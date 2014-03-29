Kuuma vesi antaa lialle lentävän lähdön
Kärcher korkeapainepesu pesee tavallisen “letkuttamisen” mennen tullen. Korkeapainepesun etuina ovat taloudellisuus, ympäristöystävällisyys ja tietysti ratkaisevasti parempi pesutulos. Kun korkeapainevesi suihkutetaan kohteeseen kuumana, saa hankalampikin lika lentävän lähdön. Kärcher HDS -kuumavesipainepesuri on voittajan valinta, kun halutaan irrottaa esimerkiksi öljyä, rasvoja tai proteiineja, erityisesti kun ne ovat päässeet pinttymään.
Kuuma vesi, kunnon ero
Kuumavesipesuri kykenee lämmittämään 12-asteisen veden jopa 155-asteiseksi. Kuuma vesi nopeuttaa työskentelyä ja vähentää pesukemikaalien tarvetta merkittävästi. Kuumavesipesulla on merkittäviä etuja.
Parempi pesutulos
Kuuma vesi irrottaa pinttyneen öljyn ja edistää selkeästi emulgoitumista, jolloin lian poispeseminen on merkittävästi helpompaa ja nopeampaa. Erityisesti elintarviketeollisuudessa proteiini- ja öljytahrat ovat jokapäiväisiä siivottavia, jotka hoituvat vaivatta kuuman veden avulla.
Pienempi pesuaineen kulutus
Rasva, öljy, lasikuitu jne. irtoavat yleensä pelkällä kuumalla vedellä, jolloin pesuaineita ei tarvita. Kuuman veden käyttö siis säästää luontoa, aikaa ja rahaa.
Nopeampi kuivumisaika
Kuumalla vedellä pestäessä pestävä pinta lämpenee, jolloin se myös kuivuu nopeammin. Näin pinnat ovat nopeammin valmiina jatkokäsittelyyn tai uudelleen käyttöön.
Parempaa hygieniaa
Kuumavesipuhdistus jättää jälkeensä paljon vähemmän bakteereja ja viruksia kuin kylmävesipesu. Monissa pesukohteissa tämä riittää, eikä varsinaisille desinfiointiaineille ole enää tarvetta.
Työskentely nopeutuu
Kuuma vesi irrottaa lian nopeammin ja voi säästää jopa 35 % työaikaa. Moni puhdistustehtävä siis sujuu kuumalla vedellä nopeammin ja kustannustehokkaammin.
Kokeile itse: HD vastaan HDS (kylmävesipesuri vs. kuumavesipesuri)
Kuumavesipesuri on hieman kylmävesipesuria kalliimpi hankkia ja käyttää. Kuuman veden käyttö voi kuitenkin lyhentää pesuaikaa jopa 35 %, eikä kemikaaleja välttämättä tarvita lainkaan.
Lämpö lisää suorituskykyä
Lämpöenergia on merkittävä tekijä puhdistusprosessissa. Lämpö kiihdyttää kemiallisia prosesseja. Jokainen kymmenen asteen lisäys kaksinkertaistaa reaktion nopeuden. Esimerkiksi öljy, rasva ja noki irtoavat puhdistettavasta pinnasta lämmön vaikutuksesta huomattavasti nopeammin. Kuuma vesi nopeuttaa rasvan ja öljyn emulgoitumista veteen, ja kuumalla vedellä pestyt pinnat myös kuivuvat huomattavasti nopeammin.
Käytännössä kuumavesipesu voi säästää jopa 35 % pesuaikaa, merkittävästi paremmalla pesutuloksella. Kun veden määrää vähennetään, voidaan lian irrotukseen käyttää jopa 155-asteista painehöyryä, jolloin kemikaaleja ei välttämättä tarvita lainkaan. Höyrytoiminto irrottaa näppärästi bitumipäällysteen, maalipinnan, noen, jäkälän ja levän.
Sopiva pesuri jokaiseen kohteeseen
Kun pestävä kohde, pesuteho ja sopivat varusteet kohtaavaat, on työ tuottavaa. Kärcherin kuumavesipainepesureita on saatavilla eri pesuluokissa ja erilaisin varustein. Jokaiseen pesutehtävään löytyy sopiva ratkaisu. Jos tarvitset apua sopivan pesurin valinnassa,
Pystymalliset Kärcher HDS -kuumavesipesurit
Jykeviä ja helposti liikuteltavia koneita, jotka tarjoavat erinomaista pesutehoa ajoittaiseen käyttöön erilaisissa pesukohteissa: helppo liikutella ja kuljettaa.
Sopii erityisen hyvin ammattilaiskäyttöön seuraavilla aloilla:
Kompaktit Kärcher HDS -kuumavesipesurit
Erittäin liikuteltavat korkeapainepesurit yhtenään vaihtuvien pesukohteiden puhdistamiseen: helppoja kuljettaa korkeasta pesutehosta huolimatta.
Sopii erityisen hyvin ammattilaiskäyttöön seuraavilla aloilla:
Medium-sarjan Kärcher HDS -kuumavesipesurit
Koneiden tai pintojen päivittäiseen pesuun. Hyvä liikkuvuus on mahdollista myös tehokkaissa medium-sarjan pesureissa.
Sopii erityisen hyvin ammattilaiskäyttöön seuraavilla aloilla:
Supersarjan Kärcher HDS -kuumavesipesurit
S-sarjan pesuri on oikea pesuratkaisu jatkuvaan käyttöön tilanteissa, missä likaa on paljon tai se on erityisen pinttynyttä, kuten esimerkiksi työmaakäytössä, maatiloilla, kunnallisissa tehtävissä tai teollisuudessa.
Sopii erityisen hyvin ammattilaiskäyttöön seuraavilla aloilla:
Kärcher HDS -painepesurit erikoiskäyttöön
Tämä päästötön kuumavesipainepesuri sähköisellä lämmityskattilalla on juuri oikea valinta tilanteisiin, joissa pakokaasuista olisi haittaa tai ne ovat kiellettyjä, kuten esimerkiksi elintarviketehtaissa, sairaaloissa, suurkeittiöissä tai teollisuuslaitoksissa.
Sopii erityisen hyvin ammattilaiskäyttöön seuraavilla aloilla: