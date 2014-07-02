Kuivajääpuhalluksen edut: -ei laitteiden purkamista -lyhentää huoltoseisokkeja -Turvallinen ihmisille ja ympäristölle -Ei vahingoita pintoja -Ei puhallusainejäämiä -Menetelmässä ei käytetä vettä IB 15/120 on huipputehokas ja luotettava. Sen ominaisuudet tekevät työskentelystä sujuvaa ja turvallista. Esim. selkeälukuinen näyttö, maadoituskaapeli, kondenssiveden poisto ja suutinlaatikon pidike. Tehokkuudestaan huolimatta IB 15/120 liikkuu näppärästi puhdistukohteesta toiseen.