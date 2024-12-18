Painepesurin pääkomponentit
Painepesuri koostuu useista osista, mukaan lukien moottori, pumppu, kuumavesipoltin ja runko. Tätä monipuolista konetta voidaan käyttää monenlaisissa käyttötarkoituksissa, joten teknisillä valinnoilla todella on merkitystä.
Sähkömoottorit
Sähkömoottoreissa on kaksi tai neljä napaa. Jokaista täydellistä vaihemuutosta varten 2-napaisen moottorin roottori pyörii kerran täsmälleen 360°. Samalla teholla 4-napaisen moottorin roottori pyörähtää vain puoli kierrosta vaihemuutosta kohden – puhutaan hidaskierroksisesta sähkömoottorista.
1. Noin 2 800 r/min
- Korkeakierroksinen kone
- Alhaisemmat valmistuskustannukset
2. Noin 1 400 r/min
- Matalakierroksinen kone
- Pitkäikäinen, koska materiaali kuluu vähemmän
- Parempi imukäyttäytyminen
- Pienemmät melupäästöt
- Suuremmat männät
Polttomoottorit
Paikoissa, joissa sähköliitäntää ei ole saatavilla tai sen teho ei riitä painepesurin sähkömoottorille, käytetään painepesureita, joissa polttomoottori (diesel- tai bensiinikäyttöinen) käyttää korkeapainepumppua.
Polttomoottorikäyttöisiä ratkaisuja löytyy sekä kylmävesipesureina että kuumavesipesureina, joissa on integroitu vedenlämmitin.
Moottorin jäähdytys
Painepesurin ylikuumenemisen estämiseksi tarvitaan jatkuva ja tehokas moottorin jäähdytys. Se takaa häiriöttömän toiminnan myös pitkissä työskentelyjaksoissa ja haastavissa olosuhteissa. Moottorin jäähdytystapa vaikuttaa myös siihen, kuinka lämmintä tulovettä pesuriin voidaan syöttää.
1. Ilmajäähdytys
- Moottorin lämpö haihdutetaan jäähdytysripojen kautta.
- Puhallin takaa ympäröivän jäähdytysilman
jatkuvan virtauksen.
2. Moottorin kotelo jäähdytysripojen kanssa
3. Jäähdytyspuhallin
4. Vesijäähdytys
- Pesuriin tuleva vesi johdetaan aluksi moottorin kotelon ympärillä olevan ruostumattomasta teräksestä valmistetun jäähdytyskierukan läpi.
- Moottorin jatkuva jäähdytys mahdollistaa sen, että moottori tuottaa täyden tehon myös pitkissä työskenetelyjaksoissa.
Pumput
Veden paineistamiseksi painepesuri tarvitsee pumpun, joka pystyy tuottamaan vaaditun paineen. Veden paineistamiseen voidaan valita erilaisia pumpputyyppejä. Valintaan vaikuttavat tarvittava vesimäärä ja paine sekä saatavilla oleva sähköteho. Myös käyttötarve vaikuttaa pumpun valintaan.
Toimintaperiaate 1:
Moottorin käyttölaitteiden vetoakseli käyttää kallistettua ohjauslevyä eli kieppulevyä.
Se liikuttaa kolmea mäntää vuorotellen eteen- ja taaksepäin.
- Suora käyttö (moottorin nopeus = pumpun nopeus)
- Kevyt ja kompakti
- Vähemmän liikkuvia osia
- Helppo huoltaa
Toimintaperiaate 2:
Kampiakseli muuntaa moottorin pyörimisen lineaariseksi liikkeeksi (nosto- ja imuvaikutus).
Tyypillisessä rakenteessa on kolme mäntää, joita käytetään vuorotellen.
- Suuret vesimäärät pitkän iskun ja männän suuren halkaisijan ansiosta
- Hyvät imuominaisuudet
- Pitkäikäinen – alhainen kierrosnopeus vaihteiston
- Hammaspyörävälityksen ansiosta
- Helpompi huoltaa
- Taloudellinen myös suurilla tehoilla, noin 1 700 l/h ja 250 bar
Pumppumateriaalit
Messinki
Kärcherin ammattikäyttöön suunnitelluissa painepesureissa on messinkinen sylinterikansi:
- Kestää korkeaa painetta
- Erittäin korroosionkestävä
ECOBRASS®
Erityisvalmisteista messinkiseosta, jonka kauppanimi on ECOBRASS®, käytetään vaativissa erikoishuomiota vaativissa ympäristöissä. Näitä ovat muun muassa elintarviketeollisuus sekä työt telakoilla ja laivoilla.
Ominaisuudet:
- Kestää erittäin hyvin korkeaa painetta
- Kestää erittäin hyvin korkeita lämpötiloja
- Paras korroosionkestävyys
- Ei sisällä lyijyä eikä nikkeliä
- Voidaan käyttää suolavedellä (huuhtelu makealla vedellä vaaditaan)
Mäntätyypit
Mallista ja teholuokasta riippuen painepesureiden mäntiin käytetään erilaisia materiaaleja. Koska vesi on erittäin aggressiivista, männän vettä kuljettavia osia on vahvistettava. Näin rakenteelle saadaan pidempi taloudellinen käyttöikä ja vähäisempi huoltotarve.
Ruostumaton teräs, tyhjiökarkaistu:
Korroosionkestävä, erittäin sileä pinta takaa tiivisteiden pitkän käyttöiän
Ruostumaton teräs, keraaminen pinnoitte veden puolella:
Pitkäikäinen, kestävämpi veden mineraalien aiheuttamalle kulumiselle (naarmuille)
Karkaistu, typetetty teräs keraamisella holkilla:
Erittäin kestävä suurillekin lämpötilan vaihteluille (toisin kuin täyskeramiikka). Holkin vaihto mahdollista koko männän vaihtamisen sijaan.
Poltinjärjestelmä
Kun kone säädetään kuumavesikäyttöön, niin polttimen kannessa oleva sytytyslanka aktivoituu. Dieselpolttoaine johdetaan polttoainepumpun avulla polttoaineen ruiskutussuuttimeen, joka levittää sen tasaisena sumuna. Tämän prosessin aikana polttoaine syttyy. Samaan aikaan tarvittava ilmansyöttö varmistetaan erillisen puhaltimen avulla (huomaa sähkön oikea pyörimissuunta). Näin saadaan aikaan voimakas, lämpöä tuottava liekki. Liekki suuntautuu polttimen pohjaan ja nousee sieltä kierukan kaksoiskierteiden väliin. Näin haluttu lämpötila saavutetaan nopeasti, vain muutamassa sekunnissa. Ilmansyöttö jäähdyttää kaksiseinäistä kattilavaippaa niin, että sen pintalämpötila ei pääse nousemaan liian korkeaksi
- Kaksiseinäinen kattilan vaippa
- Pakokaasujen poistoaukko
- Ulompi lämmityskierukka
- Sisempi lämmityskierukka
- Vedensyöttö sisään (pumpusta)
- Vedensyöttö ulos (pesukahvaan)
- Ilmansyöttö puhaltimella
Sertifikaatti
Riippumaton eurooppalainen European Cleaning Machines Association -järjestö sertifioi Kärcherin maailman ensimmäisenä kuumavesipainepesureiden toimittajana. Pesureille myönnettiin sertifikaatti, joka kattaa energiatehokkuuden sekä pakokaasupäästöstandardien noudattamisen. Laadunvalvonnalla varmistetaan se, että kaikki Kärcher HDS -kuumavesipesurit täyttävät seuraavat vaatimukset ja noudattavat raja-arvoja:
- Terminen pakokaasuhäviö enintään 11 % --> erittäin tehokas poltin
- CO-päästöt enintään 75 ppm--> alhainen polttoaineenkulutus
- Savupäästöluku enintään 1 (Bacharach-asteikko) --> alhaiset päästöt
Höyrytoiminto
Lämmityskattilassa lämpötila voi nousta jopa 155 °C:een (järjestelmän paine). Kun vesi poistuu suuttimesta, sen lämpötila ei kuitenkaan ylitä 100 °C:ta (ilmanpaine).
Korkeapaineinen kuumavesisuihku: 80 °C
Höyrysuihku: 155 °C
Edut:
- Korkea pesulämpötila sulattaa rasvaa tehokkaasti
- Korkeampi lämpötila kuivattaa pinnan nopeammin
- Pienempi veden ja kemikaalien kulutus
- Hallittu virtaus, vähemmän roiskeita ympäristöön
- Höyry sopii herkille kohteille, joissa ei voi käyttää suurta pintapainetta
- Höyrysuihku tavoittaa karkean pinnan koloissa olevan pinttyneen lian
- Lämpötila höyrysuuttimesta vastavirtaan 155 °C. Paine 20–40 bar
- Lämpötila suoraan suuttimesta myötävirtaan 100 °C
- 93 %:n vesivirta / 7 %:n höyryä
Kuumavesipesurin höyrytoiminnon käynnistys
Vaihe 1
Säädä pumpusta veden ja paineen määrä minimiin.
Vaihe 2
Aseta pikavalintakiekko kuuman veden asentoon.
Vaihe 3
Valitse pikavalintakiekosta pesurin maksimilämpötila.
Vaihe 4
Aseta höyrysuutin paikalleen.
Vaihe 5
Aseta Servo Control -säädin maksimiin.
Lue lisää painepesureista:
Pesutehoon vaikuttavat tekijät
Aika, mekaniikka, kemikaalit ja lämpötila ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat puhdistustuloksiin. Painepesuria käytettäessä mekaaninen tekijä on merkittävä siksi, että se mahdollistaa muiden tekijöiden vähentämisen.
Yksityiskohdat vaikuttavat
Pienet asiat tekevät eron, ja huomion kiinnittäminen yksityiskohtiin kokoaa erinomaisen korkeapainepesurin. Lue lisää Kärcherin koneiden innovatiivisista laatuominaisuuksista.
Pesurivalikoima
Tutustu Kärcherin laajaan valikoimaan painepesureita, jotka on suunniteltu ammattikäyttöön.