Kemianteollisuus

Aikaa kestävää puhtautta

Kärcher tarjoaa puhdistuskoneita, puhdistusaineita ja niiden kanssa yhteensopivia lisävarusteita, joilla hoituvat lähes kaikki kuviteltavissa olevat puhdistustehtävät aina tuotantolaitosten ja tehtaiden puhtaanapidosta toimisto- ja sosiaalitilojen siivoukseen. Oli kyseessä sitten märän tai kuivan lian imurointi, tuotantojäämien poisto tai laajojen ulkoalueiden lakaisu, Kärcheriltä löytyy jokaiseen tehtävään lukuisia koneita ja laitteita, jotka täyttävät varmasti kaikki vaatimukset.