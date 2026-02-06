Kuivajääpuhallin IB 10/8 L2P
Patentoitu IB 10/8 L2P -on ensimmäinen kuivajääpuhalluslaite, joka valmistaa itse tarvittavat kuivajääpelletit suoraan nestemäisestä hiilidioksidista.
IB 10/8 L2P on tekninen mullistus, joka mahdollistaa kuivajääpuhalluksen soveltamisen aivan uudenlaisissa käyttöympäristöissä. Kuivajääpuhalluksen erinomaista puhdistustehoa voidaan hyödyntää nopeasti ja vaivattomasti, ilman pitkiä esivalmisteluja. Laite tuottaa itse puhdistuksessa tarvittavat jääpelletit suoraan nestemäisestä hiilidioksidista. Menetelmän ansiosta kuivajääpuhallusta voidaan soveltaa myös pienemmissä puhdistuskohteissa ja töissä, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja laitteiden helppoa liikuteltavuutta. Laite on investointikustannuksiltaan tavallisia kuivajääpuhaltimia edullisempi ja sopii siten aivan uudenlaisiin käyttökohteisiin aina autokorjaamoista pienten muottien ja sähkölaitteiden puhdistamiseen. Ratkaisun edut korostuvat käytössä, jossa tarve on satunnaisempaa ja vaihtelee esimerkiksi tuotantovolyymin tai asiakasmäärän mukaan. IB 10/8 L2P voidaan kytkeä paineilmaverkkoon tai erilliseen paineilmakompressoriin. Kompressorin kokoluokka vaikuttaa puhdistustehoon. Kärcher opastaa sopivien hiilidioksidipullojen hankinnassa. Käytetyimmät pullokoot ovat 20 ja 37,5 kiloa.
Ominaisuudet ja edut
Ergonomisesti muotoiltu puhalluspistooliPuhalluspistoolissa helppokäyttöinen pikaliitin. Puhallustyökaluun integroitu työvalo. Jää päälle/pois kytkin suoraan puhalluspistoolissa.
Selkeät hallintakytkimet ja käyttäjää opastava näyttöKäyttäjää informoiva näyttö, jossa näkyvillä työpaine, käyttötunnit ja huoltoinformaatio. Pikasäätö käytettävän jään määrälle Selkeä näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja kertoo mm. työpaineen.
Turvallista kuivajääpuhallustaErillinen poistoletku, jonka avulla hiilidioksidi voidaan johtaa kauemmaksi työtilasta. Turvallinen käyttää, ei tarvetta jääpellettien käsittelylle. Turvakytkimellä varustettu puhalluspistooli.
Kompaktin kokoinen laite, helppo liikuteltavuus
- Kookkaat pyörät ja työntökahvaksi muotoiltu etupaneeli takaavat helpon liikuteltavuuden
- Säilytyspaikat työkaluille ja varusteille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäteho (kW)
|1
|Kuomu
|Muovinen pyöritinmoottori
|Testattu
|CE
|Virtajohdon pituus (m)
|5,5
|Ilmanpaine (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Ilmanlaatu
|Kuiva ja öljytön
|Ilmamäärä (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|95
|Kuivajääpelletit (halkaisija) (mm)
|2,5
|Kuivajään kulutus (kg/h)
|2 - 8
|Nestemäisen hiilidioksidin kulutus (kg/h)
|20 - 60
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Jännite (V)
|220 - 230
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|92
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|103,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|870 x 450 x 970
Toimitus sisältää
- Viuhkasuutin, lyhyt
- Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin
- Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)
Ominaisuuksia
- Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"
- Elektroninen ohjaus
Videot
Käyttökohteet
- Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen
- Sähkökeskusten, piirikorttien ja muiden herkkien sähkölaitteiden puhdistamiseen
- Verhoilujen ja tekstiilipäällysteiden puhdistamiseen
- Moottorinosien ja auton sähkölaitteiden puhdistamiseen