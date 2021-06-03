Kuivajääpuhallus sopii nyt myös pieniin ja nopeaa reagointia vaativiin puhdistuskohteisiin
Kärcher-kuivajääpuhalluslaitteiden valikoima on täydentynyt uudella IB 10/8 L2P -mallilla, jonka myötä menetelmää voidaan käyttää entistä pienemmissä kohteissa ja perinteisiä kuivajääpuhdistuslaitteita joustavammin. Patentoidun L2P -tekniikan ansiosta laite ei tarvitse valmiita kuivajääpellettejä, vaan se valmistaa ne käytön aikana suoraan nestemäisestä hiilidioksidista.
Kompaktin kokoinen Kärcher L2P -kuivajääpuhallin valmistaa pelletit nestemäisen hiilidioksidin avulla
Laite on investointikustannuksiltaan tavallisia kuivajääpuhaltimia edullisempi, jonka lisäksi se mahdollistaa nopean käytön ilman suuria esivalmistelua. Kärcherin avainasiakaspäällikkö Tomi Peltomäki kertoo, että uutuuslaite on suunniteltu erityisesti pieniin puhdistuskohteisiin, joissa tarve on satunnaisempaa ja vaihtelee esimerkiksi tuotantovolyymin tai asiakasmäärän mukaan.
”Kun jää valmistuu tarpeen mukaan, niin vältytään jääpellettien tilaamiselta, kuljettamiselta ja kylmävarastoinnilta. Myös kokonaishävikki saadaan pienemmäksi. Valmiit jääpelletit tulee käyttää kolmen päivän kuluessa ja jo kahden päivän jälkeen ne menettävät osan puhdistustehostaan. Lisäksi varastoinnin aikana tapahtuu aina myös haihtumishävikkiä.”
Suurissa, etukäteen suunnitelluissa ja toistuvissa puhdistuskohteissa hävikki saadaan perinteisilläkin kuivajääpuhalluslaitteilla hallintaan. Mutta jos käyttö on satunnaista ja volyymi vaihtelee, niin hävikki nousee valmiilla jääpelleteillä helposti 20–30 prosenttiin.
Autokorjaamot uusi kohderyhmä
”Tällä menetelmällä toimivat laitteet ovat omimmillaan esimerkiksi pienissä huoltokohteissa, graffitien poistossa ja koneiden puhdistamisessa. Puhalluspistooli ja letkuliitin on muotoiltu siten, että laitteella yltää ahtaisiinkin työkohteisiin”, Tomi Peltomäki selvittää ja mainitsee täysin uutena käyttäjäryhmänä autokorjaamot ja ajoneuvojen entisöinnin.
”Autojen korjaukset ja huollot vaativat usein komponenttien puhdistamista. Pinnat ovat muodoiltaan mitä hankalimpia ja materiaalien kirjo on valtava. Samassa kappaleessa voi olla kaikkea aina metallista muoviin, kumiin ja tekstiileihin. Kun mukana on vielä herkkää elektroniikkaa, niin tehokkaita puhdistuslaitteita ei ole juurikaan tarjolla. Kuivajääpuhalluksella voi huoletta puhdistaa niin johtosarjat kuin elektroniikkakortit.”
Autokorjaamoissa on aina myös paineilmaa saatavilla. Jos kiinteistössä olevan järjestelmän paine ja ilmamäärä ovat riittävät, ei kuivajääpuhalluslaitteelle ei tarvitse useinkaan hankkia erillistä kompressoria.
Jäästä tullut kosteus haihtuu saman tien ja jos pintaa muodostuu kosteutta, on se kosteasta huoneilmasta tiivistynyttä vettä. Puhdistuslaitteesta tulevien jäämien puuttuminen erottaa kuivajääpuhalluksen esimerkiksi sooda- ja hiekkapuhalluksesta. Ne ovat tehokkaita menetelmiä suurten pinta-alojen puhdistamiseen, mutta vaativat aina eristetyn työtilan. Koska kuivajääpuhalluksesta ei itsessään muodosta jätettä eikä kosteutta, sitä voidaan huoletta käyttää esimerkiksi normaalissa korjaamotilassa.
Kuivajääpuhallin sopii erityisen hyvin puhdistuskohteisiin, joissa samassa kappaleessa on käytetty monia eri materiaaleja. Menetelmää testannut ralliautoilija Riku Tahko kertoo, että nykyaikaisessa kilpa-autossa on paljon erityistä huomiota vaativia komponentteja, joiden puhdistamiseen kuivajääpuhallus on hyvä vaihtoehto.
Autojen alumiiniset jäähdytyskennot ovat erityistä huolellisuutta vaativa puhdistuskohde. Kuivajään avulla lika lähtee ahtaista väleistä pois. Irtolian poistamisessa laitteella voidaan puhaltaa myös pelkkää paineilmaa.
Kuivajääpuhallus yleistyy yhä useammilla toimialoilla
Kuivajääpuhdistus on havaittu tehokkaaksi puhdistusmenetelmäksi ja sitä käytetään Suomessa laajasti aina teollisuuden kunnossapidosta teollisuuden muottien puhdistamiseen ja graffitien poistoon. Laiteen teho perustuu jään muodostamaan iskuvoimaan, lämpötilan äkilliseen muutokseen sekä jään äkilliseen laajentumiseen, sublimaatioon, jossa kiinteän jään tilavuus laajenee 700-kertaiseksi sen muuttuessa äkillisesti kaasuksi. Nämä kolme asiaa saavat pinnalla olevat likapartikkelit halkeilemaan ja irtoamaan ilman erillistä hankausvoimaa tai puhdistuskemikaaleja.
Kärcher IB 10/8 L2P varustetaan käyttökohteen mukaan valitulla hiilidioksidipullolla. Pienimmät säiliöt ovat vetoisuudeltaan viisi kiloa ja niiden kapasiteetti riittää noin tunnin yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Suurin pullokoko on 37,5 kiloa. Laite voidaan kytkeä rakennuksen paineilmaverkkoon tai varustaa omalla paineilmakompressorilla. Kompressorin kokoluokka vaikuttaa laitteen puhdistustehoon. Paine voi olla välillä 0,8–10 baaria ja ilmamäärä 0,1–0,8 kuutiota minuutissa.
”Kompressorin teholuokka, 5 kW kertoo, että tämä laite on suunniteltu nimenomaan pieniin kohteisiin. Kun lähdetään puhdistamaan suuria pintoja, kuten hirsitalon seiniä, niin silloin suosittelen käyttöön valmiilla jääpelleteillä toimivia Kärcherin kuivajääpuhallusratkaisuja, jossa kompressoritehot ovat keskikokoisilla laitteilla 35 ja suurilla 115 kW.”
Ekotehokkuus ohjaa myös puhdistusmenetelmän valintaa
Kärcherin kuivajääpuhallin tarvitsee toimiakseen nestemäistä hiilidioksidia, jotka se muuttaa jääpelleteiksi. Puhdistuksen aikana hiilidioksidi vapautuu takaisin kaasuksi. Jos vertaillaan eri kuivajääpuhallusmenetelmiä ja tai vaikkapa kuumavesipesureita, niin miten uusi L2P asettuu ympäristönäkökulmasta?
”Tämän menetelmän etuna on se, että käytettävästä hiilidioksidista noin 75 % on peräisin teollisuuden sivuvirroista. Se on siis hiilidioksidia, joka ilman talteenottoa olisi vapautunut muutenkin ilmakehään”, Tomi Peltomäki kertoo.
”Toinen näkökulma on eri vaiheissa tapahtuva hävikki ja hyötysuhde. Pienemmillä volyymeillä L2P on aivan ylivoimainen. Kun mennään isompiin puhdistuskohteisiin, niin perinteiset, valmiilla kuivajääpelleteillä toimivat laitteet ovat paitsi tehokkaampia ja ekotehokkuuden kannalta parempi vaihtoehto. Yleisesti ottaen kuivajääpuhallus on varsin ympäristöystävällinen puhdistustapa. Siinä ei tarvita lainkaan kemikaaleja. Ja kun lika saadaan tehokkaasti irti, niin laitteen käyttötunnit jäävät pieniksi ja sitä kautta myös kokonaisenergiakulutus jää kohtuulliselle tasolle.”
Teollisuusrakennusten ja koneiden sähkökeskukset keräävät herkästi likaa, jonka poistaminen vaatii erityismenetelmiä. Kuivajääpuhallus poistaa lian tehokkaasti ilman harjaamista.
Työkalujen ja muottien säännöllinen puhdistaminen on tärkeä osa laadunvalmistusta. Kuivajääpuhallusta käytetään laajasti myös tähän tarkoitukseen.
Tärkeä työturvallisuus
Kärcher IB 10/8 L2P -kuivajääpuhaltimen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan ja työturvallisuuteen. Laitteen kookas näyttö opastaa käyttäjää ja kertoo mahdollisista poikkeamista, kuten esimerkiksi poistoletkun tukkeutumisesta. Puhalluspistooli on varustettu työvalolla muotoiltu siten, että se takaa tukevan otteen myös ahtaimmissa työkohteissa. Siinä on myös asentotunnistin, mikä estää laitteen käynnistymisen, mikäli liipaisin on pohjaan painettuna.
Pikakäyttötoiminnon avulla pistoolin saa puhaltamaan myös pelkkää paineilmaa, joten sillä työvaiheiden välissä poistaa irtolikaa. Tomi Peltomäki muistuttaa, että laitteen kompaktista koosta huolimatta siinä on todella hyvä puhallusteho, joten käyttö vaatii samat suojavarusteet kuin isommillakin järjestelmillä.
”Työkäsineiden lisäksi käyttäjällä tulee olla asianmukainen työasu, jossa on riittävät silmä- ja kuulosuojaimet. Lisäksi tarvitaan hiilidioksidimittari, joka hälyttää, mikäli työympäristön hiilidioksidipitoisuus ylittää turvarajan. Ulkona ja tehokkaasti ilmastoiduissa halleissa tämä ei ole ongelma, mutta ahtaimmissa työtiloissa ja esimerkiksi korjaamomontuissa asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.”
Kärcher L2P -kuivajääpuhallin liikkuu kompaktin kokonsa, kookkaiden pyörien ja työntökahvaksi muotoillun käyttöpaneelin ansiosta helposti puhdistuskohteesta toiseen. Hiilidioksidipullo on sijoitettu laitteen taakse.
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Puhdistuksen uusi ulottuvuus: IB 10/8 L2P
Patentoitu IB 10/8 L2P -kuivajääpuhdistuslaite on tekninen mullistus. Nyt voit ensimmäistä kertaa hyödyntää kuivajääpuhalluksen erinomaista puhdistustehoa spontaanisti milloin tahansa ja ilman pitkiä valmisteluja.