Terveydenhuoltosektori
Täydellistä hygieniaa tehokkaasti.Jotta kiireisten sairaaloiden ja klinikoiden arki sujuisi mutkattomasti, tarvitaan modernia hygieniaa ja tehokkuutta. Hygieenisen ympäristön ylläpito on elintärkeää, ja erityisesti tulee estää sairaalabakteerien ja muiden pöpöjen leviäminen noudattamalla perinpohjaista huolellisuutta ja puhtautta. Jokainen sairaalan osasto vaatii omanlaisiaan siivousratkaisuja aina pienistä suuriin alueisiin ja keittiöistä leikkaussaleihin asti. Kiireisissä sairaaloissa ja klinikoilla ylläpitosiivouksen tehokkuus korostuu, koska kunnon syväpuhdistukselle jää harvoin tarpeeksi aikaa. Tiukkenevat hygieniastandardit ja kasvavat kustannukset ja kilpailu tekevät siivouksesta haasteellista. Kärcher tarjoaa ammattimaisia ja tehokkaita puhdistusjärjestelmiä, jotka ovat omiaan vastaamaan näihin haasteisiin. Tarjoamme myös yksilöllisesti räätälöityjä palvelupaketteja kaikenlaiseen puhdistukseen.
Kulkuväylät – puhtaita ja turvallisia
Sisäänkäyntien, käytävien ja osastojen jatkuva liikenne ei jätä siivoukselle paljoakaan aikaa. Näissä olosuhteissa on tärkeää löytää tasapaino ylläpitosiivouksen, välisiivouksen ja syväpuhdistuksen välillä. Kaikille lattiatyypeille, koville pinnoille ja matoille soveltuvat tuotteemme tarjoavat perinpohjaista puhtautta, säilyvää arvoa, pölyn ehkäisyä ja turvallisuutta. Kärcherillä hygienia tulee aina ensin.
Matot puhtaaksi nopeasti
Kun aika ei riitä kokolattiamattojen kuivaamiseen tai syväpuhdistukseen, tulee avuksi Kärcher-järjestelmä, johon kuuluu kaksitelainen BRC 45/45 C -matonpuhdistuslaite ja iCapsol RM 768 -puhdistusaine. Tällä yhdistelmällä saadaan aikaan huipputuloksia ja kokolattiamatto jää sen verran kuivaksi, että se on käyttövalmis vain 20 minuutin päästä puhdistuksesta.
Juuri sopiva sisäänkäynneille
B 90 -yhdistelmäkone on suunniteltu laajojen lattiapintojen puhdistukseen. Koneessa on esilakaisutoiminto irtoroskia varten. Mikroskooppisia timantteja sisältävä puhdistustyyny antaa kivilattioille pitkäikäistä kiiltoa. Hiljaisen kuiskaustoimintonsa ansiosta B 90:tä voi käyttää myös osastoilla, joissa on potilaita.
Kätevä ja nopea myös käytävillä
BD 50/40 RS on luokkansa ketterin laite. Tämän seisten ajettavan koneen päältä avautuu hyvä näkymä puhdistettaville käytäville. Helppo hypätä kyytiin ja pois aina tarpeen mukaan. Tehokas ratkaisu kovien pintojen päivittäiseen ylläpitosiivoukseen.
Tehokkuus on monipuolisuudesta kiinni
B 60 -yhdistelmäkone KIK-avainjärjestelmällä on täysin muokattavissa, ja sen tankinhuuhtelutoiminto takaa sen, että lattioiden lisäksi myös itse kone pysyy hygieenisena. eco!efficiency-tilassa harjanopeus ja imuteho lasketaan kevyelle lialle sopivalle tasolle.
Luokkansa hiljaisin imuri
T12/1 eco!efficiency -imuri HEPA-suodattimella on suunniteltu täyttämään osastojen hygieniavaatimukset. Perusmalliin verrattuna 5 dB(A) hiljaisempi käynti tarkoittaa käytännössä 70 % vähennystä laitteen melutasossa.
Lika pois kiillottamalla
Asianmukaisella puhdistusaineella varustettu BDP 43/450 C Adv -lattianhoitokone on aikaa säästävä ratkaisu lattian jälkien ja ohuiden likakerrosten poistoon. Erittäin kätevä vilkkaissa tiloissa, joissa perusteellinen siivous ei ole mahdollista.
Saniteettitilat – puhdistusta syvälle saumoihin ja sopukoihin
Käsin pesemisen rajat tulevat usein vastaan, kun saniteettitilojen liukastamattomilta lattioilta pitäisi poistaa kalkkisaostumat, ihon öljyt ja kosmeettisten aineiden jäämät. Bakteerien leviämisen estäminen on erittäin tärkeää kaikkialla, missä on karkeapintaiset lattiat, rajatusti tilaa ja korkeat hygieniavaatimukset, kuten esimerkiksi WC:issä, kylpyhuoneissa, suihkuissa ja pukuhuoneissa. Pienikokoisten ja tehokkaiden Kärcher-puhdistuskoneiden säännöllinen käyttö takaa, että näiden tilojen lattiat pysyvät puhtaina aina saumojen pohjia ja nurkkien sopukoita myöden.
Optimaalista välisiivousta
BR 30/4 C -yhdistelmäkone puhdistaa kulmat, kaarteet ja matalien kalusteiden aluset. Tämä mikrokuituisella telaharjalla varustettu kone on omiaan puhdistamaan haituvat ja karvat kivilaattalattioilta. Erinomainen laite hygieenisesti vaativien tilojen tai märkätilojen puhdistukseen (esim. vesisynnytystilat).
Optimaalista syväpuhdistusta hygieniaa vaativiin tiloihin
BDS 43/180 C Adv -lattianhoitokone on oiva laite keskeytyksettömään käyttöön: korkeuden säätö tuo kahvaan ergonomiaa ja kaksiputkinen rakenne mahdollistaa helpon käytettävyyden täydelläkin teholla. Kone menee kasaan tilan säästämiseksi.
Juuri sopiva karkeapintaisille lattioille
BR 40/10 -yhdistelmäkone telaharjateknologialla puhdistaa syvältä saumoista ja sopukoista ja harjaa ja imee yhdellä kertaa. Pitää hygieenisesti herkät alueet hyvin puhtaana.
Armoton lialle – puhdistaa saumat ja sopukat
DE 4002 -höyrypuhdistin on vastaus suihkun pinttyneisiin saippuajäämiin. Erityisen näppärä kohdissa, joihin moppi ei yllä. Sauma ja sopukka -setillä puhdistus on hellävarainen niin puhdistettaville pinnoille kuin ympäristöllekin.
Tehokkaaksi todettua imua
Sairaaloissa sattuu niin pieniä kuin suuriakin läikkymisiä joka päivä. Märkä- ja kuivaimurit, kuten NT 48/1, ovat juuri oikeita laitteita isojen vesimäärien poistoon ja ne toimivat erityisen hyvin yhdessä lattianhoitokoneiden kanssa.
Hoitotilat – maksimoitua hygieniaa
Steriileissä tiloissa, kuten leikkaussaleissa ja laboratorioissa, siivoaminen vaatii puhdistusjärjestelmältä paljon. Tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää mahdollisimman korkea hygienian taso, jotta sairaalatartunnoilta vältyttäisiin. Näissä tiloissa käytettyjen puhdistuskoneiden tulee täyttää tiukat hygienianormit. Lisäksi siivousta vaikeuttaa se, että tilat ovat usein kovassa käytössä, jolloin lattioiden pesulle ei jää kamalasti aikaa, eikä tiloissa ole liioin ylimääräistä tilaakaan.
Nopeampi on parempi
Täydellisesti kiillotetut lattiat ovat äärimmäisen tärkeitä tiloissa, joissa lattiapintoihin kohdistuu suurta mekaanista jännitystä ja ne joutuvat tekemisiin aggressiivisten aineiden, kuten desifiointiaineiden, kanssa. Ultranopea BDP 50/1500 -kiillotuskone on omiaan vilkasliikenteisille lattioille ja sen kiillotuslevy kohdistaa itsensä automaattisesti epätasaisilla lattioilla.
Nopeasti paikalla ja nopeasti valmista
Monipuolinen BD 40/12 -yhdistelmäkone on mopin älykäs vaihtoehto. Sen saa pesuvalmiiksi nopeasti, ja se jättää jälkeensä loistavan pesutuloksen, joka kuivuu nopeasti. Tämä pieni akkukäyttöinen kone on erittäin helppo liikutella, joten se sopii erityisen hyvin ahtaiden tilojen ylläpitosiivoukseen.
Kasvaviin vaatimuksiin
Lattioiden puhdistaminen kudoslaboratorioissa, joissa käytetään paljon lattiavahaa, on aikaa vievää puuhaa, mutta se on myös työturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Jotta vaikeasti poistettava vaha saadaan irti, tarvitaan erikoisvarusteltu järjestelmä, joka koostuu sopivasta puhdistuskoneesta ja -aineesta. Tällaisen järjestelmän muodostavat esimerkiksi BR 40/10 -yhdistelmäkone, jonka kaksi itsensäpuhdistavaa telaharjaa pyörivät vastakkaisiin suuntiin, sekä intensiivinen RM 750 syväpuhdistusaine, joilla lattiat saadaan puhtaiksi ja turvallisiksi.
Täydellisiä koneita leikkaussaleihin
B 40 W -yhdistelmäkone täyttää korkeimmatkin vaatimukset. Se on lisäksi helppokäyttöinen ja hiljainen, joten sitä voidaan käyttää milloin vain. Säiliönhuuhtelujärjestelmä estää tartuntoja. Huoltoa kaipaamattomat akut takaavat huolettoman käytön. Kompaktin rakenteensa ja liikuteltavuutensa ansiosta B 40 sopii erinomaisesti myös leikkaussalien lattioiden puhdistukseen.
Hiljainen, mutta armoton pölylle
Kun vaatteita joudutaan vaihtamaan paljon, syntyy paljon pölyä. T 15/1 -imuri tuottaa ääntä vain 56 dB(A) ja on siis luokkansa hiljaisin imuri, jota voidaan käyttää huoletta mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Imurissa on standardimallinen HEPA-suodatin.
Keittiöt – herkullisen puhdasta
Ruuan valmistaminen sairaalan potilaille ja henkilökunnalle asettaa korkeita vaatimuksia hygienialle. Kärcher tarjoaa ruuan valmistus-, varasto- ja tarjoilutilojen puhdistukseen kokonaisvaltaisen, erikoistuneita koneita ja laitteita sisältävän puhdistusjärjestelmän, joka täyttää kaikki hygienianormit ja HACCP-järjestelmän vaatimukset. Järjestelmämme kattaa kaikki puhdistustehtävät keittiön työpisteiden puhdistuksesta tarjoilukärrien pesuun ja poistaa niin pinttyneen kuin karkeankin lian. Tehokas myös erittäin karkeapintaisille lattioille.
Saumat ja sopukat syväpuhtaaksi telaharjoilla
Litteä ja pienikokoinen BRS 40/100 yltää helposti myös keittiökaappien alle. Tätä telaharjoilla varustettua konetta voi käyttää lattianhoitokoneen sijasta karkeapintaisilla laattalattioilla.
Korkeaa painetta keittiössä
Korkeapainepesu integroidulla imutoiminnolla sopii keittiön puhdistamiseen mainiosti. FRV 30 -tasopuhdistin puhdistaa ja imuroi samalla kertaa. Yhdessä rasva-, öljy- ja proteiinilian poistoon kehitetyn RM 731 -puhdistusaineen kanssa se on tehokas lialle, mutta hellä puhdistettaville pinnoille.
Puhdasta korkealla ja matalalla
B 40 W -yhdistelmäkone on kehitetty HACCP-periaatteiden mukaisesti, ja se tarjoaa optimaalisia puhdistustuloksia laajoilla alueilla. Koneen telaharjassa on erikoiset harjakset, joiden avulla se puhdistaa vaivatta myös liukastamattomat laattalattiat. DOSE-järjestelmä puolestaan hoitaa puhdistusaineen optimaalisen annostelun.
Kanttiinien ammattilainen
Sairaaloiden kanttiinit ovat kovassa käytössä ja keräävät paljon likaa, kuten kahvitahroja, rasvaisia tahroja ja proteiiniperäistä likaa. BD 40/12 C poistaa vaikeankin lian nopeasti ja perinpohjaisesti kivilaattalattioilta. Kokonsa ansiosta se pääsee myös paikkoihin, joihin isoilla koneilla ei ole asiaa.
Toimistot ja kokoustilat – puhtautta syvälle kuituihin asti
Sairaaloiden toimistoissa ja kokoustiloissa saatetaan käyttää parkettilattioita tai kokolattiamattoja. Jotta nämä laadukkaat materiaalit pysyvät hyväkuntoisina, tarvitaan erityisiä puhdistusjärjestelmiä, joilla pystytään puhtauden lisäksi takaamaan myös hyvä hygienian taso ja estämään bakteerien leviäminen – lika ja bakteerit kun eivät tee eroa kliinisten tilojen ja toimistojen välillä.
Kuiskauksen hiljaista yleiskäyttöä
Kuivaimurimme, kuten T 15/1, ovat täydellisiä laitteita päivittäiseen ylläpitosiivoukseen – pölypussilla tai ilman. Imurimme poistavat lian ja roskat matoilta ja laminaatti- ja PVC-lattioilta perinpohjaisesti ja vaivattomasti.
Jokapaikanhöylä kaikille pinnoille
Imuroiva harjauskone CV 60/2 mukautuu automaattisesti mihin tahansa lattiatyyppiin. Kovista lattioista kokolattiamattoihin ja takaisin – eikä tähän tarvita edes mitään lisävarusteita. Tässä koneessa helppokäyttöisyys kohtaa äärimmäisen ketteryyden ja monipuolisuus suorituskyvyn: koneen ominaisuuksiin kuuluvat vastakkain pyörivät telaharjat, sivuharja, imuputki ja valinnainen HEPA-suodatin. Lisävarustesarjalla varustettu CV 60/2 pystyy puhdistamaan myös hankalasti saavutettavat paikat. Koneessa on myös kätevä säilytystila varusteille ja laturille.
Perinpohjaista puhtautta
Kokolattiamatot joutuvat koville joka päivä. Siksi siivouksen ammattilaiset luottavat Kärcherin tekstiilipesureihin. Nämä jykevät ja monipuoliset koneet on suunniteltu syväpuhdistukseen, välipuhdistukseen ja yksittäisten tahrojen poistoon matoilta ja tekstiilipinnoilta. Koneitamme voi käyttää myös pystysuuntaisten kaihtimien ja verhoilujen syväpuhdistukseen. Sopivilla lisävarusteilla niillä voi puhdistaa myös kaakeleita ja ikkunoita.
Vääntö voittaa lian
Kärcherin akkukäyttöiset kiillotuskoneet, kuten pienikokoinen BDP 43/1500 C, luovat suuren vääntövastuksen, joka saa lattiat kiiltämään vielä piirun verran kirkkaammin. Pölyn samanaikainen imurointi helpottaa työskentelyä. Tämä teknologia on myös erittäin kestävää ja helppoa huoltaa.
Erinomaista suorituskykyä joka paikkaan
On tietenkin hyvä, että sairaalan piha-alueet jättävät siistin vaikutelman, mutta ympärivuotinen sairaalainfastruktuurin kunnossapito on tärkeää myös sairaalan päivittäisten rutiinien onnistumisen ja turvallisuuden kannalta. Tämä pätee erityisesti ambulanssien kulkureitteihin ja potilaiden ja henkilökunnan sisäänkäynteihin. Myös monikerroksisten parkkihallien ja viheralueiden puhtaanapito on tärkeää. Kärcherin lakaisukoneet tuovat näihin hommiin tehoa ja monipuolisuutta. Pelkän lakaisun lisäksi koneemme tarjoavat myös märkä- ja kuivapuhdistusta, ruohon leikkuuta, lehtien keräystä ja kokonaisvaltaista talvikunnossapitoa.
Oikealla kaistalla
Monikerroksiset parkkihallit asettavat usein kovia vaatimuksia yhdistelmäkoneille: laaja puhdistettava pinta-ala, karkeaa ja hankalaa likaa ja jyrkkiä ramppeja. Kärcher BR 100/250 R on juuri oikea kone tähän tarkoitukseen: sen jykevä teräsrunko on suunniteltu raskaaseen käyttöön jopa 15 % kaltevilla pinnoilla. Suuri vesisäiliö ja tehokas akku takaavat, että koneella voi työskennellä yhtäjaksoisesti pitkiäkin aikoja.
Voiko puhtaanapito olla tämän helpomaa?
Kompakti ja erittäin ketterä KM 75/40 W puhdistaa pienet ja keskisuuret alueet perinpohjaisesti ja vaivatta. Tätä itsevetävää imulakaisukonetta ei tarvitse työntää voimalla, ja sen tehokas imuri huolehtii puhtaudesta ilman pölypilviä. Saatavana sekä tehokkaalla polttomoottorilla että kuiskauksen hiljaisella akulla sisäkäyttöä varten. Sisäkäyttöön on saatavana lisäksi antistaattinen matonlakaisusetti.
Tehokkuuden virstanpylväs
MC 50 -imulakaisukone todistaa jokapäiväisessä toiminnassaan sen, että taloudellisuus ja ekologisuus kulkevat käsi kädessä. Erittäin tehokas ja kompakti lakaisukone, joka on kaikin puolin ympäristöystävällinen. Innovatiivinen imujärjestelmä saavuttaa täyden imutehon jo 75 % moottorinopeudessa. Tuloksena on hiljaisempi käynti, alhaisempi kulutus, vähemmät päästöt ja pitkäikäisempi kone. MC 50:n päästöt alittavat jopa tiukan STAGE IIIA -päästöstandardin vaatimukset.
Helpottavaa kehitystä
Kärcher RM 90/60 R on kompakti päältäajettava imulakaisukone, jossa yhdistyvät erinomainen ajomukavuus, laajojen alueiden tehokas puhdistus ja automaattinen suodattimen puhdistus. Koneen käyttömukavuutta lisääviä ominaisuuksia ovat mm. säädettävä istuin ja ratti, sekä ylisuuret pyörät, jotka helpottavat käyttöä.
Ympärivuotiseen käyttöön
MC 50 Advanced tarjoaa optimaalista lakaisua ja ympärivuotista käyttövalmiutta. Varusteiden avulla koneen voi muuttaa muutamassa minuutissa esimerkiksi ruohonleikkurista lumiauraksi tai hiekoittajaksi.