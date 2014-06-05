Huoltoasemat

Tankki täynnä puhtautta. Huoltoaseman rooli on nykyaikana muuttunut valtavasti. Ennen asemat toimivat pelkkinä polttoaineen myyjinä, mutta nykyään ne ovat monipuolisia palvelukeskuksia, joiden tiloista löytyy usein niin kauppa (joka saattaa olla auki yötä myöden), tuoretta ruokaa tarjoava ravintola kuin autopesulakin. Tällaisen kirjavan palvelupaketin ylläpito vaatii monipuolisia siivoustoimia, jotta asiakkaat haluavat palata asemalla asioimaan toisen ja kolmannenkin kerran. Kärcherillä on tarjota hyviä ratkaisuja kaikille näille alueille, ja olemmekin siis juuri oikea puhdistuksen yhteistyökumppani kelle tahansa huoltoasemanpitäjälle. Tässä osiossa voit tutustua Kärcherin kattavaan tuotevalikoimaan.