Puhdistusratkaisut: Teollisuus

Kokenut yhteistyökumppani, johon voit luottaa teollisissa puhdistustarpeissasi. Tuotanto sujuu mutkitta vain, kun kaikki tuotantolinjan osat toimivat saumattomasti yhteen. Sama pätee puhdistusprosesseihin: tehokkaita tuloksia saadaan vain, jos kaikki puhdistusratkaisut ovat harmoniassa keskenään. Tämä onkin Kärcherin valttikortti, ja puhdistusjärjestelmien tarjoajana pystymme luomaan tehokkaita, turvallisia, kestäviä ja yksilöityjä puhdistusratkaisuja.

Machine construction

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa täytyy noudattaa tiukkoja hygieniamääräyksiä sekä itse tuotantovaiheessa että sitä ennen ja jälkeenkin.

Koneteollisuus

Koneteollisuudessa on tärkeää löytää yhteistyökumppani, jolla on tarjota puhdistusratkaisuja jokaiseen haasteeseen, ja joka voi hoitaa puhdistuksen pienintä yksityiskohtaa myöden.

Kemianteollisuus

Kemianteollisuudessa ollaan päivittäin tekemisissä kaikennäköisen lian kanssa, aina hienosta pölystä sideainejäämiin, emäksisiin nesteisiin, mineraaliöljyihin ja granulaatteihin asti.