Kuinka valita sopiva painepesuri ammattikäyttöön?

Kun valitset ammattikäyttöön suunniteltua painepesuria, niin olennaista on huomioida käsiteltävän lian laatu. Jos kyseessä on rasvainen / öljyinen lika, suosittelemme valitsemaan kuumavesipainepesurin. Korkea lämpötila liuottaa rasvan tehokkaasti ilman pesukemikaaleja. On kuitenkin olemassa monia muitakin tekijöitä, jotka saattavat olla olennaisia juuri sinun käyttökohteellesi.

Näillä sivuilla perehdymme ammattikäyttöön suunniteltujen painepesureiden rakenteeseen ja niiden ominaisuuksien taustalla oleviin syihin. Tämän tiedon avulla pyrimme antamaan sinulle syvällisen ymmärryksen siitä, että miten nämä laitteet on suunniteltu optimaalisen suorituskyvyn tuottamiseen. Opi lisää painepesureista ja valitse sinulle sopiva painepesuri.

Henkilö kuljettaa painepesuria perässä vetäen

TUTUSTU KOLMEEN ERI OSA-ALUUEESEEN:

Puhdistuksen perustekijät (Sinnerin ympyrä)

1. Pesutehoon vaikuttavat tekijät

Aika, mekaniikka, kemikaalit ja lämpötila ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat puhdistustuloksiin. Painepesuria käytettäessä mekaaninen tekijä on merkittävä siksi, että se mahdollistaa muiden tekijöiden vähentämisen.

Yksityiskohtien tärkeys

2. Yksityiskohdat vaikuttavat

Pienet asiat tekevät eron, ja huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin muodostaa erinomaisen korkeapainepesurin. Lue lisää Kärcherin koneiden innovatiivisista laatuominaisuuksista.

Painepesureiden tekniikka

3. Painepesurin tekniikka

Painepesuri koostuu useista osista, mukaan lukien moottori, pumppu, kuumavesipoltin ja runko. Tätä monipuolista konetta voidaan käyttää monenlaisissa käyttötarkoituksissa, joten teknisillä valinnoilla todella on merkitystä.

Kärcherin painepesuri ammattikäyttöön

 

 

Pesurivalikoima

Tutustu Kärcherin laajaan valikoimaan painepesureita, jotka on suunniteltu ammattikäyttöön.

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