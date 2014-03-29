Puhdistusratkaisut: Teollisuus
Kokenut yhteistyökumppani, johon voit luottaa teollisissa puhdistustarpeissasi. Tuotanto sujuu mutkitta vain, kun kaikki tuotantolinjan osat toimivat saumattomasti yhteen. Sama pätee puhdistusprosesseihin: tehokkaita tuloksia saadaan vain, jos kaikki puhdistusratkaisut ovat harmoniassa keskenään. Tämä onkin Kärcherin valttikortti, ja puhdistusjärjestelmien tarjoajana pystymme luomaan tehokkaita, turvallisia, kestäviä ja yksilöityjä puhdistusratkaisuja.
Elintarviketeollisuus
Elintarviketeollisuudessa täytyy noudattaa tiukkoja hygieniamääräyksiä sekä itse tuotantovaiheessa että sitä ennen ja jälkeenkin.
Koneteollisuus
Koneteollisuudessa on tärkeää löytää yhteistyökumppani, jolla on tarjota puhdistusratkaisuja jokaiseen haasteeseen, ja joka voi hoitaa puhdistuksen pienintä yksityiskohtaa myöden.
Kemianteollisuus
Kemianteollisuudessa ollaan päivittäin tekemisissä kaikennäköisen lian kanssa, aina hienosta pölystä sideainejäämiin, emäksisiin nesteisiin, mineraaliöljyihin ja granulaatteihin asti.