Kaikki nämä pienet asiat vaikuttavat pesutehoon

Miten automaattinen paineenalennin vaikuttaa painepesuriin? Miksi kuivakäynnin esto pidentää pesurin käyttöikää? Juuri nämä pienet, mutta tärkeät yksityiskohdat tekevät eron pesureiden välillä. Lue lisää Kärcher-koneiden innovatiivisista laatuominaisuuksista.

 

Pesutehoon vaikuttavat tekijät
Veden hienosuodatin:

Veden hienosuodatin

Veden hienosuodatin pidättää pienet likahiukkaset tulovedestä. Tämä suojaa painepesurin mäntiä ja tiivisteitä vaurioilta.

Painekytkin

Painekytkin

Painekytkimen tehtävänä on sammuttaa painepesurin moottori, kun käsikahvan liipaisin vapautetaan. Painetta ei enää synny ja myös käyntiääni lakkaa.

Kuivakäynnin esto

Kuivakäynnin esto

Suojaus veden tulon katketessa. Pysäyttää moottorin ja kuumavesipesureissa polttoaineen syötön, jos tulovettä ei ole lainkaan tai sitä on alle säädetyn turvarajan.

Varoventtiili

Varoventtiili

Varoventtiili suojaa korkeapainepumppua hajoamiselta, mikäli painekytkin tai ylivuotoventtiili on viallinen tai suutin on tukossa. Vapauttaa paineen hallitusti.

Automaattinen paineenalennin

Automaattinen paineenalennin

Kun korkeapainepistoolin liipaisin vapautetaan, kulkeutuu painetilasta pieni vesimäärä imutilaan, mikä vähentää voimakkaasti järjestelmän painetta. Tämä poistaa järjestelmän paineen hallitusti. Tämän ansiosta takaisinimu on vähäisempää, kun pesu käynnistetään uudelleen.

Moottoria suojaava elektroniikka

Moottoria suojaava elektroniikka

Laadukkaat korkeapainepesurit varustetaan aina valvontaautomatiikalla, joka sammuttaa koneen toimintahäiriön sattuessa:

  • Automaattinen virrankatkaisu 30 minuutin jatkuvan käytön jälkeen
  • Pumpun toistuva nopea käynnistys (vuototapauksissa)
  • Virransyötön epäsäännöllisyydet

Vuotosuojaus:

Jotkut painepesurit on varustettu erillisellä vuotosuojauksella. Jos korkeapaineletku tai putkijärjestelmä vuotaa, pumppu sammuu automaattisesti.

Painemittari

Painemittari

Painemittari kertoo pumpun paineen ja toimii nopeana tarkistusvälineenä käyttäjälle.

Öljytason ilmaisin:

Öljytason ilmaisin

Korkeapainepumpun sisäosat saavat voitelua öljypohjassa olevasta öljystä. Läpinäkyvä tarkistusikkuna kertoo öljyn määrän. Huoltotoimenpiteisiin kuuluu määrän tarkistaminen ja sen vaihtaminen huolto-ohjelman mukaisesti.

SDS-letku

SDS-letku

Varoventtiilin ja korkeapainepumpun välinen korkeapaineletku vaimentaa järjestelmässä syntyvää tärinää. Letkun joustava materiaali tarjoaa paineistetulle vedelle laajenemistilaa, jonka avulla voidaan kompensoida merkittävä osa syntyneestä värähtelystä.

Tämä tarjoaa seuraavat edut:

  • Kaikkien korkeapainekomponenttien käyttöiän merkittävä pidentyminen
  • Lämmityskattilan saumoihin kohdistuvan mekaanisen rasituksen väheneminen
  • Pesutyökaluihin kohdistuu vähemmän tärinää, joka helpottaa työskentelyä ja parantaa ergonomiaa

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Pesutehoon vaikuttavat tekijät

Pesutehoon vaikuttavat tekijät

Aika, mekaniikka, kemikaalit ja lämpötila ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat puhdistustuloksiin. Painepesuria käytettäessä mekaaninen tekijä on merkittävä siksi, että se mahdollistaa muiden tekijöiden vähentämisen.

Painepesurin tekniikka

Painepesurin tekniikka

Painepesuri koostuu useista osista, mukaan lukien moottori, pumppu, kuumavesipoltin ja runko. Tätä monipuolista konetta voidaan käyttää monenlaisissa käyttötarkoituksissa, joten teknisillä valinnoilla todella on merkitystä.

Kärcherin painepesuri ammattikäyttöön

 

 

Pesurivalikoima

Tutustu Kärcherin laajaan valikoimaan painepesureita, jotka on suunniteltu ammattikäyttöön.

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