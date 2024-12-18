Kaikki nämä pienet asiat vaikuttavat pesutehoon
Miten automaattinen paineenalennin vaikuttaa painepesuriin? Miksi kuivakäynnin esto pidentää pesurin käyttöikää? Juuri nämä pienet, mutta tärkeät yksityiskohdat tekevät eron pesureiden välillä. Lue lisää Kärcher-koneiden innovatiivisista laatuominaisuuksista.
Veden hienosuodatin
Veden hienosuodatin pidättää pienet likahiukkaset tulovedestä. Tämä suojaa painepesurin mäntiä ja tiivisteitä vaurioilta.
Painekytkin
Painekytkimen tehtävänä on sammuttaa painepesurin moottori, kun käsikahvan liipaisin vapautetaan. Painetta ei enää synny ja myös käyntiääni lakkaa.
Kuivakäynnin esto
Suojaus veden tulon katketessa. Pysäyttää moottorin ja kuumavesipesureissa polttoaineen syötön, jos tulovettä ei ole lainkaan tai sitä on alle säädetyn turvarajan.
Varoventtiili
Varoventtiili suojaa korkeapainepumppua hajoamiselta, mikäli painekytkin tai ylivuotoventtiili on viallinen tai suutin on tukossa. Vapauttaa paineen hallitusti.
Automaattinen paineenalennin
Kun korkeapainepistoolin liipaisin vapautetaan, kulkeutuu painetilasta pieni vesimäärä imutilaan, mikä vähentää voimakkaasti järjestelmän painetta. Tämä poistaa järjestelmän paineen hallitusti. Tämän ansiosta takaisinimu on vähäisempää, kun pesu käynnistetään uudelleen.
Moottoria suojaava elektroniikka
Laadukkaat korkeapainepesurit varustetaan aina valvontaautomatiikalla, joka sammuttaa koneen toimintahäiriön sattuessa:
- Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin jatkuvan käytön jälkeen
- Pumpun toistuva nopea käynnistys (vuototapauksissa)
- Virransyötön epäsäännöllisyydet
Vuotosuojaus:
Jotkut painepesurit on varustettu erillisellä vuotosuojauksella. Jos korkeapaineletku tai putkijärjestelmä vuotaa, pumppu sammuu automaattisesti.
Painemittari
Painemittari kertoo pumpun paineen ja toimii nopeana tarkistusvälineenä käyttäjälle.
Öljytason ilmaisin
Korkeapainepumpun sisäosat saavat voitelua öljypohjassa olevasta öljystä. Läpinäkyvä tarkistusikkuna kertoo öljyn määrän. Huoltotoimenpiteisiin kuuluu määrän tarkistaminen ja sen vaihtaminen huolto-ohjelman mukaisesti.
SDS-letku
Varoventtiilin ja korkeapainepumpun välinen korkeapaineletku vaimentaa järjestelmässä syntyvää tärinää. Letkun joustava materiaali tarjoaa paineistetulle vedelle laajenemistilaa, jonka avulla voidaan kompensoida merkittävä osa syntyneestä värähtelystä.
Tämä tarjoaa seuraavat edut:
- Kaikkien korkeapainekomponenttien käyttöiän merkittävä pidentyminen
- Lämmityskattilan saumoihin kohdistuvan mekaanisen rasituksen väheneminen
- Pesutyökaluihin kohdistuu vähemmän tärinää, joka helpottaa työskentelyä ja parantaa ergonomiaa
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Pesutehoon vaikuttavat tekijät
Aika, mekaniikka, kemikaalit ja lämpötila ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat puhdistustuloksiin. Painepesuria käytettäessä mekaaninen tekijä on merkittävä siksi, että se mahdollistaa muiden tekijöiden vähentämisen.
Painepesurin tekniikka
Painepesuri koostuu useista osista, mukaan lukien moottori, pumppu, kuumavesipoltin ja runko. Tätä monipuolista konetta voidaan käyttää monenlaisissa käyttötarkoituksissa, joten teknisillä valinnoilla todella on merkitystä.
Pesurivalikoima
Tutustu Kärcherin laajaan valikoimaan painepesureita, jotka on suunniteltu ammattikäyttöön.