Kuumavesipesurit ja höyrypuhdistimet apuna putkien sulatuksessa

Kuumavesipesurit ja höyrypuhdistimet taipuvat ammattilaisten käytössä myös putkien sulatukseen

Kuluva talvi on tuonut pakkasjaksoja kaikkialle Suomeen. Pitkään jatkuvien pakkasten aikana tulee tuttu ilmiö, rakennusten tulovesiputket jäätyvät. Ammattilaiset ovat tottuneet käyttämään vesijohtojen sulatuksessa Kärcherin kuumavesipesureita. Kun painepesurin vedenlämmitysteho, paine ja vedentuotto ovat riittävät, saadaan sillä kauempanakin putkistossa olevat tukokset nopeasti sulamaan.



"Tähän pätee sanonta, menee kuin kuuma veitsi voihin. Kun paineellinen, lämmin vesi ajetaan tulovesiputken sisään, saavuttaa se jäätulpan nopeasti ja itse sulatus hoituu minuuteissa", Kärcherin aluepäällikkö Esa-Pekka Seppäläinen lupaa.



Pakkasjaksot vauhdittavat pesurikauppaa

Painepesureiden kuumin sesonki on luonnollisesti kesällä. Esa-Pekka Seppäläinen kertoo, että kauppa käy talvellakin ja kuumavesipesureiden myyntikäyrä saattaa jopa elää lämpömittarin mukaan.

"Muutama vuosi sitten Suomessa oli pitkä pakkasjakso. Sen jatkuessa aina vaan, meiltä lähti kuumavesipesureita niin, että varastot näyttivät vähän aikaa nollaa. Menivät lähes kaikki sulatuskäyttöön eri puolelle maata."

Tyypillinen jäätymiskohta on liittymäjohdossa, rossipohjaisen rakennuksen alapohjassa tai kohdassa, josta putket nousevat ylös. Syvemmällä maan alla ja rakennuksen sisällä lämpöä yleensä riittää, mutta näiden välillä on usein heikoin paikka. Syynä voi olla huonosti eristetyt putket tai auki jääneet alapohjan tuuletusluukut. Vanha kansa neuvoi jo paljon ennen vesijohtojen keksimistä, että kissanluukut tulee sulkea, kun järvet vetävät jäähän.



Höyry on tehokas mutta hellävarainen lämmitysmuoto

Ammattilainen tekee tehokkaalla painepesurilla tehokasta sulatustyötä kastelematta talon rakenteita. Joskus jäätymiskohta saattaa olla pintavetoina olevissa putkissa rakennuksen sisällä. Näitä on tyypillisesti autotalleissa ja teollisuusrakennuksissa. Vesijohdot saattavat kulkea myös kylmien ja puolilämpimien tilojen kautta.



Putken jäätymisen juurisyy saattaa olla auki jäänyt ikkuna tai ovi tai katkokset lämmönjakelussa. Pientaloissa vastaava unohdus tapahtuu herkästi ulkoiluvälinevarastoissa tai teknisissä tiloissa. Kun ovi jää vaikkapa lumen vuoksi raolleen, pääsee kylmä ilma kynnyksen alta sisään ja jäädyttää lattianrajassa olevan putken.

Kun jäätymiskohta on näkyvillä, voidaan putkea lämmittää ulkoapäin. Menetelmän täytyy olla sellainen, että putket ja niiden ympärillä oleva materiaali eivät vaurioidu. Ei siis liikaa lämpöä tai kosteutta. Erityisen arkoja lämpöelämiselle ovat muoviset putket. Siinä vaiheessa, kun putki menettää lämmitysoperaatiossa muotonsa, ovat talon rakenteetkin varassa.



Yksi tehokas putken lämmitystapa on Kärcherin höyrypuhdistin. Niitä menee vuosi vuodelta enemmän ammattikäyttöön nimenomaan putkien sulattamiseen. Huoltoasentaja Teemu Hämäläinen kertoo, että höyryn avulla saavutetaan nopeasti suuri lämmitysteho, joka ei kuitenkaan vahingoita rakenteita. Toisin kuin painepesuri, höyrypuhdistin sopii myös putken lämmittämiseen sen ulkopinnalta.

"Höyry on yksi hellimmistä lämmitysmuodoista. Sopivalla etäisyydellä putken ulkopintaan suihkutettaessa höyry siirtää lämpöä todella tehokkaasti. Teho on helposti hallittavissa ja laitteella on vaikea saada esimerkiksi muoviputkia hajoamaan. Kosteutta tulee toki jonkin verran, joten pitää katsoa, että putken lähellä oleva materiaali on sellaista, joka sietää kosteutta."



Pneumatiikkaletkun avulla lähelle jäätymiskohtaa

Ammattilaiset käyttävät höyrypuhdistinta jään sulatuksessa myös samaan tapaan kuin kuumavesipesuria. Tällöin kuuma höyry ajetaan pienikaliiperisen muoviletkun avulla vesijohdon sisään niin, että se tavoittaa jäätyneen kohdan. Kun höyry saadaan vietyä jäätyneen kohdan lähelle tarpeeksi kuumana, sulattaa se jään hetkessä.



"Paras tähän käyttöön on muovinen pneumatiikkaletku, jota voi vaikka kastaa astianpesuaineeseen, jotta se liukuu vesijohtoputken sisällä. Kun höyry kulkee ohuessa muoviputkessa, ei sen lämpötilakaan ehdi pudota liian alas. Ammattikäyttöön tarkoitetussa höyrypuhdistimessa on noin neljän baarin paine ja höyryn lähtönopeus on pistoolin suulla noin 160 km/h luokkaa. Eli tehoja on, mutta ei kuitenkaan sellaisia voimia, että muuten ehjät putket siitä vaurioituisivat", Teemu Hämäläinen kertoo.