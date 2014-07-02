Kuivajääpuhallin IB 15/120
Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä.
Kuivajääpuhalluksen edut: -ei laitteiden purkamista -lyhentää huoltoseisokkeja -Turvallinen ihmisille ja ympäristölle -Ei vahingoita pintoja -Ei puhallusainejäämiä -Menetelmässä ei käytetä vettä IB 15/120 on huipputehokas ja luotettava. Sen ominaisuudet tekevät työskentelystä sujuvaa ja turvallista. Esim. selkeälukuinen näyttö, maadoituskaapeli, kondenssiveden poisto ja suutinlaatikon pidike. Tehokkuudestaan huolimatta IB 15/120 liikkuu näppärästi puhdistukohteesta toiseen.
Ominaisuudet ja edut
SuutinlaatikonpidinSuuttimet ja työkalut ovat aina käden ulottuvilla mukana koneessa. Suutinlaatikko on kiinnitetty koneen sivulle lialta suojaan.
Erinomainen liikuteltavuusOptimaalisesti tasapainotettu kone liikkuu vakaasti myös epätasaisilla pinnoilla. Kahvat edessä ja takana helpottavat koneen kuljettamista portaissa.
Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennysJäljelle jäävän ylimääräisen jään tyhjennysnappi estää koneen jäätymistä. Kone ei jäädy.
GRP kuivajääsäiliö
- Optimaalinen kuivajään eristys.
- Kondessivettä ei muodostu.
- Ei laitteen jäätymisvaaraa
Koneessa tehokas ilmavirtaus
- Kuivajää kulkee koneesta suuttimelle täysin vahingoittumana
- Maksimaalista puhdistustehoa suuttimella.
Maadoituskaapelikela
- Helppo maadoittaa puhallettaessa kohdetta.
- Suojaa kipinöinniltä käyttäjän ja kohteen välillä.
- Parantaa mukavuutta puhalluksessa.
Öljyn- ja vedenerotin
- Ei mekaniikan jäätymisvaaraa
Näppärä puhalluspistoolin pidike
- Puhalluspistooli on varastoitu turvallisesti.
- Ihanteellinen asento (esim. suuttimen vaihto).
Säilytystila suuttimille ja työkaluille
- Kaikki on helposti saatavilla – suoraan koneessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäteho (kW)
|0,6
|Kuomu
|Ruostumatonta terästä (1,4301)
|Virtajohdon pituus (m)
|7
|Ilmanpaine (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Ilmanlaatu
|Kuiva ja öljytön
|Ilmamäärä (m³/min)
|2 - 12
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|125
|Kuivajääkapasiteetti (kg)
|40
|Kuivajääpelletit (halkaisija) (mm)
|3
|Kuivajään kulutus (kg/h)
|30 - 120
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Jännite (V)
|220 - 240
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|91
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|101,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Toimitus sisältää
- Suutinlaatikko
- Suutinrasva
- Viuhkasuutin
- Viuhkasuuttimen irto-osa: 8 mm
- Työkalu suuttimenvaihtoon: 2 kpl
- Pistesuutin XL pitkä
- Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin
- Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)
Ominaisuuksia
- Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"
- Elektroninen ohjaus
- Integroitu maadoitusjohdon kelaus
- Öljyn- ja vedenerottelija
Videot
Käyttökohteet
- Valumuottien ja -työkalujen puhdistukseen.
- Purseenpoisto muoviosista
- Taontavälineiden puhdistus
- Täyttöjärjestelmien ja sekoittajien puhdistus
- Kuljettimien ja käsittelyjärjestelmien puhdistus
- Uunien puhdistus
- Painokoneiden ja niiden ympäristön puhdistus
- Puunjalustuskoneiden puhdistus
- Generaattoreiden, turbiinien, ohjauskeskusten ja lämmönvaihtimien puhdistus