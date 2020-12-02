Maatalouden siivousratkaisut
Kärcherin kokonaisvaltaiset ja tehokkaat maatalouden siivousratkaisut.
Vaatimus puhdaudesta kaikilla osa-alueilla
Puhtauden ja hygienian korkeiden standardien noudattaminen päivittäisessä puhtaanapidossa mahdollistaa kestävän menestyksen. Esimerkiksi
karjanhoidossa erinomainen hygieniataso vähentää eläinten terveysriskejä ja lääkekustannuksia. Rakennuksissa ja koneissa puhtaus taas katkaisee tartuntaketjut, lisää käyttöikää, alentaa ylläpitokustannuksia ja auttaa säilyttämään arvoa. Myös tilalla työskentelevät ihmiset hyötyvät terveellisemmistä ja turvallisimmista työoloista.
Maatalouden osa-alueet
Muu maatalous
Kalankasvatus
Kalaa ei voida kasvattaa menestyksekkäästi ilman korkeaa bioturvallisuustasoa. Olipa kyseessä nuorten kalojen kasvattaminen tai kuljettaminen – tai jopa täysikasvuisten kalojen käsittely – vähämikrobinen ympäristö kalastuksessa ja vesiviljelyssä on olennaista kestävän tuoton ja taloudellisen menestyksen kannalta.
Metsänhoito
Metsänhoidossa käytettävät koneet ja laitteet altistuvat äärimmäiselle rasitukselle joka ikinen päivä. Valikoimamme keskittyy perusteelliseen puhdistukseen ja hoitoon, jota ne vaativat käyttökelpoisuutensa ja arvon säilyttämiseksi.