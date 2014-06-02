Koneteollisuus
Paras puhdistusjärjestelmä: Kärcher System. Tuotanto sujuu mutkitta vain, kun kaikki tuotantolinjan osat toimivat saumattomasti yhteen. Sama pätee puhdistusprosesseihin: tehokkaita tuloksia saadaan vain, jos kaikki puhdistusratkaisut ovat harmoniassa keskenään. Tämä onkin Kärcherin valttikortti, ja puhdistusjärjestelmien tarjoajana pystymme luomaan tehokkaita, turvallisia, kestäviä ja yksilöityjä puhdistusratkaisuja. Tarjoamme kaikenlaisia koneita tuotantojärjestelmien, varastojen ja toimistojen pinta- ja syväpuhdistukseen, ja kaikkeen siltä väliltä, jotta kaikki sujuisi mutkitta jatkossakin.
Näin tuotetaan puhtautta
Tuotantojärjestelmien puhdistus takaa paitsi puhtauden ja työturvallisuuden, se myös suojelee työkoneita ja pitää ne toiminnassa pidempään. Kaikenlainen lika hiomalastuista rasvaan, öljyihin ja emulsioihin tulee pystyä poistamaan tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti ilman, että tuotantoprosessia joudutaan keskeyttämään. Kärcherin innovatiiviset puhdistusratkaisut täyttävät kaikki nämä vaatimukset.
Hellävaraista puhtautta
Älä murehdi, vaan anna Kärcherin innovatiivisten kuivajääpuhaltimien huolehtia siitä, että lika irtoaa koneidesi pinnoilta hellävaraisesti pintoja vahingoittamatta. Silikoni, öljy, rasva, liimat, väriaineet, maalit ja muut jäämät irtoavat helposti kuivajääpellettien avulla, ja CiP-prosessipuhdistuskonseptimme ansiosta tuotantokoneet ovat pian taas toiminnassa.
Puhtautta ilman keskeytyksiä
Kärcherin teollisuusimureilla kostea ja kuiva lika häviää tehokkaasti. Jykevien ja kulutusta kestävien imuputkiensa ansiosta teollisuusimurimme ovat mukautuvaisia ja monipuolisia. Viimeisintä huutoa oleva turbiiniteknologia takaa tasaisen korkean imutehon.
Työtä korkealla paineella
Hankala ja pinttynyt lika poistuu tuotantolinjoilta, kun Kärcherin korkeapaineyksikkö niin käskee. Liimat, likakerrokset ja öljyt irtoavat tuossa tuokiossa.
Putipuhdasta osista alkaen
Kompromisseille ei ole sijaa, kun kyse on osien puhdistuksesta. Kärcherin vesipohjaiset pesuaineet puhdistavat osat intensiivisesti ja poistavat niistä rasvan, öljyn ja muun lian vaivatta ilman liuottimina. Oikeita puhdistusaineita käyttämällä koneiden osat voidaan puhdistaa hellävaraisesti.
Puhdistusjärjestelmiä puhtaaseen työskentelyyn
Poista helposti tuotannon jäämät, kumijäljet, öljyt ja teräväreunaiset lastut ja kuljetuksen aiheuttama lika Kärcherin puhdistusratkaisuilla. Oikea kone jokaiseen ongelmaan aina pienikokoisista märkä- ja kuivaimureista päältäajettaviin yhdistelmäkoneisiin, jotka kuivattavat lattiat nopeasti eikä keskeytyksiä pääse sattumaan. Laaja varustevalikoima kasvattaa koneiden käyttötarkoitusten kirjoa entisestään ja tekee puhdistuksesta tehokkaampaa.
Eroon renkaanjäljistä
Yhdistelmäkoneilla poistat luotettavasti tuotantolaitosten lattioilta kiinnijäävän lian, öljyt ja muut nesteet. Kärcherin koneet pystyvät märkäpuhdistukseen ja imurointiin samanaikaisesti, mikä parantaa laitoksen työturvallisuutta. Kulkutiet saadaan nopeasti puhtaiksi, kuiviksi ja takaisin käyttöön.
Nopeaa välipuhdistusta
Yksinkertaisen nerokas ratkaisu pienten likamäärien puhdistukseen: perässäkäveltävät lakaisukoneet ovat erittäin monipuolisia, suorituskykyisiä ja mukavia käyttää.
Eroon irtonaisesta liasta
Kärcherin märkä- ja kuivaimureilla irtoaa niin hieno kuin karkeakin lika, oli se sitten märkää tai kuivaa. Nämä laitteet imevät sisuksiinsa myös öljytahrat ja vaarallisen pölyn. Tehokkaiden turbiinien, innovatiivisten suodatinjärjestelmien ja laajan lisävarustevalikoiman ansiosta märkä- ja kuivaimurimme ovat aina tilanteen tasalla.
Puhtaus on tärkeää myös varaston puolella
Kun tavaraa halutaan kuljettaa turvallisesti, siisteys on elintärkeää. Lika voi kertyessään heittää kapuloita sujuvan toiminnan rattaisiin. Kärcherin jykevillä päältäajettavilla ja perässäkäveltävillä lakaisu- ja imulakaisukoneilla poistat lian ja jäämät nopeasti. Koneiden kompakti rakenne tekee niistä ketteriä käsitellä, ja saatavilla on laaja valikoima eri malleja ja varusteita, joilla koneet voi valjastaa useisiin eri tarkoituksiin. Voit lisätä koneeseen esimerkiksi katoksen käyttäjän suojaksi.
Turvallisuutta varaston sisätiloihin
Korkeiden varastohyllyjen reunustamien kapeiden käytävien turvallinen puhdistus käy Kärcherillä vaivatta. Kompaktit koneet ovat ketteriä käsitellä ja niihin voidaan asentaa katokset suojelemaan käyttäjää putoavilta esineiltä (FOPS) ja kaatumisilta (ROPS). Nämä koneet pystyvät puhdistamaan jopa 7 800 m²/h, ja kestävien akkujen ansiosta niillä voi työskennellä yhtäjaksoisesti pitkiäkin aikoja.
Tehoa ulkokäyttöön
Puhtaus on turvallisuuden edellytys, kun kyse on laajoista työalueista. Liikennettä on varastoissa jatkuvasti ja säätilat tuovat soppaan oman lisänsä; vaaditaan nopeita ja tehokkaita puhdistusratkaisuja. Kärcherin päältäajettavilla koneilla ja niiden laajalla varustevalikoimalla laajojenkin ulkotilojen puhdistus on helppoa ilman, että varaston normaali toiminta häiriintyy.
Taloudellisia käyttää
Näin kustannustehokasta puhdistus voi olla. Puhdistettavan alueen koko, roskan määrä ja puhdistusten aikaväli ovat taloudellisuuden kannalta tärkeimmät muuttujat. Me Kärcherillä autamme sinua mielellämme löytämään tarpeitasi parhaiten vastaavat ratkaisut.
Kaikki, mitä siistiin vaikutelmaan tarvitaan
Kärcherillä on tarjota täydellisiä ratkaisuja toimistotilojen puhdistukseen: syväpuhdistuksesta lattioiden kiillotukseen, meiltä löytyy kone tai järjestelmä kaikenkokoisille alueille ja jokaiseen puhdistushaasteeseen. Jos etsit puhdistuskonetta, joka on helppokäyttöinen, hiljainen, turvallinen ja tehokas, Kärcher voi täyttää toiveesi. Meillä on saatavana myös laaja valikoima varusteita, joilla koneet saadaan sopimaan mitä erinäisimpiin käyttötarkoituksiin.
Liikkuvaa puhtauttaHelppokäyttöisiin, jykeviin ja tehokkaisiin tekstiilipesureihimme on saatavilla laaja valikoima varusteita, joilla koneiden käyttömahdollisuuksia voidaan laajentaa entisestään.
Ammattimaista kuivaimurointia
Ammattikäyttöön tarkoitetut kuivaimurimme on kehitetty yhdessä siivousyrittäjien kanssa, ja niiden etuja ovat muun muassa erittäin korkea imuteho ja viisivaiheinen suodatinjärjestelmä.
Lika irti nukan syövereistä
Kokolattiamatoilla päällystetyt käytävät ja toimistot tarvitsevat säännöllistä syväpuhdistusta, joka sujuu parhaiten Kärcherin pystymallisilla mattoimureilla.
Puhtautta pieniinkin tiloihin
BR 30/4 C -yhdistelmäkoneella puhdistat kovat lattiat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Tämä kone pesee lattiaa samalla sekä meno- että tulosuuntaan.