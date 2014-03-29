Puhdistusratkaisut: Kuljetus ja logistiikka

Ulkoalueet

Puhtaus on turvallisuuden edellytys, kun kyse on laajoista työalueista. Liikennettä on varastoissa jatkuvasti ja säätilat tuovat soppaan oman lisänsä; vaaditaan nopeita ja tehokkaita puhdistusratkaisuja. Kärcherin päältäajettavilla koneilla voi puhdistaa vaivatta erittäin laajojakin ulko- ja varastoalueita ilman, että varsinainen logistiikkatoiminta häiriintyy tai viivästyy. Siellä, missä puuta pilkotaan, löytyy myös tikkuja. Kärcherin imulakaisukoneilla häviävät myös lautatarhojen ja metalliteollisuuden varastojen tikut, lastut ja muu roska. Päältäajettavat mallit ovat omiaan suurien alueiden puhdistukseen ja perässäkäveltävät mallit pienempiin urakoihin. Vaarallinen pöly saadaan myös imuroitua talteen suurella säiliöllä varustetulla teollisuusimurilla.