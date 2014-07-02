Kuivajääpuhallin IB 15/120

Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä.

Kuivajääpuhalluksen edut: -ei laitteiden purkamista -lyhentää huoltoseisokkeja -Turvallinen ihmisille ja ympäristölle -Ei vahingoita pintoja -Ei puhallusainejäämiä -Menetelmässä ei käytetä vettä IB 15/120 on huipputehokas ja luotettava. Sen ominaisuudet tekevät työskentelystä sujuvaa ja turvallista. Esim. selkeälukuinen näyttö, maadoituskaapeli, kondenssiveden poisto ja suutinlaatikon pidike. Tehokkuudestaan huolimatta IB 15/120 liikkuu näppärästi puhdistukohteesta toiseen.

Ominaisuudet ja edut
Kuivajääpuhallin IB 15/120: Suutinlaatikonpidin
Suutinlaatikonpidin
Suuttimet ja työkalut ovat aina käden ulottuvilla mukana koneessa. Suutinlaatikko on kiinnitetty koneen sivulle lialta suojaan.
Kuivajääpuhallin IB 15/120: Erinomainen liikuteltavuus
Erinomainen liikuteltavuus
Optimaalisesti tasapainotettu kone liikkuu vakaasti myös epätasaisilla pinnoilla. Kahvat edessä ja takana helpottavat koneen kuljettamista portaissa.
Kuivajääpuhallin IB 15/120: Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennys
Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennys
Jäljelle jäävän ylimääräisen jään tyhjennysnappi estää koneen jäätymistä. Kone ei jäädy.
GRP kuivajääsäiliö
  • Optimaalinen kuivajään eristys.
  • Kondessivettä ei muodostu.
  • Ei laitteen jäätymisvaaraa
Koneessa tehokas ilmavirtaus
  • Kuivajää kulkee koneesta suuttimelle täysin vahingoittumana
  • Maksimaalista puhdistustehoa suuttimella.
Maadoituskaapelikela
  • Helppo maadoittaa puhallettaessa kohdetta.
  • Suojaa kipinöinniltä käyttäjän ja kohteen välillä.
  • Parantaa mukavuutta puhalluksessa.
Öljyn- ja vedenerotin
  • Ei mekaniikan jäätymisvaaraa
Näppärä puhalluspistoolin pidike
  • Puhalluspistooli on varastoitu turvallisesti.
  • Ihanteellinen asento (esim. suuttimen vaihto).
Säilytystila suuttimille ja työkaluille
  • Kaikki on helposti saatavilla – suoraan koneessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäteho (kW) 0,6
Kuomu Ruostumatonta terästä (1,4301)
Virtajohdon pituus (m) 7
Ilmanpaine (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Ilmanlaatu Kuiva ja öljytön
Ilmamäärä (m³/min) 2 - 12
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 125
Kuivajääkapasiteetti (kg) 40
Kuivajääpelletit (halkaisija) (mm) 3
Kuivajään kulutus (kg/h) 30 - 120
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Taajuus (Hz) 50 - 60
Jännite (V) 220 - 240
Paino (ilman varusteita) (kg) 91
Paino (sis. varusteet) (kg) 101,5
Mitat (p x l x k) (mm) 1000 x 800 x 1300

Toimitus sisältää

  • Suutinlaatikko
  • Suutinrasva
  • Viuhkasuutin
  • Viuhkasuuttimen irto-osa: 8 mm
  • Työkalu suuttimenvaihtoon: 2 kpl
  • Pistesuutin XL pitkä
  • Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin
  • Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)

Ominaisuuksia

  • Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"
  • Elektroninen ohjaus
  • Integroitu maadoitusjohdon kelaus
  • Öljyn- ja vedenerottelija
Videot
Käyttökohteet
  • Valumuottien ja -työkalujen puhdistukseen.
  • Purseenpoisto muoviosista
  • Taontavälineiden puhdistus
  • Täyttöjärjestelmien ja sekoittajien puhdistus
  • Kuljettimien ja käsittelyjärjestelmien puhdistus
  • Uunien puhdistus
  • Painokoneiden ja niiden ympäristön puhdistus
  • Puunjalustuskoneiden puhdistus
  • Generaattoreiden, turbiinien, ohjauskeskusten ja lämmönvaihtimien puhdistus
Varusteet