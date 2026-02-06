Akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Bp L (runkomalli)
Kompakti ja monipuolinen, akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap Bp soveltuu vaativaan ammattikäyttöön paikoissa, joissa ei ole ulkoista virtalähdettä. Ei sisällä akkua ja laturia.
Kompakti, kevyt ja monipuolinen: NT 22/1 Ap Bp on ensimmäinen vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri. Tehokas Kärcher Battery Power+ -akkutekniikka ja puoliautomaattinen suodattimen puhdistustoiminto takaavat pitkän käyttöiän täydellä imuteholla. Ihanteellinen liikkuvaan työhön ja kaikkiin työtehtäviin, joissa lattioilla olevat johdot ovat tiellä. Soveltuu monipuoliseen ammattikäyttöön paikoissa, joissa ei ole ulkoista virtalähdettä tai virran saaminen on hankalaa. Pölyluokka L. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).
Ominaisuudet ja edut
Tehokas 36 V / 7,5 Ah Kärcher Battery Power+ akku
- Yhdellä latauksella yli 30 minuutin käyttöaika imuroitaessa yhtäjaksoisesti täydellä teholla.
Akkupaikan suojakotelo
- Suojaa akkua lialta ja kosteudelta - varustettu tarkastusikkunalla.
Kevyt ja kompakti mitoiltaan
- Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Säiliötilavuus (l)
|22
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|70
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|57
|Alipaine (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Liitäntäteho (W)
|max. 575
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 150 (7,5 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Latausvirta (A)
|6
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|8,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|401 x 372 x 499
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Imuletkun tyyppi: imukahvalla
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 505 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
- Rakosuulake
- Laakasuodatin: Paperikuitu
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Turvallisuusluokitus: III
Videot
Käyttökohteet
- Puhdistamiseen ilman virtalähdettä
- Erittäin suosittujen alueiden puhdistukseen