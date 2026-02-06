Puzzi-tekstiilipesuri/painehuuhtelukone on nyt saatavissa kompaktin kokoisena, akkukäyttöisenä versiona. Uuden Puzzi 2/1:n säiliökoko (1,7 / 2,9 l) on suunniteltu nopeaa reagointia ja ketterää liikuteltavuutta edellyttäviin kohteisiin. Kompaktin kokoinen akkulaite kulkee turvallisesti portaissa ja mahtuu hyvin siivousvaunuun. Imuturbiini ja vesimäärä on mitoitettu ammattikäyttöön, joten lika lähtee nopeasti irti samalla, kun vedenkäyttö ja pintojen kuivumiseen kuluva aika saadaan minimoitua. Pitkä imuletku, irrotettavat säiliöt, tukevat varusteiden kiinnityspisteet ja vaihtoakku mahdollistavat joustavan ja monipuolisen käytön sisätiloissa ja ajoneuvojen puhdistamisessa. Kalustesuutin on suoraan putken suulle kiinnitettävä malli, joka mahtuu kalusteiden kulmiin ja muihin ahtaisiin kohteisiin. Puzzi 2/1 toimii 36 V Battery Power+ -sarjan akulla, joka on yhteensopiva lukuisten muiden Kärcher-siivouslaitteiden kanssa. Tämä on runkomalli, johon akku ja laturi on hankittava erikseen. Suosituksena on pikalaturi 36/60 (2.445-045.0) ja noin 15 minuutin käyttöajan tarjoava 2,5 Ah akku (2.445-030.0). Suurempi, 6,0 Ah akku (2.042-022.0) mahdollistaa 37 minuutin käyttöajan yhdellä latauksella.