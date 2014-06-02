Elintarviketeollisuus

Hyväksyttyjä järjestelmiä märkäpuhdistukseen

Kaikki eläin- ja kasviöljyjen ja -rasvojen ja erityisesti lihan kanssa tekemisissä olevat tuotantolaitokset, logistiikkaketjut ja muut vastaavat joutuvat noudattamaan äärimmäisen tiukkoja hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä. Kärcher System on täysin valmis täyttämään nämä määräykset: modernit pesuaineet toimivat luotettavasti ja tehokkaasti, ja DOSE-järjestelmä takaa optimaalisen annostuksen ja vähentää näin pesuaineiden kulutusta. Toimiva huolto ja keskeytyksetön tuotanto ovat myös erittäin tärkeitä. Riippuen yrityksen koosta, kiinteät painepesurit lienevät paras vaihtoehto: ne eivät tarjoa pelkästään keskitettyä veden, kuuman veden ja pesuaineen lähdettä, vaan ne voivat myös ammattimaisesti eritellä, prosessoida ja hävittää pesuainejäämät.