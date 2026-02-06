Kompakti, kevyt ja monipuolinen: NT 22/1 Ap Bp on ensimmäinen vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu akkukäyttöinen märkä-kuivaimuri. Tehokas Kärcher Battery Power+ -akkutekniikka ja puoliautomaattinen suodattimen puhdistustoiminto takaavat pitkän käyttöiän täydellä imuteholla. Ihanteellinen liikkuvaan työhön ja kaikkiin työtehtäviin, joissa lattioilla olevat johdot ovat tiellä. Soveltuu monipuoliseen ammattikäyttöön paikoissa, joissa ei ole ulkoista virtalähdettä tai virran saaminen on hankalaa. Pölyluokka L. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).