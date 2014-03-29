Kiinteistöhuolto ja siivous
Menestystä yhteistyön kautta.
Kunnat ja yritykset ulkoistavat siivoustöitään yhä useammin. Yksityisille siivouspalvelujen tarjoajille on siis tarvetta, mutta laajenevat markkinat tuovat mukanaan myös haasteita: dynaamista kilpailua, kasvavien kustannusten painetta, uusia siivoustehtäviä ja uusien siivousmenetelmien käyttöä. Pelkästään hyvä siivoustulos ei enää takaa menestystä. Toiminnan tehokkuus ja kestävyys ovat avainasemassa. Tärkeää on myös johtaa yritystä parhaalla mahdollisella tavalla ja tehdä yhteistyötä vahvan ja luotettavan yhteistyökumppanin kanssa. Tällainen kumppani on Kärcher, maailman markkinajohtaja puhdistusteknologian saralla.
Juuri oikeanlaista puhtautta kaikille lattiatyypeille
Lattian tyyppi voi vaihdella, mutta tavoite pysyy samana: täydellisen puhtaat lattiat ja niiden oikeaoppinen hoito. Kärcheriltä löytyy optimaalinen ratkaisu kaikenlaisten lattioiden syväpuhdistukseen, ylläpitosiivoukseen ja hoitoon. Tarjoamme märkiä ja kuivia menetelmiä, koneita ja käsikäyttöisiä välineitä sekä asiaankuuluvia varusteita ja tarkoitusta varten kehitettyjä puhdistusaineita, joilla saavutat täydellistä puhtautta aina reunoja myöden. Markkinajohtajana Kärcherillä on yli 75 vuoden kokemus puhdistusteknologiasta, ja meidän kanssamme saat käyttöösi kaikki tästä kokemuksesta kumpuavat mahdollisuudet ja hyödyt.
Mekaanisia tai manuaalisia – aina yksilöllisiä
Tehokas puhdistus vaatii melkein joka tilanteessa erilaisia keinoja. Riippuen lattian tyypistä, pinta-alasta, likaantumisen asteesta ja siitä, onko kyseessä sisä- vai ulkotila, täytyy lattian puhdistuksessa ottaa huomioon muun muassa sellaisia seikkoja, kuten hygienia, työturvallisuus ja puhdistuksen ympäristövaikutukset. Yhä useammin oikea ratkaisu löytyy useita yksittäisiä elementtejä yhdistelemällä.
Kärcher System on kokonaisvaltainen tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden järjestelmä, jonka elementtejä yhdistelemällä voidaan luoda paras mahdollinen ratkaisu lähes mihin tahansa tilanteeseen. Päätöstä tehtäessä ei siis tarvitse tyytyä valitsemaan siitä, mitä on saatavilla, vaan ratkaisu voidaan koostaa nimen omaan vaatimuksia vastaavaksi. Täyden palvelun kumppaninasi Kärcher ei siis tarjoa sinulle pelkästään kaikkia tuotteitaan ja palveluitaan, vaan kaikkea, mitä käyttäjänä tarvitset.
Matot puhtaaksi viimeistä piirtoa myöden
Hotellien, toimistojen ja muiden rakennusten kokolattiamatot joutuvat koville joka päivä. Kärcherin matonpesukoneet, lakaisukoneet ja imurit ovat todistaneet kykynsä mattojen puhdistuksessa jo vuosikymmenien ajan. Nämä jykevät ja monipuoliset koneet on suunniteltu syväpuhdistukseen, välipuhdistukseen ja yksittäisten tahrojen poistoon matoilta ja tekstiilipinnoilta. Koneillamme puhdistuvat myös kaihtimet, päälliset ja autojen verhoilut.
Saniteettitilat – puhdistusta syvälle saumoihin ja sopukoihin
Liukastamattomasti pinnoitetut saniteettitilojen lattiat ovat erityisen haasteellisia siivottavia. Kalkkikertymät, rasva ja kosmeettisten aineiden jäämät ovat riesana kylpyhuoneiden, suihkujen ja pukuhuoneiden lattioilla. Hygienian suhteen herkissä tiloissa bakteerien leviämisen estäminen on erittäin tärkeää. Pienikokoisten ja tehokkaiden Kärcher-puhdistuskoneiden säännöllinen käyttö takaa, että näiden tilojen lattiat pysyvät puhtaina aina saumojen pohjia ja nurkkien sopukoita myöden.
Näkyvää puhtautta joka päivä
Taloudellisuus ja hygienia eivät sulje toisiaan pois puhdistuksesta puhuttaessa, jos asiaa lähestytään järjestelmällisesti. Tilanteeseen sopimattomia puhdistusaineita käyttämällä tai oikean puhdistusaineen riittämättömällä annostelulla ei päästä haluttuihin lopputuloksiin. Jos käytetyt puhdistuskoneet tai käsikäyttöiset laitteet ovat kyseessä oleviin puhdistustehtäviin nähden liian tehokkaita, liian heikkoja tai huonosti tehtäviin sopivia, niistä koituvat lisäkustannukset ylittävät mahdolliset säästöt jo lyhyen ajan kuluessa. Kärcherin ratkaisuilla siivousammattilaiset voivat marssia voitosta voittoon jokaisella puhdistuksen alueella. Tarjoamme käyttöturvallisuutta, kehittyneitä ominaisuuksia, luotettavaa suorituskykyä ja huippuluokan tuloksia, sekä luotettavaa palvelua ja maksimaalista kustannustehokkuutta. Kärcher on tiesi eteenpäin.
Kotitekoista puhtautta
Hygienia on kaiken A ja O keittiöissä ja ravintoloissa. Hygieniassa ei saa olla mitään nokan koputtamista, jo ihan lainsäädännöllisistä syistä. Kärcher tarjoaa kaiken, mitä näiden herkkien tilojen hygieeniseen puhdistukseen vaaditaan. Meillä on kattava valikoima käsikäyttöisiä työkaluja, tehokkaita koneita, varusteita ja puhdistusaineita, joilla pidät hygieenisen puhtaana niin pöytätasojen ruostumattomat teräspinnat, seinien kaakelit kuin tilojen lattiatkin.
Vaivatonta syväpuhdistusta hygieenisissä tiloissaSG 4/4 höyrypuhdistin VapoHydro-toiminnolla tekee puhdasta jälkeä täysin ilman kemikaaleja, ja on siten erityisen sopiva elintarvike- ja ravintolateollisuuden käyttöön. Sen kaksisäiliöinen puhdistusjärjestelmä ja kehittynyt täyttöteknologia mahdollistavat pitkätkin käyttöajat. VapoHydro-toiminnolla voi tarkasti säätää höyryn painetta ja tiheyttä (höyrysuihkusta kuumavesisuihkuun asti). Pinttyneinkään lika ei mahda mitään SG 4/4:n korkeille lämpötiloille ja painesuihkulle. Erittäin liikkuvaiset ja pienikokoiset yhdistelmäkoneet ovat puolestaan omiaan kaikkien kovien lattiapintojen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen pienissä keittiöissä ja ravintoloissa. Näissä koneissa on sekä vanhoja tuttuja ominaisuuksia, että uusimpia luomuksia, kuten esimerkiksi KART-teknologiaa (Kärcher Advanced Response Technology), jonka avulla konetta ohjataan kuin autoa.
Ammattilaisilta ammattilaisille, jotka työskentelevät ammattilaisille
Kun teollisuuden toimija tekee puhdistussopimuksen siivouspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa, tarvitsee myös jälkimmäinen oikean yhteistyökumppanin. Sellaisen, joka pystyy tarjoamaan kaikkea ja laidasta laitaan: puhdistusjärjestelmiä sekä normaaliin että pitkälle erikoistuneeseen käyttöön. Hankalissa puhdistustehtävissä tarvitaan luotettavaa teknologiaa, joka pystyy tarvittaessa tuottamaan tarpeeksi tehoa myös äärimmäisissä olosuhteissa ja vaikka kellon ympäri. Tarvitaan koneita ja varusteita, jotka ovat ergonomisia ja helppoja ylläpitää ja liikutella. Toisin sanoen tarvitaan järjestelmä, joka on tarpeeksi mukautuvainen kattamaan kaikki haasteet – Kärcher System.
Kaikkea teollisuuden tarpeisiin
Liikuteltavat ja kiinteät korkeapainepesurit ovat tärkeässä roolissa teollisuuden puhdistustehtävissä, oli kyse sitten lihanjalostuksesta, autojen valmistuksesta tai kemianteollisuudesta. Yksi ainoa Kärcherin korkeapainepesujärjestelmä voi tarjota paineistettua vettä jopa kahdelletoista eri käyttäjälle eri työpisteissä jopa 12 000 l/h virtausnopeudella. Jos tavallisen painepesurin tarjoama paine ei enää riitä, voi turvautua järeimpään mahdolliseen kalustoon: ulktrakorkean paineen Kärcher UHP -järjestelmiin. Nämä voivat suihkuttaa kuumaa vettä jopa 800 barin paineella ja kylmää vettä jopa 2 500 barin paineella, ja ne ovatkin johtavia laitteita vaativissa teollisuuden puhdistustehtävissä, kuten maalien ja pinnoitteiden poistossa, säiliöiden ja putkien puhdistuksessa ja jopa betonin karhennuksessa. Joskus vedellä ja höyryllä puhdistus ei ole mahdollista esimerkiksi korroosioriskin vuoksi (valumuotit), tai koska halutaan välttää irtonaisia jäämiä. Näissä tilanteissa apuun tulevat Kärcherin tehokkaat kuivajääpuhaltimet, jotka poistavat lian hellävaraisesti puhdistettavalta pinnalta paineella suihkutettavien kuivajääpellettien avulla.
Lyömätöntä monipuolisuutta
Korkeapainepesun keksijänä Kärcherillä on tarjota valikoima korkeapainepesuun keskittyviä tuotteita, jotka eivät jätä toivomisen varaa sen enempää tekniikan kuin monipuolisuudenkaan osalta, oli kyseessä sitten kuuma- tai kylmävesipesuri, sähköinen tai polttomoottorikäyttöinen pesuri, tai liikuteltava tai kiinteä malli. Yhtä korkeiden tekniikan, laadun ja tehokkuuden standardien mukaisesti suunnitellut Kärcherin lakaisu- ja imulakaisukoneet ovat myös todistaneet tehonsa erilaisten ulkotilojen ja -pintojen puhdistuksessa. Kärcheriltä löydät parhaan mahdollisen laitteen joka tilanteeseen.
Ajoneuvoja ympärivuotiseen käyttöön
Lakaisua, märkäpuhdistusta, ruohoalueiden hoitoa ja talvikunnossapitoa – siinä ovat Kärcherin kunnallisten ajoneuvojen neljä vuodenaikaa. Nämä puhdistustyökaluja ja -välineitä kantavat ajoneuvot ja koneet tuovat mukanaan tehoa ja tehokkuutta ja ovat täydellinen valinta ympärivuotiseen käyttöön. Kun vastaan tulee erikoistilanteita, jotka vaativat erikoisia ratkaisuja, Kärcher System sisältää lisävarusteita vaikka kokonaisen aapisen tarpeisiin (ja ylikin): A niin kuin Aura, E niin kuin Etukuormain, Y niin kuin Y-jakaja, ja niin edespäin. Meiltä löydät ratkaisun käytännössä mihin tahansa erikoistarkoitukseen.