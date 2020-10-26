Työmaasiivous - Puhtaassa työskentely on aina turvallisempaa

Mitä hyötyä on suorituskyvystä ilman luotettavuutta? Tai kestävyydestä ilman turvallisuutta? Rakentamisessa ja rakennustyömaalla tarvitset näitä kaikkia ominaisuuksia yhdessä koneessa. Jokaisessa koneessa. Kärcher Professional -puhdistuskoneemme vastaavat näihin vaatimuksiin. Vaikka jokainen rakennustyömaa on erilainen, niin yhteistä siellä työskenteleville on erilaiset vaarat kuten liukastumis- ja kompastumismahdollisuudet sekä pölyn ja kemikaalien aiheuttamat terveysriskit. Pelkkä kypärä ei tarjoa riittävää suojausta.