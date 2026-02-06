BVL 5/1 Bp (runkomalli)
Akkukäyttöinen reppuimuri, joka tarjoaa huippukevyen rakenteen ja luokkansa parhaan imutehon. Säädettävissä oikea- ja vasenkätiselle sopivaksi. Tämä malliversio on ilman akkua ja laturia.
Kärcher BVL 5/1 -reppuimuri on varma valinta kaikkeen liikkuvaan työhön, ahtaisiin kohteisiin ja tiloihin joissa pistorasiat ovat hankalasti saatavilla. Elokuvateatterit, lentokoneet, bussit, junat, hissit, tuulikaapit ja rappukäytävät saadaan siivottua reppuimurin avulla nopeasti ja vaivattomasti. Uuden rakenteen myötä imuri on saatu todella kevyeksi. EPP-materiaalista valmistettu runko takaa vääntöjäykän rakenteen samalla, kun selkäosaan kohdistuva paino on alle 4,6 kg. Patentoitu kantojärjestelmä Air Stream Comfort tekee käsittelystä helppoa. Se myös vaimentaa tärinää ja vähentää lämmön siirtymistä selkään. Kantolaite voidaan helposti säätää eri käyttäjille istuvaksi. Lisäksi säiliöosa on käännettävissä oikea- ja vasenkätiselle sopivaksi. HEPA 14 -suodatin on saatavilla lisävarusteena. Kaikkia imurin toimintoja ohjataan suoraan vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista. Tehokkaan imuturbiinin ansiosta useimmat työ hoituvat eco!efficiency-asetuksella, joka pienentää käyntiääntä ja tarjoaa pidemmän käyttöajan yhdellä latauksella. Kärcher Battery Power+ -akku takaa maksimaalisen imutehon, huolettoman lataamisen ja erittäin pitkän käyttöiän. Akku ja laturi ovat yhteensopivia muiden36 V Battery Power+ -akkutuotteiden kanssa. Tässä malliversiossa toimitus ei sisällä akkua ja laturia. Suositeltavat varusteet: 6,0 Ah akku (2.042-022.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).
Ominaisuudet ja edut
Huippukevyt, johdoton reppuimuriKestävä ja entistä kevyempi rakenne EPP-materiaalista tehdyn rungon ansiosta Ergonomista työskentelyä. Helppo kuljettaa työpisteestä toiseen.
Materiaalina vaahdotettua polypropeenia (EPP)Kestävä rakenne takaa laitteelle pitkän käyttöiän. Ultrakevyt rakenne. Pitkälle suunniteltua ekotehokkuutta - komponentit 100 % kierrätettävissä
Erinomainen ergonomia kaikissa yksityiskohdissaKantolaite vähentää lihasten kuormitusta ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot. Valjaiden vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista ohjataan tai valvotaan suoraan vyötäröhihnassa olevasta ohjauspaneelista. Imuletkulla säädöt oikea- ja vasenkätisille.
Harjaton EC-moottori
- Erinomainen kulutuskestävyys ja pitkä käyttöikä.
- Mahdollistaa pitkän käyttöjakson ja lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.
eco!efficiency-toiminto
- eco!efficiency-toiminto vähentää koneen energiankulutusta ja melutasoa sekä pidentää akunkestoa.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
- Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Säiliötilavuus (l)
|5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|40
|Nimellisteho (W)
|500
|Alipaine (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|n. 150 (6,0 Ah) / n. 200 (7,5 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (/min)
|eco!efficiency-tila: / max. 50 (6,0 Ah) Power-asetus: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency-tila: / max. 64 (7,5 Ah) Power-asetus: / max. 30 (7,5 Ah)
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Latausvirta (A)
|6
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|4,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|220 x 320 x 510
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Imuletkun pituus: 1 m
- Imuletkun tyyppi: imukahvalla
- Mutka: Antistattinen, ilmasäädöllä varustettu
- Teleskooppimainen imuputki: 615 mm, 1007 mm
- Säädettävä teleskooppiputki, materiaali: Kromipinnoitettu teräs
- Vaihdettava lattiasuulake
- Kalustesuulake
- Rakosuulake
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Moottorin suodatin
Ominaisuuksia
- eco!efficiency-toiminto
- Kantokahva
Videot
Käyttökohteet
- Erinomainen työväline linja-autojen, junien ja lentokoneiden siivoustyöhön
- Mukautuu ravintoloiden, kauppojen ja elokuvateattereiden erityisvaatimuksiin
- Kulkee ketterästi portaissa, tuulikaapeissa ja kaikkialla, missä edellytetään helppoa liikuteltavuutta