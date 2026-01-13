Muut puhdistusratkaisut

Lattianhoitokoneet, koville pinnoille suunnitellut lattiankiillotuskoneet tai vaikkapa erikoislaitteet liukuportaiden pesemiseen. Kärcherin valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu niin isoille kuin pienille pinta-aloille.

Kärcher Lattianhoito- ja kiillotuskoneet

Kärcherin lattianhoitokoneet ovat varmatoimisia ja miellyttäviä käytössä. Kestävä planeettavaihteisto takaa pitkän käyttöiän. Valikoimasta löytyy sopiva kone erilaisille lattiapinnoille.

Kärcher Kiillotuskoneet

Kun lattianpintaan muodostuu mustia kengänjälkiä, niin Kärcherin lattiankiillotuskoneiden valikoimasta löytyy ratkaisu niin pieniin kuin suuriin kohteisiin. Erittäin hiljaisia koneita on miellyttvä käyttää ja kevyt ohjata.

Kärcher Porras- ja liukuporraskoneet

Puhdasta hetkessä - ilman ylimääräistä kumartelua, vahvoja kemikaaleja tai manuaalista harjaamista. Kärcherin erikoislaitteet tarjoavat ratkaisut liukuportaiden, rappusten ja kookkaiden, kivipintaisten ikkunalautojen puhdistamiseen.

