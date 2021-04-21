Kaikki teollisuudenalat tarvitsevat L2P:tä.

Ainutlaatuisen innovatiivinen: Kärcher IB 10/8 L2P
Maailman ensimmäinen ja ainoa kuivajääpuhalluslaite, joka tuottaa omat pellettinsä.
Puhdistuksen uusi ulottuvuus
Patentoitu IB 10/8 L2P -kuivajääpuhdistuslaite on tekninen mullistus. Nyt voit ensimmäistä kertaa hyödyntää kuivajääpuhalluksen erinomaista puhdistustehoa spontaanisti milloin tahansa ja ilman pitkiä valmisteluja. IB 10/8 L2P on aina valmiina heti käytettäväksi, koska se tuottaa kuivajääpelletit tarpeen mukaan. Lisäksi tämä ainutlaatuinen laite tarvitsee käytön aikana vain erittäin vähän paineilmaa. Tämän ja monien muiden erityisominaisuuksien ansiosta IB 10/8 L2P tekee kuivajääpuhalluksesta houkuttelevan ja taloudellisen vaihtoehdon monille kohderyhmille ja moniin käyttökohteisiin.
Tämän helpompaa se ei ole koskaan ollut.
Kuivajääpuhdistuksessa tehokas puhdistusteho yhdistyy parhaaseen mahdolliseen pintojen suojaamiseen. Kuivajään avulla voidaan syväpuhdistaa virheettömin tuloksin monia materiaaleja, kuten metalleja, muoveja, puuta, lasia ja tekstiilejä.
Puhtaus = kylmä × kiihtyvyys
Jääpuhalluslaite kiihdyttää enimmillään 2,5 mm:n kokoiset kuivajääpelletit paineilman avulla yli 150 m/s:n nopeuteen. Lika jäätyy −79 °C:n kylmyyden ansiosta, ja siihen muodostuu halkeamia. Erittäin korkean nopeutensa ansiosta kuivajääpelletit voivat liuottaa lian helposti. Tämä on erityisen tehokas menetelmä lähes kaikentyyppisen lian poistamiseen, ja samalla se suojaa materiaalia.
L2P: pellettejä suoraan sylinteristä.
Kuivajääpuhalluksen edut
- Puhdistus koneita purkamatta: koneita ei tarvitse purkaa puhdistusta varten. Pelletit ulottuvat helposti pienimpiinkin koloihin.
- Koneiden lyhyet seisokkiajat nopean ja tehokkaan puhdistuksen ansiosta.
- Ympäristöystävällistä puhdistusta ilman lisäkemikaaleja tai puhalluksessa käytettäviä hioma-aineita.
- Pinnat eivät vaurioidu.
- Ei jäämiä: kuivajää sublimoituu kokonaan CO₂:ksi. Puhalluksessa käytettäviä hioma-aineita, jätevettä tai muita jäämiä ei jää.
Niin monikäyttöinen. Niin kattava.
Toistaiseksi kuivajääpuhallus ei ole saavuttanut laajaa hyväksyntää, koska se on ollut niin kallista ja aikaa vievää. L2P:n ansiosta nämä esteet on nyt voitettu. L2P on huomattavasti taloudellisempi, ja sitä voidaan käyttää yksinkertaisesti ja joustavasti – ilman kuivajäähän liittyvää logistiikkaa ja ilman suurta kompressoria. Lisäksi se on siirrettävä ja käytettävissä milloin tahansa ilman toimintojen suunnittelua.
Tehokkuutta sylinteristä
Nestemäisen CO₂:n kulutus on 20–60 kg/h, ja se vaihtelee useiden tekijöiden mukaan. Suurin vaikutus on tehotasolla, mutta myös ympäristön lämpötila vaikuttaa kuivajään tuotantoon. Korkeammassa lämpötilassa kuivajäätä muodostuu vähemmän kutakin nestemäisen CO₂n kilogrammaa kohden. Alhaisemmassa lämpötilassa tuotantonopeus kasvaa. Lisäksi kuivajään tuotanto on sitä tehokkaampaa, mitä kauemmin kone on käynnissä. Myös tämä auttaa vähentämään nestemäisen CO₂:n kulutusta.
Kaikki teollisuudenalat tarvitsevat L2P:tä.
Koneiden puhdistaminen prosessin aikana ilman purkamista ja ilman seisokkiaikoja. Teollisuudessa tarvitaan tätä, jotta tuotteiden laatu ja puhtaus voidaan varmistaa taloudellisesti. IB 10/8 L2P mahdollistaa kaiken tämän.
Kärcherin IB 10/8 L2P on aina valmiina käytettäväksi heti, se on siirrettävä ja sitä voidaan käyttää itsenäisesti. Lisäksi sen suorituskyky vastaa perinteisiä kuivajääpuhalluslaitteita. Tämän ansiosta Kärcherin IB 10/8 L2P on äärimmäisen monikäyttöinen teollisuudessa. Erilaisista materiaaleista valmistettujen ja monimutkaisia pintoja käsittävien kohteiden puhdistaminen on ollut lähes ratkaisematon puhdistusongelma tähän asti. Kuivajääpuhallus tekee siitä melko yksinkertaista. IB 10/8 L2P on todellinen yleiskone, sillä se on myös ihanteellinen ratkaisu koneiden kunnossapitoon ja huoltoon.
Monikäyttöinen teollisuudessa:
- Pinttyneiden kerrostumien poistaminen koneista, esim. taikinajäämät ja kiinni palanut ruoka leipomoissa.
- Kaikenlaisten muottien puhdistaminen, esimerkiksi muovin ruiskuvalussa.
- Kunnossapitotarkoituksessa tehtävät puhdistustehtävät.
- Sähköä johtavien osien puhdistaminen esimerkiksi ohjauskaapeissa.
- Herkkien anturien puhdistaminen
Autot rakastavat L2P:tä.
Kuivajääpuhallus on jo vakiinnuttanut asemansa ylivertaisena puhdistusmenetelmänä ajoneuvojen entisöinnissä. IB 10/8 L2P tekee siitä nyt teknisesti ja taloudellisesti kiinnostavaa jokaiselle.
Kuivajääpuhalluksella on erinomaisia teknisiä etuja. Ja sitä voidaan käyttää ongelmitta alueilla, joissa vesi ei tule kyseeseen. Ajattele historiallisten ja klassisten arvoautojen herkkää elektroniikkaa ja koreja. Kuivajääpuhalluksen ansiosta herkkiä elektroniikkaosia voidaan puhdistaa täysin ilman vaurioita, ja pinttyneitä kerrostumia voidaan poistaa jäämiä jättämättä.
IB 10/8 L2P:n erinomaisen siirrettävyyden ja spontaanin käyttömahdollisuuden ansiosta yrityksenne voi laajentaa palveluja ja kattaa käytännössä kaikki puhdistustehtävät. Jopa tehtävät, jotka ovat tähän asti olleet mahdottomia tai vieneet huomattavasti aikaa: purukumin tai rasvatahrojen poistaminen, kojelautojen ja moottoritilojen puhdistaminen. Sen lisäksi, että IB 10/8 L2P säästää paljon aikaa, se ei aiheuta vaurioita, joita vesipesu, voimakkaat kemikaalit tai mekaaniset työkalut voivat aiheuttaa.
Käyttö moottoritilassa ja korin puhdistamiseen:
- Kaikkien metalliosien syväpuhdistus: moottori, alusta, vanteet, tiivistyspinnat, kierteet jne. Ja tietenkin myös työkalut ja nostolavat.
- Letkujen, kahvojen, tiivisteiden, pakoputkikiinnikkeiden ja kaikkien muiden kumiosien hellävarainen puhdistus.
- Kaikentyyppisten elektronisten komponenttien puhdistaminen mahdollisimman turvallisesti.
Käyttö ajoneuvojen sisällä:
- Ajoneuvon kaikkien tekstiilien ja muovien puhdistaminen: istuimet, lattiamatot, kattoverhoilu, käsinojat, tuuletusaukot, kojelaudat, polkimet.
IB 10/8 L2P poistaa käytännössä kaikenlaisen lian.
L2P-tekniikkaa voi käyttää käytännöllisesti katsoen kaikilla monimutkaisilla pinnoilla, jotka koostuvat erilaisista materiaaleista: metalleista, puusta, kumista, muoveista ja tekstiileistä. Ei kuivumisaikaa – valmis käytettäväksi heti uudestaan.
Ennen
Jäähdyttimen putkien väliin asettunut pinttynyt lika. Tavanomaisia menetelmiä käyttämällä kapeat aukot on vaikea saada tyydyttävällä tavalla puhtaiksi. Tällöin on käytettävä voimakkaita liuottimia.
Jälkeen
Kuivajääpuhalluksessa lika liukenee ja häviää kokonaan, jopa jäähdyttimien kapeista raoista. Pinta ei vaurioidu. Lopputulos on visuaalisesti ja toiminnallisesti virheetön.
Ennen
Tahmea, kiinni jämähtänyt lika ajoneuvon sisäpinnoilla muodostaa todellisen puhdistusongelman. Pinnat eivät saa vaurioitua. Sopivilla menetelmillä ja puhdistusaineilla saadaan vain harvoin täydelliset tulokset.
Jälkeen
Yhtään likaa ei jää jäljelle! Kuivajääpuhallusta käytettäessä kaikki lika, myös syvällä kudoksissa oleva, hajoaa ja häviää jättämättä lainkaan jäämiä. Olipa sitten kyse tekstiileistä, muoveista tai metallipinnoista. Tahraton lopputulos ilman puhdistusaineita ja vettä.
Kuivajääpuhallusta kaikkeen
Kuivajääpuhalluslaitteemme tekevät vaikutuksen edistyksellisen tekniikan, tinkimättömän suorituskyvyn ja lujan laadun ansiosta.
IB 10/8 L2P
Käyttö: epäsäännöllinen, spontaani
Alue/koko: pienet alueet, tahrojen puhdistus
Tahrojen puhdistus
- Kuivajäähän liittyvää logistiikkaa ei tarvita
- Heti käyttövalmis, suunnittelua tai valmisteluja ei tarvita
- Erittäin alhainen paineilman tarve (suunniteltu korjaamokompressoreita varten)
- Erittäin pieni ja kätevä liipaisinpistooli, joka sopii ihanteellisesti kapeiden ja kulmikkaiden alueiden puhdistamiseen
- Puhdistaa herkät pinnat erittäin
hellävaraisesti
- Koneiden, moottoreiden, verhoilun ja elektronisten komponenttien puhdistukseen
IB 7/40 (Adv)
Käyttö: säännöllinen, suunniteltu
Alue/koko: pienet ja keskikokoiset alueet
Ylläpitosiivous
- Erittäin vankka teollisuuskone
- Joustava käyttää tuotannon eri vaiheissa
- Suunniteltu erityisesti olemassa oleviin teollisiin paineilmaverkkoihin
- Monipuolinen, kompakti ja helposti liikuteltavissa
IB 15/120
Käyttö: säännöllinen, suunniteltu
Alue/koko: suuret alueet
Syväpuhdistus
- Erittäin vankka kone teollisuuskäyttöön
- Korkea alueellinen suorituskyky
- Korkea puhalluspaine sitkeälle lialle
- Soveltuu laajasti erilaisiin tehtäviin
IB 10/8 L2P:n edut
Intuitiivinen koneen hallinta
Hyväksi havaittu EASY!Operation -käyttöjärjestelmä on tuttu monille muita Kärcherin puhdistuskoneita käyttäville, ja se mahdollistaa IB 10/8 L2P:n intuitiivisen käytön. 3-vaiheinen puhdistus mahdollistaa erilaisten likatyyppien poistamisen syvältä ja hellävaraisesti.
Näyttö
Selkeästi jäsennelty näyttö mahdollistaa kulloisenkin käyttötilan hallinnan milloin tahansa, ja siinä on kuluneen ajan laskuri sekä ilmanpaine- ja huoltoilmaisin. Puhallusminuuttien laskuri antaa tarkat tiedot minuuttiperusteiseen laskutukseen sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.
Apujärjestelmät
Älykkäät apujärjestelmät valvovat esimerkiksi puhalluksen vähimmäispainetta ja annostelumoottorin lämpötilaa ja sitä, onko poistoletku tukossa. Järjestelmä valvoo liipaisinpistoolia kaapelin murtumien varalta ja sitä, onko liipaisin painettuna (esim. nippusiteellä). IB 10/8 L2P ei käynnisty, jos liipaisin on painettuna. Näyttö sisältää tietoja kulloisestakin tilasta.
Valaistu liipaisinpistooli
Ergonomisesti muotoiltu, valaistu puhalluspistooli kääntyy 90° letkuun nähden. Tämän ansiosta puhdistaminen jopa moottoritilassa ja muissa kapeissa tiloissa on yksinkertaista, miellyttävää ja turvallista. Myös pikavaihtotoiminto ja ”Jää käyttöön/pois” -toiminto helpottavat käyttöä. Lisäksi puhdistettavaan kohteeseen voidaan käyttää paineilmaa.
Pikavaihtotoiminto
Liipaisinpistoolissa on suutinkokoonpanon pikavaihtotoiminto. Kärcher EASY!Lock mahdollistaa puhaltimen letkun liittämisen koneeseen nopeasti ja helposti.
Lokero ja säilytystila
Tarvittavia työkaluja ja suuttimia säilytetään aina itse koneessa, ja ne ovat heti käyttövalmiina säädettävässä työkalulokerossa. Myös kaapeli ja letku ovat erillisissä pitimissä. Kuulonsuojaimia, käsineitä, liinoja ja muita tarvikkeita voidaan säilyttää käyttövalmiina Home Base -pidikekiskossa. Pysäköintiasennossa puhalluspistoolin voi laskea kätevästi ja turvallisesti koneeseen työtaukojen ajaksi tai suutinta vaihdettaessa.
Säädettävä sylinteripidike
Sopii kaikille yleisille CO₂-kaasusylintereille, joiden täyttömäärä on 5–37,5 kg (kaasusylinterin lastausapu mukaan lukien).
CO₂:n poisto
CO₂, joka ei ole muuntunut kuivajääpelleteiksi, voidaan poistaa työasemasta turvallisesti integroidun CO₂-poistoletkun kautta.
Turvallinen CO₂:n syöttö
CO₂-sylinterien laatu voi vaihdella. CO₂-suodatin pitää ruostehiukkaset, hiomalastut, metallin ja muut epäpuhtaudet poissa. Tämän jälkeen CO₂ pääsee koneeseen lujan metallisen aaltoletkun kautta.
Vankka alusta
IB 10/8 L2P:ssä on luja alusta sekä suuret ja vankat pyörät, joten sitä on helppo liikutella myös epätasaisilla lattioilla. Ergonomiset kahvat helpottavat nostamista kuljetukseen.
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Kuivajääpuhallus sopii nyt myös pieniin ja nopeaa reagointia vaativiin puhdistuskohteisiin
Patentoitu IB 10/8 L2P -kuivajääpuhdistuslaite on tekninen mullistus. Laite on investointikustannuksiltaan tavallisia kuivajääpuhaltimia edullisempi, jonka lisäksi se mahdollistaa nopean käytön ilman suuria esivalmistelua. Lue lisää sen käyttökohteista, ekotehokkuudesta ja työturvallisuudesta.