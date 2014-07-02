Uusi, kevyempi ja kompaktimpi IB 7/40 tarjoaa samoja etuja kuin suuremmat koneet, mutta sitä voi käyttää paljon pienemmällä paineilmasyötöllä, joten se sopii käytettäväksi yritysten omissa paineilmajärjestelmissä. Kärcherin kuivajääpuhallustekniikka on hellävarainen, mutta peusteellinen menetelmä puhdistamaan työkalut, muotit, pinnat ja koneet, vähimmällä mahdollisella käyttökatkoksella. Hiilihappojääpelletit puhalletaan paineilmalla yli 150 m/s nopeudella puhdistettavalle pinnalle. Äkillinen pinnan jäähdytys aiheuttaa lämpöshokin ja tuottaa hienoja halkeamia pintakerroksessa. Hiilihappojää tunkeutuu näihin halkeamiin, nostaa epäpuhtaudet pinnasta ja palaa takaisin ilmakehään CO-kaasuna, jättäen vain epäpuhtaudet jäljelle. Menetelmässä ei käytetä kemikaaleja, siitä ei jää jätevettä, on ympäristöystävällinen ja voidaan käyttää alueilla, joilla vedellä puhdistus on kielletty tai hankalaa.