Mattolakaisin CVS 65/1 Bp (runkomalli)
Tehokas ja erittäin helppokäyttöinen mattolakaisin, jonka kaksoissuodatus ja todella hiljainen käyntiääni tarjoavat miellyttävän työskentelyn. Tämä malli toimitetaan ilman akkua ja laturia.
Mattolakaisin CSV 65/1 on tehotyökalu, joka tarjoaa aivan uudenlaista tehokkuutta ja joustavuutta mattojen imurointiin. Laite soveltuu irtoroskien ja pölyjen poistoon myös mattojen vieressä olevilta kovilta lattiapinnoilta. Suuri työleveys, kookas säiliö ja pitkän käyttöajan tarjoava akkujärjestelmä takaavat joustavan ja nopean työskentelyn. Harjapaineen säätö tapahtuu helposti ja nopeasti laitteen päältä. Järjestelmä informoi käyttäjää liian suuresta harjapaineesta. Kookas, noin 20 litran jätesäiliö on helppo irrottaa yhden käden otteella. Säiliö on muotoiltu siten, että se tyhjentyy hyvin ilman kaapimista tai harjaamista. Sivuharja voidaan kytkeä jalkapainikkeella. Kookkaiden takapyörien avulla laite liikkuu kevyesti kynnysten tai portaiden yli. Imupuolella on automaattisella puhdistustoiminnolla varustettu esisuodatin ja tehokas pääsuodatin. Suodattimet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja laitteen puhtaalta puolelta. Kestävällä litiumioniakulla saavutetaan noin tunnin yhtäjaksoinen imurointiaika. Kannen alla on paikka vara-akulle. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi (2.445-045.0).
Ominaisuudet ja edut
Johdoton laite takaa joustavan työskentelyn
- Jopa tunnin yhtäjaksoinen käyttöaika yhdell latauksella.
- Valmis kiinnityspaikka vara-akulle.
- Kookas näyttö kertoo akun jäljellä olevan käyttöajan minuutteina kyseisessä työtehtävässä.
Kaksitasoinen HEPA-suodatusjärjestelmä.
- Automaattinen esisuodattimen puhdistuskaavin takaa miellyttävämmän työskentelyn pölyisissä olosuhteissa
- Tehokas HEPA-suodatus (99.97% @ 0.3 µm) takaa puhtaamman poistoilman.
- Suodatinkotelo on helppo ja nopea irrottaa.
Hiljainen käyntiääni.
- Mahdollistaa siivoamaisen toimistojen, myymälöiden ja muiden vastaavien kohteiden aukioloaikoina.
Eriomainen siivoustulos
- Harjapaineen pikasäätö ja merkkivalo mahdollistavat aina optimaalisen harjapaineen ja parhaan siivoustuloksen.
- Pölytöntä jälkeä yhdellä ajokerralla.
- Kestävä pääharja, joka sopii kaikille lattiapinnoille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Työskentelyleveys (mm)
|450
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|625
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|1800
|Alipaine (mbar)
|1
|Säiliötilavuus (l)
|20
|Liitäntäteho (W)
|300
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|56
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|36
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|36,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|43,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|980 x 675 x 1070
Toimitus sisältää
- Varustepussi
Ominaisuuksia
- Suodatusluokka: M
- Automaattinen suodattimen puhdistus
- Säädettävä telaharja
Videot
Käyttökohteet
- Toimistorakennukset
- Hotellit
- Lentokentät
- sopii erinomaisesti ravintoloille, hotelleille, kongressikeskuksille, kirjastoille ja toimistoille.