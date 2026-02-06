Puzzi 2/1 Bp
Kompakti koko, erinomainen joustavuus ja paras puhdistustulos: tätä kaikkea on akkukäyttöinen Puzzi 2/1 -tekstiilipesuri. Ammattilaisen valinta liikkuvaan työhön ja nopeaan tahranpoistoon.
Puzzi-tekstiilipesuri/painehuuhtelukone on nyt saatavissa kompaktin kokoisena, akkukäyttöisenä versiona. Uuden Puzzi 2/1:n säiliökoko (1,7 / 2,9 l) on suunniteltu nopeaa reagointia ja ketterää liikuteltavuutta edellyttäviin kohteisiin. Kompaktin kokoinen akkulaite kulkee turvallisesti portaissa ja mahtuu hyvin siivousvaunuun. Imuturbiini ja vesimäärä on mitoitettu ammattikäyttöön, joten lika lähtee nopeasti irti samalla, kun vedenkäyttö ja pintojen kuivumiseen kuluva aika saadaan minimoitua. Pitkä imuletku, irrotettavat säiliöt, tukevat varusteiden kiinnityspisteet ja vaihtoakku mahdollistavat joustavan ja monipuolisen käytön sisätiloissa ja ajoneuvojen puhdistamisessa. Kalustesuutin on suoraan putken suulle kiinnitettävä malli, joka mahtuu kalusteiden kulmiin ja muihin ahtaisiin kohteisiin. Puzzi 2/1 toimii 36 V Battery Power+ -sarjan akulla, joka on yhteensopiva lukuisten muiden Kärcher-siivouslaitteiden kanssa. Tämä on runkomalli, johon akku ja laturi on hankittava erikseen. Suosituksena on pikalaturi 36/60 (2.445-045.0) ja noin 15 minuutin käyttöajan tarjoava 2,5 Ah akku (2.445-030.0). Suurempi, 6,0 Ah akku (2.042-022.0) mahdollistaa 37 minuutin käyttöajan yhdellä latauksella.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen puhdistustulosNopea tahranpoisto. Tehokas imuturbiini. Tasalaatuinen pesunesteen suihkutus.
Kompakti suunnittelu ja helppo liikuteltavuusMahtuu kääntymään pienessäkin tilassa ja mahdollistaa ahtaiden kohteiden puhdistamisen. Johdottomuus mahdollistaa joustavan käytön kaikissa siivouskohteissa. Kulkee ketterästi mukana ja mahtuu varastoitaessa pieneenkin tilaan.
Kestävät, ammattikäyttöön suunnitellut varusteetImuturbiinin kestävä rakenne mahdollistaa 1000 tunnin huoltovälin. Kestävä ja luotettava kalvopumppu. Kompaktin kokoinen ja kestävä kalustesuutiin.
Täysi yhteensopivuus Kärcher 36 V -akkusarjan kanssa
- Yhteensopivuus Kärcher 36 V Battery Power -akkujen ja latureiden kanssa.
- Reaaliaikanäyttö kertoo akun jäljellä olevan työskentelyajan minuutteina.
- Tehoakku on nopeasti vaihdettavissa.
Selkeä käyttöliittymä
- helppokäyttöinen, värikoodattu pikavalintakiekko.
- Ergonominen kalustesuutin vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta.
- Säiliöiden pikakiinnitys nopeuttaa käyttöönottoa ja puhdistamista.
Ergonomisesti muotoiltu, lyhyt kalustesuutin
- Kestävä rakenne mahdollistaa käytön haastavissa ja ahtaissa kohteissa kuten ajoneuvojen sisätiloissa.
- Optimaalinen vesimäärä mahdollistaa nopean kuivumisen.
- Käsisuutin mahdollistaa ergonomisen otteen kahdesta eri kohdasta.
Helppo kuljettaa
- Tukeva kantokahva laitteen päällä.
- Kulkee yhden käden otteella turvallisesti myös portaikoissa.
- Akkulaite mahdollistaa joustavan käytön ajoneuvoja ja ulkokalusteita puhdistettaessa.
Irrotettavat säiliöt
- Säiliöt kiinnittyvät tukevasti ja tiiviisti paikoilleen.
- Nopeasti täytettävät ja huuhdeltavat säiliöt.
- Likavesisäiliön kiinnitys ja muotoilu mahdollistaa sen helpon puhdistamisen.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Varusteiden kiinnitys tukevasti yhdelle sivulle.
- Varusteet kulkevat aina koneen mukana eivätkä katoa.
- Nopeasti käyttövalmis paketti.
Saatavana useita eri pesuainevaihtoehtoja
- Säiliöissä kerrotaan niidne täyttöohje.
- Nopea ja täsmällinen tahranposto matoilta ja tekstiilihuonekaluista.
- Pesu ottaa lian mukaansa ja imeytyy likavesisäiliöön.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|1,7 / 2,9
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|16
|Alipaine (kPa)
|16
|Suihkutusmäärä (ml/min)
|350
|Suihkutuspaine (MPa)
|0,16 - 0,22
|Imuturbiinin teho (W)
|350
|Pumpun teho (W)
|4
|Liitäntäteho (W)
|350
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|72
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 30
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|Normaali tila: / 46 (7,5 Ah) Normaali tila: / 37 (6,0 Ah)
|Latausvirta (A)
|6
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|410 x 235 x 250
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Vedensyöttöletku: 1.9 m
- Lyhyt, kahvalla varustettu kalustesuulake.
- Puhdasvesisäiliö
- Likavesisäiliö
- Puhdistusaineet: RM 764 N, 125 ml
Ominaisuuksia
- Letkunpidike
- Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Suutinkärki: Kalustesuulake, oranssi
Videot
Käyttökohteet
- Tahranpoisto matoilta ja tekstiilipinnoitetuista kalusteista.
- Mattojen täsmäpuhdistus tarpeen mukaan
- Autojen istuinten ja lattiamattojen nopea tahranpoisto
- Sopii kaikille tekstiilipinnoille