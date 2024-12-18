Mekaaninen vaikutus korkeapainepesussa
Aika, mekaniikka, kemikaalit ja lämpötila ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat puhdistustuloksiin. Painepesuria käytettäessä mekaaninen tekijä on merkittävä siksi, että se mahdollistaa muiden tekijöiden vähentämisen.
Sinnerin ympyrä
Puhdistuksen neljä perustekijää tunnetaan ”Sinnerin ympyränä” eli "Sinner´s Circle". Puhdistustekniikkaa tutkineen kemistin, Herbert Sinnerin mukaan nimetyssä pesuympyrässä tekijät ovat: aika, mekaniikka, kemia ja lämpötila.
Näiden yhteisvaikutuksesta rakentuu pesuteho: jos yhtä tekijää lisätään, muita voidaan vastaavasti pienentää ja päinvastoin. Korkeapainepuhdistus tarjoaa tähän mainion esimerkin. Kun mekaanista tehoa (paine ja vesimäärä) lisätään, voidaan aikaa pienentää. Näin esimerkiksi pinttyneen lian peitossa olevista betonilaatoista voidaan saada puhtaita entistä nopeammin. Ja esimerkiksi ilman pesuaineita.
Usein mekaanista tekijää joudutaan herkillä pinnoilla pienentämään. Näin käy, jos edellisen esimerkin kohde vaihtuukin puiseksi terassilaudoitukseksi. Kun mekaanista tehoa on vähemmän, voidaan puhdistustulosta hakea muuttamalla pesulämpötilaa, lisäämällä pesukemiaa ja sen saamaa kontaktiaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että niin kulutusta kestävät kuin herkät pinnat voidaan puhdistaa samalla laitteella ja kohtuullisessa ajassa ilman vaurioita.
Mekaaninen vaikutus
Iskupaine
Korkeapainepuhdistuksessa mekaniikka määritellään iskupaineena tai voimana alueyksikköä kohti (kg/cm²). Iskupaine koostuu virtausnopeudesta, suuttimen paineesta, suihkutusetäisyydestä ja suihkutuskulmasta.
Jos suuttimen koko pysyy samana, paine kasvaa virtausnopeuden kasvaessa. Pienemmällä virtausnopeudella paine laskee.
Jos virtausnopeus pysyy samana, paine kasvaa suuttimen kaventuessa. Suuttimen leventäminen vähentää painetta.
- Virtausnopeus
- Suuttimen koko
- Suuttimen paine
- Suihkutuskulma
- Suihkutusetäisyys
Suuttimen paine
Suuttimen tuottama paine määräytyy painepesurin suuttimen koon ja veden virtausnopeuden mukaan. Se määritetään baareina tai megapascaleina (MPa). Suuttimen paineen nousu johtaa vain suhteettoman alhaiseen iskupaineen nousuun. Tämä paine pienenee, kun vesimäärä pienenee. Siksi pesutehon kasvattaminen pelkästään korkeiden suutinpaineiden avulla ei ole taloudellista.
Iskupaineen nousu voidaan saavuttaa pienemmällä vaivalla lisäämällä vesimäärää.
Pumpun paine ei vastaa korkeapainesuuttimen painetta. Pumpun paine viittaa pumpun maksimiantotehoon ja on yleensä 10–15 prosenttia suurempi kuin suuttimen paine. Puhutaan maksimipaineesta (teoreettinen mittari) ja työpaineesta (todellinen pesutehon mittari).
- Suihkutusetäisyys 20 cm, suihkutuskulma 25°
- Iskupaine, bar
- Suuttimen paine, bar
Virtausnopeus
Vettä käytetään kantajana seuraaville:
- Paine (liike-energia)
- Lämpötila (lämpöenergia)
- Puhdistusaine (kemiallinen energia)
Lisäksi vesimäärä määrittää irrotetun lian poistamisen (huuhtelutoiminto). Pienemmillä virtausnopeuksilla korkeapainesuihku hajoaa jopa kohtuullisella pumpun paineella (vesisumu). Se menettää tehonsa, jolloin iskupaine lian nopeaa irrottamista varten on liian alhainen. Lisäksi irronnutta likaa on vaikea poistaa pinnalta. Se jää paikalleen ja hidastaa puhdistamista (ei huuhteluvaikutusta).
Virtausnopeuden vaikutus:
- Suuret vesimäärät tuottavat suuren iskupaineen:
Korkeapainesuihku leviää vähemmän pesuetäisyyden kasvaessa (vähäisempi sumuttuminen)
- Oheinen kaavio osoittaa tämän.
- Jos verrataan kuvioita 1200 l/h ja 500 l/h, niin huomataan, että suuremmalla vesimäärällä käyrä laskee loivemmin.
- Tästä näkee myös sen, miten vesimäärän kasvattaminen vaikuttaa iskupaineeseen. Kun vesimäärää nostetaan 60 prosenttia arvosta 750 l/h arvoon 1 200 l/h, niin iskupaine kasvaa lähes 100 prosenttia.
- Iskupaine, bar
- Suihkutusetäisyys
- l/h
MUISTA: Kaksinkertainen virtausnopeus on kolminkertainen suihkun leveys
Suihkutuskulma ja -etäisyys
Korkeapainesuuttimen suihkutuskulma on ratkaiseva puhdistustehon määrittämisessä. Mitä pienempi suihkutuskulma, sitä suurempi iskupaine saavutetaan (esimerkiksi 0° pistesuutin). Mitä suurempi suihkutuskulma, sitä pienempi iskupaine saavutetaan (esim. 40° viuhkasuutin). Suihkukutusetäisyys vaikuttaa myös iskupaineeseen. Kun ruiskutusetäisyys kasvaa, iskupaine laskee nopeasti
Kun puhdistustehoa halutaan lisätä ilman pintaan kohdistuvan iskupaineen muuttamista, on parempi suurentaa vesimäärää paineen sijaan.
1 bar vastaa noin 10 metrin vesipatsasta,
1 bar = 1/10 MPa (megapascal).
Pascal on fysiikassa käytettävä yksikkö, joka ilmaisee kohteeseen kohdistuvaa painetta (nimetty Blaise Pascalin mukaan).
- Virtausnopeus
- Suihkutuskulma
- Iskupaine
- Suihkutusetäisyys
- Suihkun leveys
Lue lisää painepesureista:
Yksityiskohdat vaikuttavat
Pienet asiat tekevät eron, ja huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin kokoaa erinomaisen korkeapainepesurin. Lue lisää Kärcherin koneiden innovatiivisista laatuominaisuuksista.
Painepesurin tekniikka
Painepesuri koostuu useista osista, mukaan lukien moottori, pumppu, kuumavesipoltin ja runko. Tätä monipuolista konetta voidaan käyttää monenlaisissa käyttötarkoituksissa, joten teknisillä valinnoilla todella on merkitystä.
Pesurivalikoima
Tutustu Kärcherin laajaan valikoimaan painepesureita, jotka on suunniteltu ammattikäyttöön.