Mekaaninen vaikutus korkeapainepesussa

Sinnerin ympyrä

Puhdistuksen neljä perustekijää tunnetaan ”Sinnerin ympyränä” eli "Sinner´s Circle". Puhdistustekniikkaa tutkineen kemistin, Herbert Sinnerin mukaan nimetyssä pesuympyrässä tekijät ovat: aika, mekaniikka, kemia ja lämpötila.

Näiden yhteisvaikutuksesta rakentuu pesuteho: jos yhtä tekijää lisätään, muita voidaan vastaavasti pienentää ja päinvastoin. Korkeapainepuhdistus tarjoaa tähän mainion esimerkin. Kun mekaanista tehoa (paine ja vesimäärä) lisätään, voidaan aikaa pienentää. Näin esimerkiksi pinttyneen lian peitossa olevista betonilaatoista voidaan saada puhtaita entistä nopeammin. Ja esimerkiksi ilman pesuaineita.

Usein mekaanista tekijää joudutaan herkillä pinnoilla pienentämään. Näin käy, jos edellisen esimerkin kohde vaihtuukin puiseksi terassilaudoitukseksi. Kun mekaanista tehoa on vähemmän, voidaan puhdistustulosta hakea muuttamalla pesulämpötilaa, lisäämällä pesukemiaa ja sen saamaa kontaktiaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että niin kulutusta kestävät kuin herkät pinnat voidaan puhdistaa samalla laitteella ja kohtuullisessa ajassa ilman vaurioita.