Elintarviketeollisuus
Lukemattomia puhdistustehtäviä, yksi järjestelmä. Kärcherin nimi yhdistetään laatuun, suorituskykyyn ja uuden keksimiseen kaikkialla maailmassa. Näiden lisäksi Kärcher tarkoittaa myös rimaa nostavaa puhdistustaitoa. Painepesurin keksijänä Kärcher on tänään maailman markkinajohtaja ja yksi kehityksen vetureista niin siivousteknologiassa kuin muillakin aloilla. Teollisuuden toimittajana Kärcherillä on tarjota erinomaisia ratkaisuja erityisesti elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Puhdistusjärjestelmämme ovat erittäin suorituskykyisiä ja kustannustehokkaita, ja meillä on sekä standardimallisia että mittatilaustyönä tehtyjä koneita ja laitteita jokaiseen tuotantovaiheeseen, sekä toimistojen ja ulkotilojen puhdistukseen. Tarjoamme kattavasti myös muita palveluita aina konsultoinnista ja puhdistusjärjestelmän suunnittelusta käyttöönottoon ja täyteen huoltopalveluun saakka. Kun Kärcheriltä odottaa paljon, saa paljon vastineeksi: parempaa suorituskykyä, lujempia tuotteita, kestävämpää toimintaa, syvempää yhteistyötä. Kun Kärcheriltä odottaa paljon, näkee kuinka pitkälle voikaan päästä. Kärcher makes a difference!
Hyväksyttyjä järjestelmiä kuivapuhdistukseen
Kuivien tuotteiden tuotantojärjestelmät vaativat ennen kaikkea kuivia menetelmiä lattioiden, seinien, säiliöiden ja laitteistojen puhdistukseen. Elintarviketeollisuuden pölyt eivät ole pelkästään epähygieenisiä, vaan niistä saattaa usein aiheutua todellinen räjähdysvaara. Tästä syystä laadukkaat puhdistusjärjestelmät ovat ennen kaikkea sijoitus turvallisuuteen, tehokkuuteen ja toiminnan kestävyyteen.
Nopeaa imurointia
Tuotteita käsiteltäessä ja säiliöihin siirrettäessä syntyy aina pölyä, joka täytyy poistaa ilmasta välittömästi. Kärcherin teollisuusimurit ovat omiaan tähän tehtävään suuren imutehonsa ja tehokkaiden suodatinjärjestelmiensä ansiosta.
Jäänviileä ammattilaiskone hellävaraiseen puhdistukseen
Kärcherin Ice Blaster -kuivajääpuhallin on ihanteellinen ratkaisu hankalan lian, kuten rasvan, tärkin, pinttyneiden kerrosten ja hiilijäämien, poistoon sekoittamoista, tuotantolinjoilta, käsittelyjärjestelmistä, säiliöistä ja uuneista. Ice Blaster hoitaa hommansa täysin ilman kemikaaleja.
Imuroi vaikka kuumana
Uunit täytyy imuroida säännöllisesti. Kärcherin erikoisvalmisteisten suuttimien, suodattimien ja muiden lämmönkestävien varusteiden ansiosta ei tarvitse enää odottaa uunin jäähtymistä.
Imuri juuri sinulle
Oikeilla varusteilla hoidat minkä tahansa puhdistustehtävän nopeasti ja tehokkaasti. Kärcher System sisältää laajan valikoiman varusteita, kuten imusuuttimia, letkuja ja suodatinpanoksia, joilla imurit saadaan vastaamaan mihin tahansa haasteeseen.
Hyväksyttyjä järjestelmiä märkäpuhdistukseen
Kaikki eläin- ja kasviöljyjen ja -rasvojen ja erityisesti lihan kanssa tekemisissä olevat tuotantolaitokset, logistiikkaketjut ja muut vastaavat joutuvat noudattamaan äärimmäisen tiukkoja hygienia- ja turvallisuusmääräyksiä. Kärcher System on täysin valmis täyttämään nämä määräykset: modernit pesuaineet toimivat luotettavasti ja tehokkaasti, ja DOSE-järjestelmä takaa optimaalisen annostuksen ja vähentää näin pesuaineiden kulutusta. Toimiva huolto ja keskeytyksetön tuotanto ovat myös erittäin tärkeitä. Riippuen yrityksen koosta, kiinteät painepesurit lienevät paras vaihtoehto: ne eivät tarjoa pelkästään keskitettyä veden, kuuman veden ja pesuaineen lähdettä, vaan ne voivat myös ammattimaisesti eritellä, prosessoida ja hävittää pesuainejäämät.
Hygieenisiä pöytiä, lattioita ja seiniä
Elintarviketeollisuudessa päivittäiset peruspuhdistukset ja säännölliset syväpuhdistukset takaavat korkean hygienian tason ja hyvän työturvallisuuden. Puhtaat laitteet myös säilyttävät arvonsa paremmin. Kärcher tarjoaa laajan valikoiman erittäin tehokkaita kiinteitä painepesuyksiköitä sekä liikuteltavia painepesureita erikoistarkoituksiin. Näiden erikoisominaisuuksiin kuuluvat erityisesti lihanjalostusteollisuuden tarpeisiin kehitetyt siniset elintarvikehyväksytyt korkeapaineletkut, joiden ulkopinta ei aiheuta värjäymiä ja jotka hylkivät eläinrasvoja.
Suihkuta kerran ja saat kaksinkertaisen tehon
Puhdistus ja desinfiointi yhdellä suihkuputkella! Kärcheriltä löydät kaiken mitä tarvitset, aina Inno Foam -vaahtopesujärjestelmästä laajaan valikoimaan vaahtosuihkuputkia ja pesuaineita.
Syvälle jokaiseen sopukkaan
Likaa ja bakteereja on kaikkialla. Korkeapainepesu kylmällä tai kuumalla vedellä ja varta vasten tarkoitukseen kehitetyillä pesuaineilla takaa kokonaisvaltaisen ja hygieenisen pesutuloksen.
Kiinnitä, puhdista, imuroi – valmista tuli
Kärcherin tasopuhdistimilla voi laajentaa painepesurin pesualaa kymmenkertaiseksi. Näissä laitteissa on käytännöllinen roiskesuoja, joka estää ristisaastumisen. Saatavana myös likaveden imutoiminnolla.
Tehokasta puhtautta toimistotiloihin
Elintarviketeollisuudessa puhtaus ja hygienia ovat kaikki kaikessa. Tuotantolinjojen lähellä sijaitsevat hallinnolliset tilat, kuten toimistot, linjojen ohjaushuoneet ja saniteettitilat, vaativat myös erityistä huomiota. Niiden puhdistuksessa tärkeintä on minimoida lian ja pölyn kulku tuotantotiloista muihin tiloihin, ja päinvastoin.
Huippusuorituksia laajoillakin pinnoilla
Innovatiivisen BRC-sarjan koneet yhdistelevät painehuuhtelukoneiden ja mekaanisten lakaisukoneiden parhaita puolia, ja ovat näin erinomaisia laajojen alueiden nopeaan puhdistamiseen.
Kuivaimurit ammattikäyttöön
Innovatiivinen T 10/1 Adv on kehitetty yhteistyössä siivousyrittäjien kanssa. Imuri vakuuttaa korkealla imutehollaan ja 5-vaiheisella suodatinjärjestelmällään, johon kuuluu kolmikerroksinen fleecepussi, kiinteä pääsuodatin ja moottoria suojeleva suodatin. Imuriin saa asennettua tarvittaessa myös HEPA-suodattimen.
Lika irti nukan syövereistä
Kokolattiamatoilla päällystetyt käytävät ja toimistot tarvitsevat säännöllistä syväpuhdistusta, joka sujuu parhaiten Kärcherin pystymallisilla mattoimureilla.
Liikkuvaa puhtautta
Kärcherin painehuuhtelukoneita voi käyttää kaikenlaisilla tekstiilipinnoilla: kokolattiamatot, huonekalujen päälliset, toimistotuolit ja ajoneuvojen penkit. Kätevät ja ketterät Puzzi-sarjan koneet ovat jykeviä ja tehokkaita, ja niihin on saatavilla laaja valikoima varusteita, joilla koneiden käyttömahdollisuuksia voidaan laajentaa entisestään.
Täydellistä puhtautta myös ulkosalla
Ensivaikutelma ratkaisee. Tämä on erityisen tärkeä muistaa toimitilojen piha-alueiden kohdalla, sillä niiden on tarkoitus olla edustavia ja mainostaa yritystä muulle maailmalle. Sisäänkäyntien puhtaanapidossa on taustalla myös se ajatus, ettei likaa kulkeutuisi sisälle toimitiloihin ja laitoksiin. Myös lastauslaiturit ja pihatiet on hyvä pitää puhtaina lehdistä, katu- ja tieliasta, rikkoituneista kuormalavoista ja muusta karkeasta roskasta, oli se sitten märkää tai kuivaa.
Puhdistaa laajatkin alueet nopeasti
Laajojen piha-alueiden tehokas ja nopea puhdistus edellyttää suorituskykyisiä ja ketteriä lakaisukoneita. Kärcherin energiatehokkaissa lakaisukoneissa on isot säiliöt ja niihin on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita.
Armoton lialle – mukava käyttäjälle
Kärcherin äärimmäisen jykevät yhdistelmä- ja lakaisukoneet ovat eteviä kiipeilijöitä, ja niitä voidaan käyttää tehokkaasti niin ramppien, kulkureittien, yhdystunneleiden kuin parkkihallienkin puhdistukseen. Konemme voivat puhdistaa niin ylä- kuin alamäkeenkin.
Jatkuvaa suorituskykyä ilman kompromisseja
Kärcherin täysin hydrauliset päältäajettavat lakaisukoneet ovat hyvin varusteltuja ja ne yltävät jokaiseen nurkkaan. Saatavilla on sekä diesel-, bensiini- että akkukäyttöisiä malleja, jotka sopivat eri käyttötarkoituksiin.
Lakaisulla siisti vaikutelma
Hyvin lakaistut piha-alueet ja sisäänkäynnit antavat hyvän vaikutelman. Kärcherin lakaisukoneita on saatavilla minkälaisiin ja kokoisiin tarpeisiin tahansa. Ne tarjoavat aina optimaalista suorituskykyä ja pitävät piha-alueet näyttävästi siisteinä.