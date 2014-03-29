Vähittäiskauppa
Järjestelmällistä menestystä. Kattavien ja hygieenisten puhdistusratkaisujen käyttö on yksi menestyksekkään vähittäiskaupan avaimista. Asiakkaat arvostavat näkyvää puhtautta ja siisteyttä, ja sillä on suuri vaikutus myös ostopäätöksen tekoon, vaikkeivät asiakkaat sitä tiedostaisikaan. Kärcher tarjoaa suorituskykyisiä ja kustannustehokkaita puhdistusratkaisuja kaikkiin vähittäiskaupan tarpeisiin ja kaikille lattiatyypeille. Kärcher System on valikoima täydellisesti tarkoitukseensa räätälöityjä puhdistuskoneita, -varusteita ja -aineita. Puhdistustuotteidemme tueksi olemme rakentaneet modernin paketin palveluita aina koneiden leasingistä ja rahoituksesta huoltoon, ylläpitoon ja kattaviin siivoushallintapalveluihin asti. Yhdessä takaamme, että kauppasi puhtaus ja hygienia pysyvät tarvittavan korkealla tasolla. Kärcher on maailman markkinajohtaja puhdistusteknologian saralla.
Puhtaus ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä
Asiakkaat tulevat aina ensin, ja he odottavat hyvää hygieniaa aina ja kaikkialla. Asiakastilojen puhdistusjärjestelmien tulee siis täyttää tietyt vaatimukset. Niiden tulee olla hiljaisia, huomaamattomia, helposti liikuteltavia, ergonomisia ja niitä pitää pystyä käyttämään myös ahtaissa paikoissa. Kärcherin monipuolisilla puhdistuskoneilla jokainen työ on helposti hoidettu.
Valmiina vaativimpiinkin tehtäviin
Päältäajettavan B 140 R* -yhdistelmäkoneen suuri säiliö tekee siitä erinomaisen suurten kauppojen, ostoskeskusten ja varastojen puhdistajan. Käyttötarkoituksesta riippuen koneen voi varustaa laikkaharjoilla (BD 140 R) tai telaharjoilla (BR 140 R), ja työleveyttä voi säätää 30 senttimetristä 120 senttimetriin saakka. Innovatiivinen EASY Operation -käyttökonsepti takaa ketterän liikkuvuuden kaikkialla.
Taattua puhtautta
Ketterä ja hiljainen B 40 C/W* tarjoaa ihanteellisia tuloksia jopa silloin, kun lattiat täytyy pestä kesken päivää.
Lakaisun pikkujättiläinen
Innovatiivinen KM 35/5 C on erittäin kätevä ja tehokas pikalakaisin. Täydellinen ratkaisu pieniin kohteisiin, kuten tuulikaappeihin ja kärrykatoksiin.
Uskomattoman tehokas
T 15/1 on luokkansa hiljaisin imuri, joten se soveltuu täydellisesti imurointiin myös liikkeen aukioloaikana.
Tehokasta puhtautta ja selkeää näkyvyyttä
Seisten ajettavat BD 50/40 RS (laikkaharja) ja BR 55/40 RS (telaharja) -yhdistelmäkoneet tekevät vaikutuksen helpolla käytettävyydellään ja koneiden päältä avautuvalla hyvällä näkyvyydellä. Koneen kyytiin hyppääminen käy nopeasti, mikä säästää aikaa, kun koneen edestä täytyy käydä siirtelemässä tavaroita.
Hygienia: ainoastaan paras on kyllin hyvää
Elintarvikkeiden käsittely vaatii tiukkojen hygienianormien noudattamista sekä takahuoneissa että asiakastiloissa. Uudet, tiukemmat standarit, kuten HACCP, EU:n ISO ja IFS (International Featured Standard), Iso-Britannian globaali elintarviketurvallisuusstandardi BRC ja USA:n elintarvikeviranomaisten määräykset, vaativat yhä enemmän myös puhdistusratkaisuilta. Kärcherin kehittämillä ja valmistamilla puhdistuskoneilla, -varusteilla ja -aineilla kaikki puhdistustehävät, sekä kuivat että märät, voidaan hoitaa niin, että työn jälki varmasti täyttää tiukimmatkin vaatimukset.
Räätälöityä suorituskykyä
Kompaktit kiinteät painepesuyksiköt voidaan mukauttaa täysin käyttökohteen mukaisiksi. Saatavilla olevilla varusteilla voidaan vastata hygieenisesti mihin tahansa elintarviketeollisuuden puhdistushaasteeseen.
Superpuhdasta supernopeasti
HDS Compact -luokan painepesureissa yhdistyvät jykevä, kestävä ja käytössä hyväksi havaittu puhdistusteknologia ja käyttömukavuus sekä alhaiset käyttökustannukset. Armoton lialle, ystävällinen käyttäjälle ja ympäristölle: pesureiden eco!efficiency-tila säästää jopa 20 % polttoainetta 60-asteisella vedellä pestäessä. Kallistuva rakenne ja suuret pyörät tekevät pesureista nopeita ja ketteriä liikuteltavia.
Kylmävesipainepesurit
Tehokas HD 10/15-4 Cage Food säädettävällä paineella (20 barista ylöspäin) on ideaaliratkaisu tiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita. Tämä painepesuri on omiaan niin esipuhdistukseen, desinfiointiin kuin neutralointiinkin.
Kerralla puhdasta
Kompakti BR 40/10 C Adv on monipuolinen yhdistelmäkone, joka puhdistaa laittan kuin lattian ja imee samalla likaveden pois.
Nopeaa ja tehokasta
BR 30/4 on tehokas mutta hellävarainen pieni yhdistelmäkone, joka on kätevä pienten osastojen puhdistukseen ja tavarapinojen ja hyllyjen välissä toimimiseen. Kone sekä puhdistaa lattian että imee likaveden pois, jolloin lattia on turvallinen kävellä heti pesun jälkeen. BR 30/4 on myös kätevä kone nopeisiin välisiivouksiin liikkeen ollessa auki.
Viimeisintä huutoa
Modernilla elämällä on oma rytminsä. Kaupat saattavat nykyään olla auki yötä myöden. Asiakkaat voivat tehdä ostoksia milloin heitä huvittaa, ja he valitsevat ostospaikkansa usein miellyttävän ympäristön perusteella. Tämän vuoksi uudet kaupat suunnitellaan usein hyvin dynaamisiksi ja asiakkaiden rytmeihin sopiviksi. Nämä uudet hienot kaupat on mahdollista toteuttaa ainoastaan nykyaikaisten materiaalien avulla, ja nämä materiaalit tuovat mukanaan myös kokonaan uusia puhdistushaasteita. Kärcher on ottanut tavoitteekseen vastata tähän haasteeseen innovatiivisilla ja tehokkailla puhdistustuotteilla. Kärcher System käsittää siivouskoneita, erilaisia varusteita ja pesuaineita, jotka toimivat saumattomasti yhteen.
Virkistävän hyvää
Vesi on elämää. Se auttaa pysymään vireänä ja terveenä. Tutkimuksissa on havaittu, että kun asiakkaat voivat pysähtyä nauttimaan lasillisen vettä Kärcherin vesiautomaatista miellyttävissä ja rentouttavissa puitteissa, he katsovat liikettä kokonaan uudella tavalla. Veden tarjoaminen on palvelu, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.
Loputonta puhtautta: liukuportaat
Liukuportaat voivat olla uskomattoman hankalia puhdistaa ilman tarkoituksenmukaisia koneita. Kärcherin liukuporraspesuri on kustannustehokas ja suorituskykyinen ratkaisu tähän ongelmaan. Liukuporraspesurin ja Kärcherin erikoispesuaineiden säännöllinen käyttö takaa, että liukuportaat pysyvät puhtaina ja turvallisina.
Ostoskeskukset
Päältäajettavat yhdistelmäkoneet ovat omiaan ostoskeskusten yleisten tilojen puhdistukseen ja ylläpitoon. Käyttäjäystävällinen EASY Operation -käyttöajatus varmistaa, että yllät tahdottuihin tuloksiin joka kerta.
Taattua hygieniaa varastoihin ja ulkotiloihin
Elintarvikkeita käsiteltäessä varastoalueet ovat tärkeässä roolissa hygienian ylläpitämisessä. Varastoissa käsitellään herkkiä elintarvikkeita jatkuvasti: niitä toimitetaan, varastoidaan, viedään pois varastosta, puretaan, uudellenpakataan ja toimitetaan ruokaosastoille. Kärcherin puhdistusratkaisut takaavat, että tiukimpiakin hygieniasäädöksiä ja -määräyksiä pystytään noudattamaan myös näissä vaativissa oloissa. Koneemme, varusteemme ja pesuaineemme tarjoavat nopeaa, yksinkertaista ja kustannustehokasta puhtautta.
Täysi kuorma
Saapuva ja lähtevä tavara, lastaus ja kuorman purku – kuormausalueet ovat jatkuvasti käytössä, jolloin myös likaa syntyy jatkuvasti. Kärcherin korkeapainepesureilla siitä pääsee eroon silmänräpäyksessä. Korkeapaineinen vesisuihku päihittää pinttyneimmänkin lian ja pääsee puhdistamaan hankalimpiinkin paikkoihin: puhdasta nopeasti ja kaikkialle.
Sataprosenttisesti puhdasta
Kompakti KM 75/40 W -imulakaisukone tarjoaa perusteellista ja tehokasta puhdistusta tavaran täyteisiin ja ahtaisiinkin varastotiloihin. Imutoiminto pitää pölytasot minimissä. EASY Operation -käyttöajatus takaa, että kokematonkin käyttäjä pystyy käyttämään konetta vaivatta.
Jatkuvaa kuivan ja märän lian imua
NT 65/2 AP -märkä- ja kuivaimuri pystyy pitkään yhtäjaksoiseen toimintaan tasaisella imuteholla. Tämän mahdollistavat imurin kaksi tehokasta imuturbiinia, suuri roskasäiliö ja patentoitu suodatinjärjestelmä semi-automaattisella puhdistuksella.
Puhtaus pitää kuormalavat liikkeessä
Jotta kuormalavoja voidaan liikutella turvallisesti, puhtaat kulkutiet ovat välttämättömiä. Lika ja roska voivat häiritä koko logistiikkaprosessia. Kärcherin lakaisukoneet ovat omiaan puhtaiden käytävien ylläpitoon. Nopeaa, tehokasta ja helppokäyttöistä.
Puhdasta oikealla tapaa
Tiukkojen hygieniastandardien noudattaminen vaatii oikein valittuja puhdistusratkaisuja ja ammattimaista siivoussuunnitelmaa. Bakteereille, viruksille ja sienille ei pidä jättää mitään mahdollisuuksia. Tämän varmistamiseksi Kärcher on kehittänyt laajan valikoiman puhdistuskoneita ja erikoisvalmisteisia desinfiointi- ja puhdistusaineita. Kärcher System on kokonaisvaltainen ratkaisu.
Jatkuvaa suorituskykyä ilman kompromisseja
Kärcherin täysin hydrauliset päältäajettavat lakaisukoneet ovat hyvin varusteltuja ja ne yltävät jokaiseen nurkkaan. Saatavilla on sekä diesel-, bensiini- että akkukäyttöisiä malleja, jotka sopivat eri käyttötarkoituksiin.
Täydellistä puhtautta myös ulkosalla
Ensivaikutelma ratkaisee. Tämä on erityisen tärkeä muistaa liikkeiden piha-alueiden kohdalla, sillä niiden on tarkoitus olla edustavia ja mainostaa liikettä muulle maailmalle. Sisäänkäyntien puhtaanapidossa on taustalla myös se ajatus, ettei likaa pääsisi kulkeutumaan sisälle liikkeeseen. Myös lastauslaiturit ja pihatiet on hyvä pitää puhtaina lehdistä, katu- ja tieliasta, rikkoituneista kuormalavoista ja muusta karkeasta roskasta, oli se sitten märkää tai kuivaa.
Puhdistaa laajatkin alueet nopeasti
Laajojen piha-alueiden tehokas ja nopea puhdistus edellyttää suorituskykyisiä ja ketteriä lakaisukoneita. Kärcherin energiatehokkaissa lakaisukoneissa on isot säiliöt ja niihin on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita.
Raivaa, linkoa, hiekoita
Talvi on tulossa, ja Kärcher on valmiina: Kärcher-lumilingon aurausleveys on 100 cm ja siinä voi hydraulisesti säätää sekä kourun asentoa että linkousetäisyyttä. Yhdessä koneen taakse asennettavan hiekoittimen kanssa nämä muodostavat loistavan talvikunnossapitojärjestelmän.
Tehokkuutta, ergonomiaa ja jykevyyttä
Kärcherin lumilingot putsaavat lumen jalkakäytäviltä ja muista ulkotiloista nopeasti ja tehokkaasti. Linkomme mukautuvat kaikenlaisten tilojen raivaukseen ja niissä on viisi tai kuusi ajonopeutta, kaksi pakkinopeutta ja kaksivaiheinen kaira.
Todistettavasti tehokas ratkaisu sekä sisälle että ulos
Työnnettävä KM 70/20 C -lakaisukone tuottaa lähes täysin pölyvapaata jälkeä ja on jopa seitsemän kertaa nopeampi kuin tavallinen harja, sekä sisä- että ulkokäytössä.
Armoton lialle – mukava käyttäjälle
Pitäisikö lumi saada pois myös monikerroksisesta parkkihallista? Näissä tilainteissa BR 100/250 R ja muut jykevät yhdistelmäkoneemme pääsevät näyttämään kyntensä.
Huippusuorituksia laajoillakin pinnoilla
Innovatiivisen BRC-sarjan koneet yhdistelevät painehuuhtelukoneiden ja mekaanisten lakaisukoneiden parhaita puolia, ja ovat näin erinomaisia laajojen alueiden nopeaan puhdistamiseen.
Kuivaimurit ammattikäyttöön
Innovatiivinen T 10/1 Adv on kehitetty yhteistyössä siivousyrittäjien kanssa. Imuri vakuuttaa korkealla imutehollaan ja 5-vaiheisella suodatinjärjestelmällään, johon kuuluu kolmikerroksinen fleecepussi, kiinteä pääsuodatin ja moottoria suojeleva suodatin. Imuriin saa asennettua tarvittaessa myös HEPA-suodattimen.
Lika irti nukan syövereistä
Kokolattiamatoilla päällystetyt käytävät ja toimistot tarvitsevat säännöllistä syväpuhdistusta, joka sujuu parhaiten Kärcherin pystymallisilla mattoimureilla.
Liikkuvaa puhtautta
Kärcherin painehuuhtelukoneita voi käyttää kaikenlaisilla tekstiilipinnoilla: kokolattiamatot, huonekalujen päälliset, toimistotuolit ja ajoneuvojen penkit. Kätevät ja ketterät Puzzi-sarjan koneet ovat jykeviä ja tehokkaita, ja niihin on saatavilla laaja valikoima varusteita, joilla koneiden käyttömahdollisuuksia voidaan laajentaa entisestään.