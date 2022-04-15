Verhoilun puhdistus: tahrojen poisto

Tahrat sohvalla tai auton istuimissa voivat olla ärsyttäviä – johtuivatpa ne suklaasta, punaviinistä, rasvasta tai ulkopuolelta tulevasta liasta. Ne vaativat yleensä nopeaa toimintaa, sillä tuoreet tahrat on helpompi puhdistaa ja jos niitä ei puhdisteta, ne voivat levitä.

Märille tahroille on yleensä tärkeää toimia nopeasti, ja imeä kaatunut neste välittömästi puhtaaseen, kuivaan liinaan. Älä koskaan hankaa tahraa samalla, muuten neste pääsee syvemmälle kuituihin ja kangas voi vaurioitua.

90 % kaikista tahroista liukenee veteen. Voit testata tätä nopeasti valkoisella liinalla ja haalealla vedellä. Jos vesi alkaa liuottaa tahraa, voit poistaa sen kuidusta tekemällä pieniä pyöriviä liikkeitä kankaalla ylhäältä alas.

Tahroille, jotka eivät ole vesiliukoisia, käytä tahranpoistoainetta: suihkuta tahranpoistoaine liinalle ja taputtele tahraa, kunnes se irtoaa. Tämän jälkeen voit huuhdella alueen tekstiilipesurilla poistaaksesi pesuainejäämät tekstiilikuiduista. Testaa huomaamattomalla alueella tarkistaaksesi sopivuuden materiaalille.