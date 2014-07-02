Kuivajääpuhallin IB 7/40 Adv
Kuivajääpuhallus on hienovarainen puhdistusmenetelmä ja toimii siellä missä tarvitaan kuivaa, hygieenistä puhdistusta ilman laitteiden siirtämistä ja purkamista.
Uusi, kevyempi ja kompaktimpi IB 7/40 tarjoaa samoja etuja kuin suuremmat koneet, mutta sitä voi käyttää paljon pienemmällä paineilmasyötöllä, joten se sopii käytettäväksi yritysten omissa paineilmajärjestelmissä. Kärcherin kuivajääpuhallustekniikka on hellävarainen, mutta peusteellinen menetelmä puhdistamaan työkalut, muotit, pinnat ja koneet, vähimmällä mahdollisella käyttökatkoksella. Hiilihappojääpelletit puhalletaan paineilmalla yli 150 m/s nopeudella puhdistettavalle pinnalle. Äkillinen pinnan jäähdytys aiheuttaa lämpöshokin ja tuottaa hienoja halkeamia pintakerroksessa. Hiilihappojää tunkeutuu näihin halkeamiin, nostaa epäpuhtaudet pinnasta ja palaa takaisin ilmakehään CO-kaasuna, jättäen vain epäpuhtaudet jäljelle. Menetelmässä ei käytetä kemikaaleja, siitä ei jää jätevettä, on ympäristöystävällinen ja voidaan käyttää alueilla, joilla vedellä puhdistus on kielletty tai hankalaa.
Ominaisuudet ja edut
Selkeä näyttöAsetusten arvot on helppo lukea ja käyttää suurten painikkeiden ja elektronisten hallintalaitteiden ansiosta.
Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennysJäljelle jäävän ylimääräisen jään tyhjennysnappi estää koneen jäätymistä.
Öljyn- ja vedenerotinEi mekaniikan jäätymisvaaraa
Maadoituskaapelikela
- Helppo maadoittaa puhallettaessa kohdetta.
- Suojaa kipinöinniltä käyttäjän ja kohteen välillä.
- Parantaa mukavuutta puhalluksessa.
Koneessa tehokas ilmavirtaus
- Kuivajää kulkee koneesta suuttimelle täysin vahingoittumana
- Maksimaalista puhdistustehoa suuttimella.
Erinomainen liikuteltavuus
- Optimaalisesti tasapainotettu kone liikkuu vakaasti myös epätasaisilla pinnoilla.
- Kahvat edessä ja takana helpottavat koneen kuljettamista portaissa.
GRP kuivajääsäiliö
- Optimaalinen kuivajään eristys.
- Kondessivettä ei muodostu.
- Ei laitteen jäätymisvaaraa
Näppärä puhalluspistoolin pidike
- Puhalluspistooli on varastoitu turvallisesti.
- Ihanteellinen asento (esim. suuttimen vaihto).
Säilytystila suuttimille ja työkaluille
- Kaikki on helposti saatavilla – suoraan koneessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäteho (kW)
|0,6
|Kuomu
|Ruostumatonta terästä (1,4301)
|Virtajohdon pituus (m)
|7
|Ilmanpaine (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Ilmanlaatu
|Kuiva ja öljytön
|Ilmamäärä (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|99
|Kuivajääkapasiteetti (kg)
|15
|Kuivajääpelletit (halkaisija) (mm)
|3
|Kuivajään kulutus (kg/h)
|15 - 50
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Jännite (V)
|220 - 240
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|78
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|81,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|768 x 510 x 1096
Toimitus sisältää
- Suutinrasva
- Viuhkasuutin
- Työkalu suuttimenvaihtoon: 2 kpl
- Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin
- Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)
- Työkalupussi
Ominaisuuksia
- Kuivajään määrä säädettävissä puhalluspistoolista
- Paineilman määrä säädettävissä puhalluspistoolista
- Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"
- Elektroninen ohjaus
- Integroitu maadoitusjohdon kelaus
- Öljyn- ja vedenerottelija
Videot
Käyttökohteet
- Valumuottien ja -työkalujen puhdistukseen.
- Purseenpoisto muoviosista
- Taontavälineiden puhdistus
- Pullotustehtaiden ja sekoittamoiden puhdistus
- Cleaning of conveyor, transport and handling systems
- Uunien puhdistus
- Painokoneiden ja niiden ympäristön puhdistus
- Puunjalustuskoneiden puhdistus
- Generaattoreiden, turbiinien, ohjauskeskusten ja lämmönvaihtimien puhdistus
Varusteet
Saksalaista laatutyötä
Kärcherin kuivajääpuhalluslaitteet on suunniteltu, valmistettu ja tarkastettu Saksassa. Oma tuotesuunnittelumme, tehtaamme ja laaduntarkkailumme ovat tinkimättömän laadun ja toimintavarmuuden takeena.