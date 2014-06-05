Huoltoasemat
Tankki täynnä puhtautta. Huoltoaseman rooli on nykyaikana muuttunut valtavasti. Ennen asemat toimivat pelkkinä polttoaineen myyjinä, mutta nykyään ne ovat monipuolisia palvelukeskuksia, joiden tiloista löytyy usein niin kauppa (joka saattaa olla auki yötä myöden), tuoretta ruokaa tarjoava ravintola kuin autopesulakin. Tällaisen kirjavan palvelupaketin ylläpito vaatii monipuolisia siivoustoimia, jotta asiakkaat haluavat palata asemalla asioimaan toisen ja kolmannenkin kerran. Kärcherillä on tarjota hyviä ratkaisuja kaikille näille alueille, ja olemmekin siis juuri oikea puhdistuksen yhteistyökumppani kelle tahansa huoltoasemanpitäjälle. Tässä osiossa voit tutustua Kärcherin kattavaan tuotevalikoimaan.
Puhtaammat tilat, suurempi liikevaihto
Moderneista huoltoasemista on tullut palvelukeskuksia, jonne ihmiset parveilevat, kun lähikauppa on mennyt kiinni. Kaupan pitämisestä on tullut huoltoasemille merkittävä tulonlähde, ja sen takia kaupan puhtaudesta kannattaakin pitää erityisen hyvää huolta. Kärcherillä riittää tietotaitoa, jonka avulla selviät mistä tahansa puhdistushaasteesta aina suuren liikennemäärän likaamien lattioiden pesusta leipomopisteen hygieeniseen puhdistukseen ja toimistojen ja saniteettitilojen siivoukseen.
Nopeaa kuivumista
Pinnat, jotka likaantuvat nopeasti ihmisten kävellessä ympäriinsä, täytyy pystyä siivoamaan viimeistä sopukkaa myöden. Kärcherin ratkaisuilla peset aseman kaupan, toimistotilojen ja WC:iden lattiat tavalla, joka kuivuu nopeasti ja estää näin liukastumisia.
Taattua hygieniaa
Leipomopisteet täytyy puhdistaa elintarvikealan tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Kärcherin puhdistusratkaisut takaavat moitteettoman hygienian. Ja jottei asiakkaidesi tarvitsisi turhia odotella sillä aikaa, kun työntekijät siivoavat, puhdistustyöt voidaan sisällyttää leipomon normaaliin toimintaan.
Helppoa imurointia
Koska kylmä- ja pakkasketjut eivät saa katketa missään tilanteessa, Kärcher tarjoaa tehokkaita imureita sulamisveden ja jäähdytyslaitteiden nesteiden imurointiin laitteiden ollessa päällä.
Puhdas etupiha on kutsuva etupiha
Ensivaikutelma ratkaisee. Tämä on erityisen totta aseman edustan kohdalla, sillä se on ensimmäinen asia, jonka asiakkaat näkevät autoa tankatessaan. Kärcherin avulla pidät huoltoasemasi tahrattoman puhtaana. Tehokkailla koneillamme puhdistat hygieenisesti polttoainepumput, poistat asfaltilta öljyiset ja liukkaat tahrat ja lakaiset irtoroskat siististi pois. Jos asema on puhdas, ihmiset haluavat asioida siellä toistekin.
Öljyvapaat tiet
Etupihan öljyläikät ja nokinen lika ovat jatkuva riesa. Suurien piha-alueiden puhdistukseen Kärcher suosittelee korkeapainepesuria, joka on varustettu pintapesurilla.
Yhtäjaksoista puhtautta
Sähkökäyttöisillä korkeapainepesureilla puhdistat turvallisesti niin polttoainepumput, aseman kyltit kuin roskasäiliötkin.
Puhdista laajatkin alueet vaivatta
Olipa ongelma sitten syksyn lehdet, tielika tai hiekoitussora, Kärcheriltä löytyy siihen innovatiivinen lakaisukeino, jolla suuretkin alueet puhdistuvat tuossa tuokiossa. Tehokas rikkalapioperiaate, jossa laitteen alle menevä lika "kipataan" roskasäiliöön, on esimerkki ominaisuudesta, joka helpottaa työtä ja minimoi pölyämistä.
Hyvin pidetty autopesula
Kärcherin tuotteilla pidät autopesulasi kiiltävänä ja laitteesi kunnossa. Tuotteissamme ei käytetä kaakeleita vahingoittavaa fluorihappoa. Pesuaineistamme ei myöskään jää pesulan käyttöveteen mitään haitallisia kemikaaleja.
Kärcherin autopesula – erinomaista palvelua
Autojen pesussa tärkeintä on tietenkin erinomainen lopputulos. Kärcherillä tähän sisältyy asiakkaiden tahrattomien autojen lisäksi myös hyvät myyntitulokset huoltoaseman pitäjälle. Kärcher asettaa standardit kokonaisvaltaisille ajoneuvojen puhdistusjärjestelmille: laajasta tuotevalikoimastamme löytyy sekä yksittäisiä, tilaasäästäviä itsepalveluimureita että ammattitasoisia autonpesukoneita – ja kaikkea siltä väliltä.
Laadukasta ja kustannustehokasta puhtautta
Jos etsit hellävaraisia keinoja ajoneuvojen pesuun huoltoasemallasi, kelpaisiko täysin automaattinen autopesula alhaisilla investointikustannuksilla ja kilpailukykyisillä käyttökustannuksilla? Kärcherin autonpesukoneita on saatavana useissa eri teholuokissa ja väreissä, ja ne voidaan mukauttaa huoltoasemaasi käyttävien ajoneuvojen (esim. autot, rekat) tarpeisiin. Autonpesukoneiden ja itsepalveluimurien yhdistelmällä asiakkaasi voivat puhdistaa autonsa perinpohjaisesti niin sisältä kuin ulkoakin.
Tuottoisaa itsepalvelua
Korkeapaineteknologian keksijältä tulevat myös viimeisintä huutoa olevat, itsepalvelu-periaatteella toimivat pesujärjestelmät: vedenpehmennys- ja osmoosijärjestelmä takaa tahrattoman ja kestävän lopputuloksen, ja kuiva vaahto hoitaa ja puhdistaa pintoja pienemmällä vedenkulutuksella.
Autot puhtaaksi myös sisäpuolelta
Kärcherillä on tarjota myös erityisesti tarkoitusta varten kehitettyjä itsepalveluimureita, joilla asiakkaasi voivat puhdistaa myös autojensa sisäpuolen sekä hellävaraisesti että perinpohjaisesti. Itsepalveluimurit ovat loistava tapa kerätä lisätuloja.
Laajenna toimintaasi laitemyyntiin ja -vuokraukseen
Huoltoasemien ydintoiminta ei ole enää pelkästään polttoaineenmyyntiä, vaan monipuolista palvelujen tarjontaa. Siksi lisäpalvelut, kuten erikoistuneiden puhdistuslaitteiden vuokraaminen kotitalouksille, puhdistusaineiden myynti ja muiden puhdistuspalvelujen tarjoaminen, voivat muodostaa tärkeän kilpailuedun hyvin kilpailluilla huoltoasemamarkkinoilla. Kärcherin tunnustetusti laadukkaan ja laajan tuotevalikoiman avulla voit monipuolistaa liiketoimintaasi – ja kasvattaa liikevaihtoasi.
Markkinointia yhteistyössä
Asiantuntevaa neuvontaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien: Kärcher tarjoaa kattavaa markkinointitukea ja toimittaa asiakkailleen näytteillepano- ja markkinointimateriaalia, sekä neuvoo siinä, millaisia Kärcher-tuotteita heidän kannattaa asemillaan tarjota.
Loistavaa laatua
Testattua ja hyväksi havaittua: konevalikoimamme ylivoimainen laatu näkyy konkreettisesti koneidemme saavuttamassa testimenestyksessä. Myös miljoonat tyytyväiset asiakkaat ympäri maailmaa voivat todistaa Kärcher-koneiden luotettavan pesutehon ja Kärcherin tarjoaman erinomaisen asiakaspalvelun puolesta. Käytä positiivista imagoamme hyödyksesi myös omassa toiminnassasi!
Asiakaspalvelukoulutusta
Jos pystyy vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin seikkaperäisesti, myynti paranee varmasti. Tästä syystä Kärcher järjestää Kärcher Akatemiassa koulutuksia, joissa opetamme halukkaille, kuinka kaikkia järjestelmiämme käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja jaamme käytännön vinkkejä puhdistusaineiden käyttöön.