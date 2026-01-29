Lattiapesuri BR 30/1 C on suunniteltu ammattimaiseen siivoukseen pienissä kohteissa, joissa manuaalinen moppaaminen halutaan korvata koneellisella siivoamisella. Johdoton lattiapesuri kulkee kevyesti työkohteesta toiseen ja vie säilytysasennossa todella vähän tilaa. Laitteen telaharjat on helppo vaihtaa ja pestä seuraavaa käyttökertaa varten. Mukana tulee säilytystelakka, jossa laitteen telat eivät ole kosketuksissa lattiapintaan. Laite parantaa siivoustyön laatua ja vähentää siihen kuluvia työtunteja, joten se on erinomainen valinta pieniin kohteisiin, joissa käy paljon asiakkaita. Näitä ovat muun muassa vastanottotilat, aulat, pienet kahvilat ja henkilöstöravintolat. Laite sopii hyvin myös kotisiivouksia tekeville siivousliikkeille. RM 732 -desinfektioaineen kanssa laitetta voidaan käyttää myös tilojen desinfiointiin. Tässä mallissa on mukana 18 V akku sekä siihen sopiva pikalaturi. Tehokas ja pitkäikäinen litiumioniakku sekä laturi ovat yhteensopivia muiden Kärcher Battery Power+ 18 V -akkutuotteiden kanssa.