Kuuma vesi antaa lialle lentävän lähdön

Supersarjan Kärcher HDS -kuumavesipesurit

S-sarjan pesuri on oikea pesuratkaisu jatkuvaan käyttöön tilanteissa, missä likaa on paljon tai se on erityisen pinttynyttä, kuten esimerkiksi työmaakäytössä, maatiloilla, kunnallisissa tehtävissä tai teollisuudessa.

Sopii erityisen hyvin ammattilaiskäyttöön seuraavilla aloilla: