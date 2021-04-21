Kaikki teollisuudenalat tarvitsevat L2P:tä.

Autot rakastavat L2P:tä.

Kuivajääpuhallus on jo vakiinnuttanut asemansa ylivertaisena puhdistusmenetelmänä ajoneuvojen entisöinnissä. IB 10/8 L2P tekee siitä nyt teknisesti ja taloudellisesti kiinnostavaa jokaiselle.

Kuivajääpuhalluksella on erinomaisia teknisiä etuja. Ja sitä voidaan käyttää ongelmitta alueilla, joissa vesi ei tule kyseeseen. Ajattele historiallisten ja klassisten arvoautojen herkkää elektroniikkaa ja koreja. Kuivajääpuhalluksen ansiosta herkkiä elektroniikkaosia voidaan puhdistaa täysin ilman vaurioita, ja pinttyneitä kerrostumia voidaan poistaa jäämiä jättämättä.

IB 10/8 L2P:n erinomaisen siirrettävyyden ja spontaanin käyttömahdollisuuden ansiosta yrityksenne voi laajentaa palveluja ja kattaa käytännössä kaikki puhdistustehtävät. Jopa tehtävät, jotka ovat tähän asti olleet mahdottomia tai vieneet huomattavasti aikaa: purukumin tai rasvatahrojen poistaminen, kojelautojen ja moottoritilojen puhdistaminen. Sen lisäksi, että IB 10/8 L2P säästää paljon aikaa, se ei aiheuta vaurioita, joita vesipesu, voimakkaat kemikaalit tai mekaaniset työkalut voivat aiheuttaa.

Käyttö moottoritilassa ja korin puhdistamiseen:

Kaikkien metalliosien syväpuhdistus: moottori, alusta, vanteet, tiivistyspinnat, kierteet jne. Ja tietenkin myös työkalut ja nostolavat.

Letkujen, kahvojen, tiivisteiden, pakoputkikiinnikkeiden ja kaikkien muiden kumiosien hellävarainen puhdistus.

Kaikentyyppisten elektronisten komponenttien puhdistaminen mahdollisimman turvallisesti.

Käyttö ajoneuvojen sisällä: