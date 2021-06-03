Kuivajääpuhallus sopii nyt myös pieniin ja nopeaa reagointia vaativiin puhdistuskohteisiin

Kompaktin kokoinen Kärcher L2P -kuivajääpuhallin valmistaa pelletit nestemäisen hiilidioksidin avulla

Laite on investointikustannuksiltaan tavallisia kuivajääpuhaltimia edullisempi, jonka lisäksi se mahdollistaa nopean käytön ilman suuria esivalmistelua. Kärcherin avainasiakaspäällikkö Tomi Peltomäki kertoo, että uutuuslaite on suunniteltu erityisesti pieniin puhdistuskohteisiin, joissa tarve on satunnaisempaa ja vaihtelee esimerkiksi tuotantovolyymin tai asiakasmäärän mukaan.



”Kun jää valmistuu tarpeen mukaan, niin vältytään jääpellettien tilaamiselta, kuljettamiselta ja kylmävarastoinnilta. Myös kokonaishävikki saadaan pienemmäksi. Valmiit jääpelletit tulee käyttää kolmen päivän kuluessa ja jo kahden päivän jälkeen ne menettävät osan puhdistustehostaan. Lisäksi varastoinnin aikana tapahtuu aina myös haihtumishävikkiä.”

Suurissa, etukäteen suunnitelluissa ja toistuvissa puhdistuskohteissa hävikki saadaan perinteisilläkin kuivajääpuhalluslaitteilla hallintaan. Mutta jos käyttö on satunnaista ja volyymi vaihtelee, niin hävikki nousee valmiilla jääpelleteillä helposti 20–30 prosenttiin.



Autokorjaamot uusi kohderyhmä

”Tällä menetelmällä toimivat laitteet ovat omimmillaan esimerkiksi pienissä huoltokohteissa, graffitien poistossa ja koneiden puhdistamisessa. Puhalluspistooli ja letkuliitin on muotoiltu siten, että laitteella yltää ahtaisiinkin työkohteisiin”, Tomi Peltomäki selvittää ja mainitsee täysin uutena käyttäjäryhmänä autokorjaamot ja ajoneuvojen entisöinnin.



”Autojen korjaukset ja huollot vaativat usein komponenttien puhdistamista. Pinnat ovat muodoiltaan mitä hankalimpia ja materiaalien kirjo on valtava. Samassa kappaleessa voi olla kaikkea aina metallista muoviin, kumiin ja tekstiileihin. Kun mukana on vielä herkkää elektroniikkaa, niin tehokkaita puhdistuslaitteita ei ole juurikaan tarjolla. Kuivajääpuhalluksella voi huoletta puhdistaa niin johtosarjat kuin elektroniikkakortit.”



Autokorjaamoissa on aina myös paineilmaa saatavilla. Jos kiinteistössä olevan järjestelmän paine ja ilmamäärä ovat riittävät, ei kuivajääpuhalluslaitteelle ei tarvitse useinkaan hankkia erillistä kompressoria.

Jäästä tullut kosteus haihtuu saman tien ja jos pintaa muodostuu kosteutta, on se kosteasta huoneilmasta tiivistynyttä vettä. Puhdistuslaitteesta tulevien jäämien puuttuminen erottaa kuivajääpuhalluksen esimerkiksi sooda- ja hiekkapuhalluksesta. Ne ovat tehokkaita menetelmiä suurten pinta-alojen puhdistamiseen, mutta vaativat aina eristetyn työtilan. Koska kuivajääpuhalluksesta ei itsessään muodosta jätettä eikä kosteutta, sitä voidaan huoletta käyttää esimerkiksi normaalissa korjaamotilassa.