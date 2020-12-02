Maatalouden siivousratkaisut

Kärcherin kokonaisvaltaiset ja tehokkaat maatalouden siivousratkaisut.

Kärcherin kokonaisvaltaiset ja tehokkaat puhdistusratkaisut maatalouteen.

Vaatimus puhdaudesta kaikilla osa-alueilla

Puhtauden ja hygienian korkeiden standardien noudattaminen päivittäisessä puhtaanapidossa mahdollistaa kestävän menestyksen. Esimerkiksi
karjanhoidossa erinomainen hygieniataso vähentää eläinten terveysriskejä ja lääkekustannuksia. Rakennuksissa ja koneissa puhtaus taas katkaisee tartuntaketjut, lisää käyttöikää, alentaa ylläpitokustannuksia ja auttaa säilyttämään arvoa. Myös tilalla työskentelevät ihmiset hyötyvät terveellisemmistä ja turvallisimmista työoloista.

Maatalouden osa-alueet

Sikojen kasvattaminen

 

Siipikarjan kasvattaminen

 

Lypsylehmät ja karjan kasvattaminen

 

Erikoispuhdistus

 

Muu maatalous

Kalankasvatus

Kalankasvatus

Kalaa ei voida kasvattaa menestyksekkäästi ilman korkeaa bioturvallisuustasoa. Olipa kyseessä nuorten kalojen kasvattaminen tai kuljettaminen – tai jopa täysikasvuisten kalojen käsittely – vähämikrobinen ympäristö kalastuksessa ja vesiviljelyssä on olennaista kestävän tuoton ja taloudellisen menestyksen kannalta.

Metsänhoito

Metsänhoito

Metsänhoidossa käytettävät koneet ja laitteet altistuvat äärimmäiselle rasitukselle joka ikinen päivä. Valikoimamme keskittyy perusteelliseen puhdistukseen ja hoitoon, jota ne vaativat käyttökelpoisuutensa ja arvon säilyttämiseksi.