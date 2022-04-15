Verhoilun puhdistus: vinkit sohvan ja nojatuolin puhdistukseen
Mukava ilta sohvalla välipalojen ja juomien kanssa, lapset tai lemmikit kiertelevät olohuoneessa – ennen kuin huomaatkaan, murut ja tahrat ovat löytäneet tiensä sohvalle, matoille tai nojatuoleihin. Autossa ei mene kauaa, ennen kuin jotain tahraa tai likaa päätyy turvaistuimiin. Sohvan ja autoistuinten puhdistus on helppoa näillä vinkeillä, tarvikkeilla ja ihan perinteisillä taloustuotteilla.
Miksi sohvat ja nojatuolit tulisi puhdistaa säännöllisesti?
Sohvat ja nojatuolit tekevät olohuoneista niin mukavia ja viihtyisiä – ja siksi niitä käytetään eniten. Ne ovat kuitenkin usein alttiita erilaisille tahroille. Varmistaaksesi, että huonekalut säilyvät käytössä tulevinakin vuosina, verhoillut pinnat vaativat säännöllistä puhdistusta ja hoitoa. Tähän on useita syitä:
- Sitkeät tahrat eivät pinty.
- Lemmikkien karvat, eläinpöly ja mahdolliset punkit poistetaan.
- Verhoiltujen huonekalujen käyttöikää voidaan pidentää.
Sama koskee patjoja, turvaistuimia ja mattoja, jotka on myös puhdistettava säännöllisesti.
Imuroi irtolika pinnoilta
Irtolika verhoilussa, kuten leivänmurut, voidaan helposti poistaa imurilla. Lisävarusteen oikealla valinnalla on merkitystä myös tässä. Kun haluat tehdä perusteellisen puhdistuksen, käytä turboverhoilusuutinta. Se poistaa helposti sitkeän lian, lemmikkieläinten karvat ja jopa haitalliset punkit, jotka voivat kerääntyä patjoihin, mutta myös pehmustettuihin huonekaluihin.
Poista sitkeät tahrat tekstiilipesurilla
Verhoilu, auton istuimet ja patjat voidaan syväpuhdistaa tekstiilipesurilla, joka voi poistaa jopa pinttyneet tahrat. Sen toimintaperiaate on yksinkertainen: Vesi ja pesuaine ruiskutetaan kankaaseen ja imuroidaan sitten kuiduista saman tien lian kanssa. Tämä menetelmä on perusteellinen ja kuivausaika on paljon lyhyempi verrattuna käsinpesuun.
Kuinka verhoilun puhdistus tehdään tekstiilipesurilla:
- Poista ensin poista karkea lika verhoilusta, sohvalta tai auton istuimista pölynimurilla.
- Täytä tekstiilipesurin säiliö vedellä ja lisää mattojen ja verhoilunpesuainetta annosteluohjeiden mukaisesti.
- Suihkuta vesi ja pesuaine pitämällä 10 cm:n etäisyys suuttimen ja pinnan välillä ja jätä seos toimimaan muutaman minuutin ajaksi.
- Aseta suutin kiinni pintaan, ja ime kosteus hitaasti ja tasaisesti.
- Kastele aina verhoillut pinnat huolellisesti vedellä ja pesuaineella, jotta vältetään vesitahrat kuivumisen aikana.
- Toista menettely, kunnes et voi enää poistaa likaa tai pesuainetta kankaasta.
- Jos tarpeen, huuhtele kerran tai kahdesti puhtaalla vedellä (lämpötila riippuu materiaalista).
- Anna runsaasti aikaa verhoilun kuivumiseen ja varmista, että tuuletat huoneen tai auton hyvin sillä välin.
- Pinnan kuivuttua imuroi perusteellisesti uudelleen - ihannetapauksessa seuraavana päivänä.
- Viimeistele pinta tekstiilikyllästeellä – tämä varmistaa, että verhoilu pysyy puhtaana pidempään.
Tällä menetelmällä voidaan puhdistaa jopa vanha sohva tai hyvin likaiset auton istuimet. Sinun on kuitenkin aina ensin tarkistettava materiaalin vedenkestävyys, mieluiten huomaamattomassa osassa sohvaa tai istuinta. Tekstiilipesuria voidaan käyttää myös pesuaineen levittämiseen ja sen imemiseen samalla kertaa yhdessä lian ja likaveden kanssa.
Vinkki
Voit käyttää tekstiilipesuria myös pesuainejäämien poistamiseen verhoilusta – esimerkiksi jos tahroja on jo käsitelty manuaalisesti tai kuiduissa on vielä jonkin verran pesuainetta siitä, kun ne viimeksi puhdistettiin.
Verhoilun puhdistus: tahrojen poisto
Tahrat sohvalla tai auton istuimissa voivat olla ärsyttäviä – johtuivatpa ne suklaasta, punaviinistä, rasvasta tai ulkopuolelta tulevasta liasta. Ne vaativat yleensä nopeaa toimintaa, sillä tuoreet tahrat on helpompi puhdistaa ja jos niitä ei puhdisteta, ne voivat levitä.
Märille tahroille on yleensä tärkeää toimia nopeasti, ja imeä kaatunut neste välittömästi puhtaaseen, kuivaan liinaan. Älä koskaan hankaa tahraa samalla, muuten neste pääsee syvemmälle kuituihin ja kangas voi vaurioitua.
90 % kaikista tahroista liukenee veteen. Voit testata tätä nopeasti valkoisella liinalla ja haalealla vedellä. Jos vesi alkaa liuottaa tahraa, voit poistaa sen kuidusta tekemällä pieniä pyöriviä liikkeitä kankaalla ylhäältä alas.
Tahroille, jotka eivät ole vesiliukoisia, käytä tahranpoistoainetta: suihkuta tahranpoistoaine liinalle ja taputtele tahraa, kunnes se irtoaa. Tämän jälkeen voit huuhdella alueen tekstiilipesurilla poistaaksesi pesuainejäämät tekstiilikuiduista. Testaa huomaamattomalla alueella tarkistaaksesi sopivuuden materiaalille.
Vinkki: Käytä höyryä tahrojen torjuntaan
Sohvien ja vastaavien puhdistamiseksi höyrypesurit tarjoavat myös arvokasta apua: jos haluat poistaa pienet tahrat, aseta kohdesuutin kulmaan (ei pystysuoraan) verhoilua vasten ja pidä mikrokuituliinaa sen vieressä ja vapauta höyry. Höyrysuihku niin sanotusti "puhaltaa" tahran mikrokuituliinaan.
Suositus: Tarkista ensin huomaamattomassa kohdassa, reagoiko kangas herkästi lämpötilalle. Jos näin on, puhdistusmenetelmä ei sovellu.
Parhaat kotitaloustarvikkeet tahranpoistoon
Jos sohvan tai verhoiltujen huonekalujen puhdistuksessa ei haluta käyttää kemiallisia pesuaineita tai sinulla ei ole tekstiilipesuria käytettävissä, voit hyödyntää hyväksi havaittuja kotitaloustarvikkeita tahrojen poistamiseen.
Ruokasooda sopii lähes kaikille tahroille
Ruokasooda on hyödyllinen monenlaisissa puhdistuksessa. Sillä voi myös poistaa esimerkiksi kahvin tai punaviinin aiheuttamia tahroja. Ripottele jauhe tahraan, anna vaikuttaa yön yli ja imuroi pois seuraavana päivänä.
Vaihtoehtoisesti sitä voidaan käyttää märkäpuhdistukseen. Aloita imuroimalla verhoiltu pinta ensin pölynimurilla. Riippuen siitä, kuinka paljon tarvitset, sekoita 1 rkl jauhetta ja 1 rkl vettä, ja levitä tahna tahraan. Hiero varovasti kostealla sienellä tai liinalla ja anna kuivua. Kuivunut tahna voidaan imuroida pois pinnalta.
Mineraalivesi ja suola punaviinitahroille
Mineraalivesi auttaa punaviinitahrojen kanssa: kaada tahraan huolellisesti ja taputtele sitten kuivaksi paperipyyhkeellä. Suola ja maissihiutaleet auttavat myös imemään nestettä: Lisää tahraan, anna vaikuttaa ja ime sitten pois pölynimurilla. Jos tahrat ovat jo kuivuneet, sitruunamehu tai etikka voivat auttaa. Kasta vain puuvillaliinaan, kostuta tahra, anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja taputtele sitten kuivaksi keittiöpyyhkeellä. Lopuksi suihkuta kylmää vettä alueelle ja taputtele kuivaksi vielä kerran.
Sitruunamehun käyttö veritahroihin
Patjalle tai sohvalle voi päätyä verta. Jos veritahrat ovat hyvin tuoreita, ne voidaan yleensä pestä pois kylmällä vedellä. Vinkki: Älä käytä lämmintä vettä, koska se saa veren proteiinin reagoimaan ja sitoo sen kangaskuituihin.
Jos tahrat ovat jo kuivuneet, sitruunamehu voi auttaa: Sekoita suola ja sitruunamehu tahnan muodostamiseksi ja anna vaikuttaa noin 30 minuuttia. Poista sitten tahna keittiöpyyhkeellä, suihkuta alue kylmällä vedellä ja kuivaa uudelleen paperilla. Vaihtoehtoisesti puhdistus toimii myös veden ja ruokasoodan kanssa.
Astianpesuaineen tai saippuan käyttö rasvatahrojen torjumiseksi
Lämmin vesi ja rasvaa poistava astianpesuaine tai saippua riittävät usein rasvatahrojen poistamiseen pehmustetuista huonekaluista. Taputtele tuoreita tahroja ja kostuta vanhat tahrat pienellä vedellä. Sekoita sitten pesuneste tai nestemäinen saippua veteen ja jaa rasvatahraan huolellisesti. Hiero seosta alkaen tahran reunasta. Jos tahra häviää, taputtele kaikki vielä kerran puhtaalla, lämpimällä vedellä pesunestejäämän poistamiseksi.
Vinkit nahkaisten huonekalujen puhdistukseen
Nahkaisten huonekalujen verhoilun puhdistus ja ylläpito vaatii erilaisen prosessin kuin kankaiset sohvat, nojatuolit ja auton istuimet. Pöly ja murut voidaan poistaa siivousliinalla, pölyhuiskulla tai imuroida varovasti pölynimurilla. Nahan puhdistamiseksi riittää usein, että pinta pyyhitään kostealla liinalla. Rasvaa poistavia pesuaineita, kuten astianpesuainetta, ei saa käyttää, koska se voi kuivattaa nahan. On parempi liuottaa puhdas kova saippua (neutraali saippua) haaleaan veteen.
Nahkaa ei saa koskaan kastella liikaa puhdistuksen aikana, ja nesteet, kuten kaatuneet juomat, on aina puhdistettava mahdollisimman nopeasti. Lisäksi suositellaan säännöllistä nahanhoitoa sopivilla tuotteilla.
Vinkki
Käytä puhdistamiseen aina tislattua tai keitettyä vettä. Tämä estää kalkin muodostumisen.