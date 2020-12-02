Maatalouden siivousratkaisut

Kalankasvatus

Kalaa ei voida kasvattaa menestyksekkäästi ilman korkeaa bioturvallisuustasoa. Olipa kyseessä nuorten kalojen kasvattaminen tai kuljettaminen – tai jopa täysikasvuisten kalojen käsittely – vähämikrobinen ympäristö kalastuksessa ja vesiviljelyssä on olennaista kestävän tuoton ja taloudellisen menestyksen kannalta.