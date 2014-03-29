Terveydenhuoltosektori

Täydellistä hygieniaa tehokkaasti.

Jotta kiireisten sairaaloiden ja klinikoiden arki sujuisi mutkattomasti, tarvitaan modernia hygieniaa ja tehokkuutta. Hygieenisen ympäristön ylläpito on elintärkeää, ja erityisesti tulee estää sairaalabakteerien ja muiden pöpöjen leviäminen noudattamalla perinpohjaista huolellisuutta ja puhtautta. Jokainen sairaalan osasto vaatii omanlaisiaan siivousratkaisuja aina pienistä suuriin alueisiin ja keittiöistä leikkaussaleihin asti. Kiireisissä sairaaloissa ja klinikoilla ylläpitosiivouksen tehokkuus korostuu, koska kunnon syväpuhdistukselle jää harvoin tarpeeksi aikaa. Tiukkenevat hygieniastandardit ja kasvavat kustannukset ja kilpailu tekevät siivouksesta haasteellista. Kärcher tarjoaa ammattimaisia ja tehokkaita puhdistusjärjestelmiä, jotka ovat omiaan vastaamaan näihin haasteisiin. Tarjoamme myös yksilöllisesti räätälöityjä palvelupaketteja kaikenlaiseen puhdistukseen.