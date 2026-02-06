Mattolakaisin CSV 65/1 on tehotyökalu, joka tarjoaa aivan uudenlaista tehokkuutta ja joustavuutta mattojen imurointiin. Laite soveltuu irtoroskien ja pölyjen poistoon myös mattojen vieressä olevilta kovilta lattiapinnoilta. Suuri työleveys, kookas säiliö ja pitkän käyttöajan tarjoava akkujärjestelmä takaavat joustavan ja nopean työskentelyn. Harjapaineen säätö tapahtuu helposti ja nopeasti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää liian suuresta harjapaineesta. Kookas, noin 20 litran jätesäiliö on helppo irrottaa yhden käden otteella. Säiliö on muotoiltu siten, että se tyhjentyy hyvin ilman kaapimista tai harjaamista. Sivuharja voidaan kytkeä jalkapainikkeella. Kookkaiden takapyörien avulla laite liikkuu kevyesti kynnysten tai portaiden yli. Imupuolella on automaattisella puhdistustoiminnolla varustettu esisuodatin ja tehokas pääsuodatin. Suodattimet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja laitteen puhtaalta puolelta. Kestävällä litiumioniakulla saavutetaan noin tunnin yhtäjaksoinen imurointiaika. Kannen alla on paikka vara-akulle. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi (2.445-045.0).