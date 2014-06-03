Kemianteollisuus
Menestyksen resepti on: tuotteliaisuus + puhtaus. Kemianteollisuudessa luotettavat ja tehokkaat puhdistusjärjestelmät ovat välttämättömiä. Kärcherillä on tarjota sopiva ratkaisu jokaiseen tarpeeseen: tuotantolaitoksiin, säiliönpuhdistukseen, toimistoihin ja ulkopinnoille. Täyden palvelun puhdistusjärjestelmien asiantuntijana Kärcherillä on tarjota laaja valikoima puhdistustuotteita, joka sisältää niin puhdistuskoneita ja puhdistusaineita kuin erikoistarkoituksiin sopivia varusteitakin. Helppokäyttöiset, suorituskykyiset ja vaativaan työhön suunnitellut innovatiiviset Kärcher-koneet hoitavat kaikki puhdistushaasteet nopeasti ja tehokkaasti.
Erinomaisia puhdistustuloksia optimoiduilla ratkaisuilla
Jykevä rakenne, helppokäyttöisyys ja monipuolisuus – nämä ominaisuudet erottavat Kärcherin puhdistuskoneet muista. Nämä ominaisuudet ovat myös juuri ne tärkeimmät, kun kemikaalien tuotantoprosesseihin kuuluvat järjestelmät halutaan puhtaiksi nopeasti ja turvallisesti. Kaikki puhdistusratkaisumme on kehitetty sitä silmällä pitäen, että tuotantoa ei tarvitse keskeyttää puhdistusta varten. Jotta tuotanto pystyisi jatkumaan keskeytyksettä, tulee koneiden käyttäjien pystyä reagoimaan joustavasti erilaisiin haasteisiin, kuten läikkyneisiin nesteisiin ja tuotannon pullonkauloihin.
Puhtautta non-stoppina
Kärcherin teollisuusimureilla pääset vaikeisiinkin paikkoihin ja noukit vaivatta talteen niin märän kuin kuivankin lian. Nämä ketterät ja monipuoliset koneet on varustettu viimeisintä huutoa olevalla turbiiniteknologialla, joka takaa tasaisen korkean imutehon.
Tehokkaampa puhtautta korkealla paineella
Hankala ja pinttynyt lika poistuu tuotantojärjestelmistä, kun Kärcherin korkeapaineyksikkö niin käskee. Painepesureillamme irtoavat niin hankalat kiinteät aineet, nesteet, kuin tahmaiset öljytkin.
Vaikeakin lika irtoaa hellävaraisesti ja tehokkaasti
Maalin, rasvan, öljyn, silikonin, kumin, termoplastisten jäämien ja muun tuotantoympäristön hankalan lian poistoon vaaditaan tehokas puhdistusmenetelmä, joka kuitenkin poistaa lian hellävaraisesti puhdistettavaa pintaa vahingoittamatta. Siellä, missä vettä ei voi käyttää, kuivajää hoitaa homman tehokkaasti. Kuivajää haihtuu puhdistuksen jälkeen pelkäksi hiilidioksidiksi, eikä jätä jälkeensä mitään jäämiä.
Aikaa kestävää puhtautta
Kärcher tarjoaa puhdistuskoneita, puhdistusaineita ja niiden kanssa yhteensopivia lisävarusteita, joilla hoituvat lähes kaikki kuviteltavissa olevat puhdistustehtävät aina tuotantolaitosten ja tehtaiden puhtaanapidosta toimisto- ja sosiaalitilojen siivoukseen. Oli kyseessä sitten märän tai kuivan lian imurointi, tuotantojäämien poisto tai laajojen ulkoalueiden lakaisu, Kärcheriltä löytyy jokaiseen tehtävään lukuisia koneita ja laitteita, jotka täyttävät varmasti kaikki vaatimukset.
Varaston lattia säihkymään
Nesteet, irtoroskat ja öljyiset läikät voidaan poistaa nopeasti tuotantotilojen ja varastojen lattioilta Kärcherin yhdistelmäkoneilla. Näissä koneissa yhdistyvät painehuuhtelun ja mekaanisten harjojen parhaat puolet, ja ne ovatkin omiaan laajojen alueiden kustannustehokkaaseen puhdistukseen.
Pihat näppärästi puhtaaksi
Kärcherin imulakaisukoneilla lakaiset huolella kovat asfalttialueet, karkeat maapinnat ja jopa jyrkät rampit. Näillä koneilla voi siivota erityisen laajoja piha-alueita aina 6 000 m² asti.
Erinomaisia tuloksia kaikilla pinnoilla
Kärcher-imurit tuovat tehoa päivittäiseen siivoukseen. Kokolattiamatot ja laminaatti- ja PVC-lattiat puhdistuvat luotettavasti tarkoitukseen sopivien varusteiden avulla.
Räätälöityjä ratkaisuja säiliönpuhdistukseen
Kärcher on niittänyt mainetta luotettavana ja tehokkaana säiliönpuhdistusjärjestelmien valmistajana jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Perusteellisesti testatut ja optimoidut ratkaisumme takaavat tehokkaan, loppuunmietityn ja energiatehokkaan lopputuotteen. Parasta on, että moduuleihin pohjaava järjestelmämme saadaan aina vastaamaan kulloisenkin asiakkaan tarpeita. Kärcher tarjoaa kokonaisvaltaista puhdistuspalvelua, joka alkaa järjestelmän suunnittelusta, jatkuu sen toteutukseen ja päättyy järjestelmän huoltoon ja ylläpitoon.
Säiliöt puhtaaksi
Kärcherillä on tarjota ammattimainen ja kustannustehokas ratkaisu reaktiosäiliöiden puhdistamiseen: puhdistus-, kuivaus- ja suodatusasema. Pesuaine kierrätetään ja käytetään uudelleen.
Puhdistaa helposti suuretkin säiliöt
SHD-R 3000 FLM on liikkuva korkeapainepesuyksikkö, joka on omiaan suurten säiliöiden sisäpintojen puhdistukseen. Järjestelmään kuuluu teleskooppivartinen sisäpintojen puhdistin, jonka korkeutta ja kulmaa voi säätää. Kuvassa on tilaustyönä normaalia pidemmäksi tehty sisäpintojen puhdistuspää ja puomi.
Omiaan kevyiden tynnyrien pesuun
Kärcherin tynnyrinpuhdistusasemalla voi puhdistaa nopeasti kevyitä tynnyreitä riippumatta niiden muodosta aina 750 mm halkaisijaan asti. Pesulaitos pesupäineen ja kiertosäiliöineen toimitetaan valmiiksi kasattuna ja käyttövalmiina.
Täydellisiä tuloksia standardikokoisissa säiliöissä
Kärcheriltä löytyy täydellinen ratkaisu IBC-säiliöiden puhdistukseen, olivat ne sitten kuinka likaisia tai mistä materiaalista tahansa. Järjestelmämme puhdistaa IBC-säiliöt perinpohjaisesti jopa 90-asteisella vedellä.