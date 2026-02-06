Kärcher BVL 5/1 -reppuimuri on varma valinta kaikkeen liikkuvaan työhön, ahtaisiin kohteisiin ja tiloihin joissa pistorasiat ovat hankalasti saatavilla. Elokuvateatterit, lentokoneet, bussit, junat, hissit, tuulikaapit ja rappukäytävät saadaan siivottua reppuimurin avulla nopeasti ja vaivattomasti. Uuden rakenteen myötä imuri on saatu todella kevyeksi. EPP-materiaalista valmistettu runko takaa vääntöjäykän rakenteen samalla, kun selkäosaan kohdistuva paino on alle 4,6 kg. Patentoitu kantojärjestelmä Air Stream Comfort tekee käsittelystä helppoa. Se myös vaimentaa tärinää ja vähentää lämmön siirtymistä selkään. Kantolaite voidaan helposti säätää eri käyttäjille istuvaksi. Lisäksi säiliöosa on käännettävissä oikea- ja vasenkätiselle sopivaksi. HEPA 14 -suodatin on saatavilla lisävarusteena. Kaikkia imurin toimintoja ohjataan suoraan vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista. Tehokkaan imuturbiinin ansiosta useimmat työ hoituvat eco!efficiency-asetuksella, joka pienentää käyntiääntä ja tarjoaa pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella. Kärcher Battery Power+ -akku takaa maksimaalisen imutehon, huolettoman lataamisen ja erittäin pitkän käyttöiän. Akku ja laturi ovat yhteensopivia muiden36 V Battery Power+ -akkutuotteiden kanssa. Tässä malliversiossa toimitus ei sisällä akkua ja laturia. Suositeltavat varusteet: 6,0 Ah akku (2.042-022.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).