Painepesurin pääkomponentit

Poltinjärjestelmä

Kun kone säädetään kuumavesikäyttöön, niin polttimen kannessa oleva sytytyslanka aktivoituu. Dieselpolttoaine johdetaan polttoainepumpun avulla polttoaineen ruiskutussuuttimeen, joka levittää sen tasaisena sumuna. Tämän prosessin aikana polttoaine syttyy. Samaan aikaan tarvittava ilmansyöttö varmistetaan erillisen puhaltimen avulla (huomaa sähkön oikea pyörimissuunta). Näin saadaan aikaan voimakas, lämpöä tuottava liekki. Liekki suuntautuu polttimen pohjaan ja nousee sieltä kierukan kaksoiskierteiden väliin. Näin haluttu lämpötila saavutetaan nopeasti, vain muutamassa sekunnissa. Ilmansyöttö jäähdyttää kaksiseinäistä kattilavaippaa niin, että sen pintalämpötila ei pääse nousemaan liian korkeaksi