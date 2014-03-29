Vähittäiskauppa

Järjestelmällistä menestystä. Kattavien ja hygieenisten puhdistusratkaisujen käyttö on yksi menestyksekkään vähittäiskaupan avaimista. Asiakkaat arvostavat näkyvää puhtautta ja siisteyttä, ja sillä on suuri vaikutus myös ostopäätöksen tekoon, vaikkeivät asiakkaat sitä tiedostaisikaan. Kärcher tarjoaa suorituskykyisiä ja kustannustehokkaita puhdistusratkaisuja kaikkiin vähittäiskaupan tarpeisiin ja kaikille lattiatyypeille. Kärcher System on valikoima täydellisesti tarkoitukseensa räätälöityjä puhdistuskoneita, -varusteita ja -aineita. Puhdistustuotteidemme tueksi olemme rakentaneet modernin paketin palveluita aina koneiden leasingistä ja rahoituksesta huoltoon, ylläpitoon ja kattaviin siivoushallintapalveluihin asti. Yhdessä takaamme, että kauppasi puhtaus ja hygienia pysyvät tarvittavan korkealla tasolla. Kärcher on maailman markkinajohtaja puhdistusteknologian saralla.