Kiinteistöhuolto ja siivous

Kaikkea teollisuuden tarpeisiin

Liikuteltavat ja kiinteät korkeapainepesurit ovat tärkeässä roolissa teollisuuden puhdistustehtävissä, oli kyse sitten lihanjalostuksesta, autojen valmistuksesta tai kemianteollisuudesta. Yksi ainoa Kärcherin korkeapainepesujärjestelmä voi tarjota paineistettua vettä jopa kahdelletoista eri käyttäjälle eri työpisteissä jopa 12 000 l/h virtausnopeudella. Jos tavallisen painepesurin tarjoama paine ei enää riitä, voi turvautua järeimpään mahdolliseen kalustoon: ulktrakorkean paineen Kärcher UHP -järjestelmiin. Nämä voivat suihkuttaa kuumaa vettä jopa 800 barin paineella ja kylmää vettä jopa 2 500 barin paineella, ja ne ovatkin johtavia laitteita vaativissa teollisuuden puhdistustehtävissä, kuten maalien ja pinnoitteiden poistossa, säiliöiden ja putkien puhdistuksessa ja jopa betonin karhennuksessa. Joskus vedellä ja höyryllä puhdistus ei ole mahdollista esimerkiksi korroosioriskin vuoksi (valumuotit), tai koska halutaan välttää irtonaisia jäämiä. Näissä tilanteissa apuun tulevat Kärcherin tehokkaat kuivajääpuhaltimet, jotka poistavat lian hellävaraisesti puhdistettavalta pinnalta paineella suihkutettavien kuivajääpellettien avulla.