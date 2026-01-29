Yhdistelmäkone BR 30/1 C Bp Pack
Pieneen tilaan mahtuva, todella helppokäyttöinen lattiapesuri. Tehostaa työskentely ja parantaa hygieniatasoa. Erinomainen vaihtoehto korvaamaan pienten kohteiden manuaalista siivousta.
Lattiapesuri BR 30/1 C on suunniteltu ammattimaiseen siivoukseen pienissä kohteissa, joissa manuaalinen moppaaminen halutaan korvata koneellisella siivoamisella. Johdoton lattiapesuri kulkee kevyesti työkohteesta toiseen ja vie säilytysasennossa todella vähän tilaa. Laitteen telaharjat on helppo vaihtaa ja pestä seuraavaa käyttökertaa varten. Mukana tulee säilytystelakka, jossa laitteen telat eivät ole kosketuksissa lattiapintaan. Laite parantaa siivoustyön laatua ja vähentää siihen kuluvia työtunteja, joten se on erinomainen valinta pieniin kohteisiin, joissa käy paljon asiakkaita. Näitä ovat muun muassa vastanottotilat, aulat, pienet kahvilat ja henkilöstöravintolat. Laite sopii hyvin myös kotisiivouksia tekeville siivousliikkeille. RM 732 -desinfektioaineen kanssa laitetta voidaan käyttää myös tilojen desinfiointiin. Tässä mallissa on mukana 18 V akku sekä siihen sopiva pikalaturi. Tehokas ja pitkäikäinen litiumioniakku sekä laturi ovat yhteensopivia muiden Kärcher Battery Power+ 18 V -akkutuotteiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen siivoustulosJopa 20 % parempi siivoustulos kuin manuaalisessa lattianpesussa. Poistaa tehokkaasti pesuveden ja poimii myös pienet irtoroskat ja hiukset talteen. Nostaa siivokseen tasoa ja parantaa kiinteistön hygieniaa.
Nopea kuivumisaikaJoka 60 % nopeampi kuivuminen kuin lattioiden manuaalisessa siivoamisessa Nopea kuivumisaika vähentää liukastumisriskiä Lyhentynyt siivousaika nostaa tuottavuutta ja vapauttaa työaikaa muihin tehtäviin.
Korkea hygieniaPoistaa tehokkaasti pesuveden ja poimii myös pienet irtoroskat ja hiukset talteen. Hygieeninen ja turvallinen työskentely. Vähentää kontaminaatiovaaraa ja patogeenien leviämistä tiloissa.
Kätevä säilytys omassa telakassa
- Säilytystelakassa kosteat telaharjat eivät ole koskaan kosketuksissa lattiapintaan.
- Nopeasti kuivuvat telaharjat
Irrotettava litiumioniakku
- Toimii Kärcher Battery Power+ -sarjan 18 V akulla - yhteensopivat komponentit.
- Pitkä käyttöaika yhdellä latauksella ja nopea lataus pikalaturin avulla.
- Jopa 25 % nopeampaa siivousta kuin johdollisilla laitteilla
Nerokas esilakaisutoiminto sekä harjakset, jotka poimivat lattioilla olevat hiukset talteen.
- Vähentää imuroinnin tarvetta.
- Vähentää siivoukseen kuluvaa aikaa jopa 50 %
- Vähentää merkittävästi siivouskuluja tehostamalla työtä.
Kompaktin kokoinen, kestävä muotoilu ja rakenne
- Kestävä, metallirunkoon perustuva rakenne.
- Korkea suorituskyky ja alhaiset käyttökustannukset
Sopii myös lattioiden desinfiointiin yhdessä RM 732 desinfektioaineen kanssa
- Auttaa torjumaan bakteerien ja virusten leviämistä asiakastiloissa.
- Parantaa tilojen hygieniatasoa.
- Parantunut hygieniataso kohottaa työviihtyvyyttä ja laatumielikuvaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|18 V -akkusarja
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|300
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|1 / 0,7
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|200
|Akkutyyppi
|Irrotettava litiumioniakku
|Jännite (V)
|18
|Kapasiteetti (Ah)
|3
|Tarvittavien akkujen määrä (kpl)
|1
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|max. 60
|Akun latausaika pikalaturilla 80 % / 100 % (min)
|39 / 65
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|500 - 650
|Harjapaine (g/cm²)
|40
|Veden kulutus (ml/min)
|30
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|max. 55
|Liitäntäteho (W)
|70
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|12
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|6,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|340 x 305 x 1200
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Telaharja: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
Käyttökohteet
- Sopii erinomaisesti kahviloiden, ravintoloiden ja toimistojen käyttöön.
- Sopii henkilöstöravintoloiden, oppilaitosten ja terveydenhuollon kohteiden käyttöön
- Ihanteellinen ratkaisu vastaanottotilojen, aulojen ja muiden intensiivisessä käytössä olevien asiakastilojen siivoamiseen.