veteen perustuvissa rikkaruohonpoistojärjestelmissämme.
Poista rikkaruohot järjestelmällisesti
Rikkaruohojen poisto kuumaa vettä käyttämällä on tehokasta ja ympäristöystävällistä. Tätä menetelmää käytettäessä on tärkeää varmistaa, että kaikki käytettävät komponentit ovat keskenään täysin yhteensopivia. Rikkaruohojen poistamiseen uusien rikkaruohonpoistajiemme avulla voit käyttää monia Kärcherin HDS-koneista. Kärcher-järjestelmä takaa ihanteellisen tehon ja tehokkuuden – aina.
Saamasi hyödyt, kun käytät Kärcherin ratkaisua rikkaruohojen poistamiseen:
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Kuumaa vettä hyödyntävät Kärcherin HDS-painepesurit voivat tuottaa rikkaruohojen poistoon tarvittavat veden lämpötilat lähellä höyrystymisrajaa.
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Patentoitu poltintekniikkamme takaa tasaiset ja vakaat lämpötilat 98 °C:seen asti.
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Rikkaruohonpoistajien optimoitu vedenvirtaus varmistaa optimaalisen tunkeutumisen.
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Rikkaruohonpoistajien pieni koko ja keveys helpottavat työskentelyä. Voit työskennellä pidempään ilman taukoja.
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Käytössäsi on tehokas ja ammattimainen järjestelmä, jota voit käyttää muihin tehtäviin, kuten puhdistukseen ja kasteluun.
Varustettu jokaiseen käyttötarkoitukseen
Rikkaruohojen poistamiseen uusien rikkaruohonpoistajien avulla voit käyttää monia Kärcherin kuumavesipesureista. Koneen version mukaisesti tarvitaan erilaisia suutinosia, jotta voidaan taata optimaalinen vesimäärän virtaus ja siten tasaisen korkeat lämpötilat.
Erinomainen siirrettävyys ja luotettavuus tiellä
HDS-trailerimme sopivat ihanteellisesti rikkaruohojen poistoon. Yksi syy tähän on suuri vesisäiliö, joka mahdollistaa itsenäisen käytön. Valitse vain lisälaitesarjaksi ”rikkaruohovaihtoehto”, joka minimoi lämpötilavaihtelut, niin olet valmis työhön.
Hyödyt yhdellä silmäyksellä
- Voidaan käyttää itsenäisesti, ilman virtalähdettä tai vesihanaa.
- Saatavana myös kiinteästi asennettavana.
- Tehokas rikkaruohojen poisto ja painepesu kuumalla vedellä samassa koneessa.
- Kestävää teollisuustekniikkaa päivittäiseen raskaaseen käyttöön.
- Hyväksi todettua Kärcherin poltintekniikkaa, jossa integroitu poltintekniikka takaa maksimaalisen tehokkuuden.
- Valinnainen kahden suihkun suutintoiminta varmistaa maksimaalisen tehokkuuden ja mahdollistaa koko suorituskyvyn hyödyntämisen.