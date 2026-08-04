Näppärä koko ja kapea muotoilu tekevät B 110 R:stä helposti ohjattavan. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen säädöt ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Säädettävä (pituus- ja korkeussuunta) istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Lukuisten varustepakettien avulla kone on mahdollista räätälöidä siten, että se vastaa tarkasti kunkin käyttökohteen yksilöllisiä tarpeita. Tässä versiossa on mukana 700 mm leveillä, telaharjoilla varustettu pesupää (R75), pitkän ajoajan tarjoava 170 Ah:n akkupaketti ja pesuaineannostelija (Dose).