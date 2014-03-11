eco!efficiency – enemmän ja tehokkaammin

eco!efficiency -kuivaimuri: tehokas, taloudellinen ja hiljainen

eco!efficiency -kuivaimurit käyttävät 40 % vähemmän virtaa, mutta saavuttavat silti 98 % perusmallin imutehosta, mikä on enemmän kuin tarpeeksi päivittäisen ylläpitosiivouksen tarpeisiin. eco!efficiency-koneet ovat myös huomattavasti (ja mitattavasti) hiljaisempia, ja niiden melutaso onkin vain puolet perusmallista.

Otetaan esimerkiksi T12/1 eco!efficiency, joka tarjoaa optimoitua imutehoa suhteessa energiankulutukseen. Tämä imuri kumoaa vakuuttavasti sen vanhan väitteen, että tehokasta voisi parantaa vain lisäämällä tehoa. Mitä laitat sisään, sitä saat myös ulos. Kuivaimurit tehokkailla 750-wattisilla moottoreilla tarjoavat tarpeeksi tehoa toimistojen ja hotellien siivoukseen. Alle 200-wattisen imurin imuteho ei enää riittäisi, mutta imuteho kasvaa aina siitä ylöspäin mentäessä.

750-wattinen moottori tuottaa ihanteellisen määrän imutehoa, joka on enemmän kuin tarpeeksi poistamaan normaalit pölyt tekstiileistä ja kovilta pinnoilta. Tästä korkeammalla wattimäärällä saadaan enää vain marginaalisesti parempia tuloksia. Korkeampi imuteho saattaa myös vaikeuttaa korkeanukkaisten mattojen imurointia. Suurella imuteholla on siis hyvät ja huonot puolensa.