Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
Laikkatyyppisellä, D75 pesupäällä varustettu B 110 R -yhdistelmäkone tarjoaa ergonomisen ja tehokkaan vaihtoehdon lattioiden pesemiseen. Kattava varustelu takaa helpon ja nopean käytön.
Näppärä koko ja kapea muotoilu tekevät B 110 R:stä helposti ohjattavan. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen säädöt ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Värikoodatut käyttöelementit ja KIK-avainjärjestelmä nopeuttavat toimintojen omaksumista ja helpottavat puhdistusrutiineja. Säädettävä istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Koneen toimintoja ohjataan pikavalintakiekosta. Kun säädöksi valitaan eco!efficiency-tila, käyttää kone vettä ja energiaa optimaalisesti samalla, kun käyntiääni on hiljaisempi. Tässä versiossa on mukana 750 mm leveä, laikkatyyppinen pesupää (D75), pitkän ajoajan tarjoava 170 Ah:n akkupaketti ja pesuaineannostelija (Dose).
Ominaisuudet ja edut
Korkeussäädettävä istuinKaiken pituisille käyttäjille sopiva istuma-asento. Miellyttävä istua myös pitkissä työskentelyjaksoissa. Vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana.
Automaattisesti ajonopeuden mukaan säätyvä veden annosteluVähentää automaattisesti veden annostelua käännyttäessä ja ajonopeuden alentuessa. Vedensäästötoiminto mahdollistaa pidemmän ajoajan yhdellä tankillisella. Tehokkaampi imutoiminto, jonka hyödyt korostuvat erityisesti kaarteissa.
KIK-avainjärjestelmäVärikoodatut, ohjelmoitavat avaimet helpottavat käyttöä ja auttavat vähentämään virheellisestä käytöstä johtuvia vikaantumisia. Kone voidaan ohjelmoida toimimaan käyttäjäkohtaisilla asetuksilla. Yksilölliset puhdistusohjelmat lattiapinnan ja niiden likaisuuden mukaan.
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|750
|Työleveys, imurointi (mm)
|950
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|110 / 110
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|4500
|Työsuoritus (m²/h)
|3150
|Akku (V/Ah)
|24 / 170
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Akun latausaika (h)
|7
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Nousukyky (%)
|10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (kg)
|75
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1750
|Veden kulutus (l/min)
|max. 5,7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Liitäntäteho (W)
|asti 2350
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|650
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2032-01-01
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|373
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Toimitus sisältää
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Seisontajarru
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Korkeussäädettävä istuin
- Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
- Vakiona päiväajovalo
- Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka
- Kestävä etupuskuri
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
- Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset