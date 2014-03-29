Puhdistusratkaisut: Kuljetus ja logistiikka
Puhtaan työympäristön puolesta. Logistiikassa ajoitus ja tarkka koordinaatio ovat kaikki kaikessa. Varastotilojen, ajoneuvojen ja toimistojen puhdistus on välttämätöntä, mutta sen ei tulisi vaikuttaa toiminnan aikatauluihin. Tarvitaan ratkaisuja, jotka eivät lisää työtaakkaa, vaan auttavat hoitamaan työt nopeammin ja tehokkaammin. Tässä asiassa Kärcher voi auttaa: meillä on tarjota suorituskykyisiä puhdistusjärjestelmiä, asiantuntevia neuvoja ja erinomaista palvelua, joiden avulla työympäristösi pysyy puhtaana ja liiketoimintasi aikataulussa.
Parhaat koneet varastojen puhtaanapitoon
Logistiikka-alalla on aina kova kiire, ja siellä syntyy myös paljon likaa. Kaikki lattioihin ja pihoille jääneet renkaanjäljet, pakkausroska ja muu irtoroska voidaan poistaa vaivatta Kärcherin jykevillä ja tehokkailla yhdistelmäkoneilla, lakaisukoneilla ja märkä- ja kuivaimureilla. Nämä kompaktit koneet on suunniteltu helpon liikuteltavuuden ympärille. Meiltä löytyy malleja joka lähtöön: akkukäyttöisistä bensiinikäyttöisiin ja avokoneista kopillisiin.
Turvallisuutta ahtaisiin paikkoihin
Korkeiden varastohyllyjen reunustamien kapeiden käytävien turvallinen puhdistus käy Kärcherillä vaivatta. Kompaktit koneet takaavat ketterän liikkumisen ja katokset tarjoavat vielä ylimääräistä turvaa puotavilta esineiltä. Koneillamme voi puhdistaa jopa 12 000 m²/h vauhdilla ja kestävien akkujen ansiosta niillä voi työskennellä yhtäjaksoisesti pitkiäkin aikoja.
Liukuhihnajärjestelmät
Liukuhihnajärjestelmät ovat jatkuvasti liikkeessä, ja niinpä ne tuottavat myös jatkuvasti likaa, olipa se sitten pakkausmateriaalia, paperisilppua tai säiliöistä irronnutta hiekkaa. Kärcherin puhdistuslaitteilla, kuten kompakteilla märkä- ja kuivaimureilla, perässäkäveltävillä imulakaisukoneilla tai yhdistelmäkoneilla, lika voidaan poistaa nopeasti häiritsemättä liukuhihnan toimintaa.
Kylmävarastot
Hygienian kannalta tarkkojen tilojen puhdistukseen tarvitaan hyviä neuvoja ja tarkkaa, optimoitua puhdistussuunnitelmaa, koska bakteereja, viruksia ja sieniä on kaikkialla. Niiden vastaiseen taisteluun Kärcherillä on tarjota tehokkaita puhdistus- ja desinfiointiaineita. Kokonaisvaltaisen puhdistusjärjestelmän saat meiltä yhdestä paikasta.
Huippusuorituksia laajoillakin pinnoilla
Logistiikkatoiminnasta syntyneen lian lisäksi ulkoalueet joutuvat myös säiden armoille. Likaiset ajoneuvot, muta, pöly, sade ja lumi hoituvat kaikki tehokkailla Kärcherin laitteilla. Päältäajettavat lakaisukoneemme puhdistavat vaivatta lähes mitä tahansa pintoja jopa 23 520 m²/ h vauhdilla, ja korkeapainepesurimme poistavat pinttyneimmänkin lian nopeasti jopa 1 300 l/h virtausnopeudella.
Ulkoalueet
Puhtaus on turvallisuuden edellytys, kun kyse on laajoista työalueista. Liikennettä on varastoissa jatkuvasti ja säätilat tuovat soppaan oman lisänsä; vaaditaan nopeita ja tehokkaita puhdistusratkaisuja. Kärcherin päältäajettavilla koneilla voi puhdistaa vaivatta erittäin laajojakin ulko- ja varastoalueita ilman, että varsinainen logistiikkatoiminta häiriintyy tai viivästyy. Siellä, missä puuta pilkotaan, löytyy myös tikkuja. Kärcherin imulakaisukoneilla häviävät myös lautatarhojen ja metalliteollisuuden varastojen tikut, lastut ja muu roska. Päältäajettavat mallit ovat omiaan suurien alueiden puhdistukseen ja perässäkäveltävät mallit pienempiin urakoihin. Vaarallinen pöly saadaan myös imuroitua talteen suurella säiliöllä varustetulla teollisuusimurilla.
Kuormalavavarastot
Kun kuormalavoja halutaan kuljettaa turvallisesti, nopeus ja puhtaus ovat elintärkeitä. Lika voi kertyessään heittää kapuloita sujuvan toiminnan rattaisiin. Kärcherin lakaisukoneilla voi pitää ulkovarastot jatkuvasti puhtaina. Kärcherillä puhdistus on nopeaa, tehokasta ja mukavaa.
Lastauslaituri
Saapuva ja lähtevä tavara, lastaus ja kuorman purku – lastausalueet ovat jatkuvasti käytössä, jolloin myös likaa syntyy jatkuvasti. Kärcher-painepesuri on oiva ratkaisu päivittäin kertyvän lian ongelmaan. Sillä irtoaa nopeasti pinttynytkin lika ja vesisuihku pääsee helposti hankaliinkin paikkoihin.
Tehopesua kaikenlaisille ajoneuvoille
Puhdas kuljetuskalusto logistiikkafirman tiellä pitää. Kärcher tarjoaa pitkälle optimoituja pesujärjestelmiä helppoon, nopeaan ja tehokkaaseen ajoneuvojen pesuun. Kärcher TB -pesula voi esimerkiksi pestä suuria rekkoja. Valikoimastamme löytyy muun muassa liikuteltavia yksiharjaisia pesuloita, ajoneuvojen pesuun sopivia pesuaineita ja käyttökustannuksia alentavia jätevedenkäsittelyjärjestelmiä. Kärcherillä on tarjota kätevä vastaus kaikkiin haasteisiin.
Taloudellisuutta ja tehokkuutta laajan ajoneuvokaluston pesuun
Ajoneuvopesulat työajoneuvojen säännölliseen ylläpitoon. Helppoja käyttää, modulaarisia ja luotettavia. Kärcher TB – nopeaa, perusteellista ja tehokasta pesua.
Kannattavuutta pienempien ajoneuvokantojen pesuun
Yksinkertaista, nopeaa ja taloudellista: liikuteltava yksiharjainen RBS 6000 -pesula. Tätä pesulaa liikutetaan ajoneuvon ympäri ja pyörivä harja poistaa tehokkaasti kaiken lian.
Perusteellisempaa puhtautta saa hakea
Vaivatonta puhtautta vaikeisiinkin paikkoihin: Kärcherin korkeapainepesurit ovat omiaan pyöräkoteloiden, alustojen ja rekan nupin ja perävaunun välisen tilan pesuun.
Oikeat varusteet joka tehtävään
Varusteilla saat kaiken irti Kärcher-koneistasi. Yksi tällainen varuste on vesisuihkun voimalla pyörivä harja, joka irrottaa hellävaraisesti hienoa pölyä ja likaa kaikilta pinnoilta.
Toimistotilat puhtaaksi suunnitelman mukaisesti
Kärcherillä on tarjota täydellisiä ratkaisuja toimistotilojen siivoamiseen, aina syväpuhdistuksesta lattioiden kiillotukseen. Jos etsit puhdistuskonetta, joka on helppokäyttöinen, hiljainen ja turvallinen, Kärcher voi täyttää toiveesi. Koneiden käyttöä voi monipuolistaa laajan varustevalikoiman avulla. Kärcherin innovatiivinen ECO!Cleaning-konsepti on kokonaisvaltainen järjestelmä rakennusten siivoamisen optimointiin.
Innovatiivinen BRC-sarja
Piristävästä välisiivouksesta tekstiilien syväpuhdistukseen; Kärcheriltä löydät ratkaisut kaikkiin puhdistushaasteisiin keskitetysti yhdestä paikasta.
Ammattimaista kuivaimurointia
Ammattikäyttöön tarkoitetut kuivaimurimme on kehitetty yhdessä siivousyrittäjien kanssa, ja niiden etuja ovat muun muassa erittäin korkea imuteho ja viisivaiheinen suodatinjärjestelmä.
ECO!Cleaning ja sopivat puhdistusaineet
Erityisesti rakennusten siivoukseen kehitetyt puhdistusaineet parantavat työn tehokkuutta, alentavat kustannuksia ja suojelevat ympäristöä. Kärcherin puhdistusaineet eivät vahingoita puhdistettavia pintoja.
Lika irti nukan syövereistä
Kokolattiamatoilla päällystetyt käytävät ja toimistot tarvitsevat säännöllistä syväpuhdistusta, joka sujuu parhaiten Kärcherin pystymallisilla mattoimureilla.